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Видеокарта Afox RTX3050 8GB GAMING (AF3050-8GD6H5) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Afox RTX3050 8GB GAMING (AF3050-8GD6H5)

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Видеокарта Afox RTX3050 8GB GAMING (AF3050-8GD6H5) - фото 1
Видеокарта Afox RTX3050 8GB GAMING (AF3050-8GD6H5) - фото 2
Видеокарта Afox RTX3050 8GB GAMING (AF3050-8GD6H5) - фото 3
Видеокарта Afox RTX3050 8GB GAMING (AF3050-8GD6H5) - фото 4
Видеокарта Afox RTX3050 8GB GAMING (AF3050-8GD6H5) - фото 5
Видеокарта Afox RTX3050 8GB GAMING (AF3050-8GD6H5) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарты
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1552
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E x16 4.0
  • Видеокарта Afox RTX3050 8GB GAMING (AF3050-8GD6H5) - фото 1
  • Видеокарта Afox RTX3050 8GB GAMING (AF3050-8GD6H5) - фото 2
  • Видеокарта Afox RTX3050 8GB GAMING (AF3050-8GD6H5) - фото 3
  • Видеокарта Afox RTX3050 8GB GAMING (AF3050-8GD6H5) - фото 4
  • Видеокарта Afox RTX3050 8GB GAMING (AF3050-8GD6H5) - фото 5
  • Видеокарта Afox RTX3050 8GB GAMING (AF3050-8GD6H5) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661451
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарты
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1552
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E x16 4.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
243
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х25х10
Вес, кг.
11.12

Описание товара Видеокарта Afox RTX3050 8GB GAMING (AF3050-8GD6H5)

Видеокарта Afox RTX3050 8GB GAMING GDDR6 128-bit DVI DP HDMI ATX Dual Fan RTL — это мощный графический адаптер, который обеспечивает высокую производительность и качество графики.

Отзывы о товаре Видеокарта Afox RTX3050 8GB GAMING (AF3050-8GD6H5)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарты
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1552
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E x16 4.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
243
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Afox RTX3050 8GB GAMING GDDR6 128-bit DVI DP HDMI ATX Dual Fan RTL — это мощный графический адаптер, который обеспечивает высокую производительность и качество графики.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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