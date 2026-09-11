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Видеокарта Nvidia T1000 4GB GDDR6 (900-5G172-2250-000) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Nvidia T1000 4GB GDDR6 (900-5G172-2250-000)

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Видеокарта Nvidia T1000 4GB GDDR6 (900-5G172-2250-000) - фото 1
Видеокарта Nvidia T1000 4GB GDDR6 (900-5G172-2250-000) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Quadro T1000
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1065
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта Nvidia T1000 4GB GDDR6 (900-5G172-2250-000) - фото 1
  • Видеокарта Nvidia T1000 4GB GDDR6 (900-5G172-2250-000) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571566
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Характеристики

Бренд
NVIDIA
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Quadro T1000
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1065
Частота видеопамяти
10000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
12
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
Mini DisplayPort
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х29х16
Вес, г.
133

Описание товара Видеокарта Nvidia T1000 4GB GDDR6 (900-5G172-2250-000)

NVIDIA T1000 4GB GDDR6 - профессиональная видеокарта на архитектуре NVIDIA Turing с 4 ГБ GDDR6 и 128-битной шиной, ориентированная на компактные рабочие станции, CAD, 3D-моделирование и многомониторные конфигурации. Модель сочетает низкопрофильный дизайн с поддержкой современных профессиональных приложений и драйверов.

Для кого и под какие задачи

T1000 4GB подойдёт инженерам, дизайнерам, монтажёрам и специалистам по визуализации, работающим с 2D/3D-моделями, чертежами, анимацией и видео. Карта также удобна для офисов и студий, где требуется несколько 4K/5K-мониторов и стабильная отрисовка интерфейса профессионального софта в компактных корпусах.

Производительность и память

GPU Turing с 896 CUDA-ядрами обеспечивает до 2,5 TFLOPS одинарной точности, чего достаточно для широкого спектра профессиональных задач, включая рендеринг, моделирование и редактирование видео. 4 ГБ GDDR6 с пропускной способностью до 160 ГБ/с и 128-битным интерфейсом дают хороший запас для сложных сцен и многослойных проектов в высоком разрешении.

Охлаждение и конструкция

T1000 выполнена в низкопрофильном варианте и может поставляться с соответствующими планками, что облегчает установку в SFF-корпуса. Однослотовый активный кулер и умеренное энергопотребление позволяют поддерживать стабильные температуры при длительной нагрузке без серьёзного увеличения шума.

Подключения и интеграция

Карта оснащена четырьмя mini DisplayPort 1.4, поддерживающими до четырёх 5K- или двух 8K-дисплеев на одну карту. Интерфейс PCIe 3.0 x16 и отсутствие необходимости в дополнительном питании упрощают интеграцию в существующие рабочие станции.

Важные нюансы перед покупкой

T1000 4GB раскрывает свои сильные стороны в профессиональных рабочих процессах: CAD, DCC, видео и многомониторной работе, где важны стабильность, драйверы и поддержка высоких разрешений. При проектировании рабочей станции полезно заранее учесть количество и тип подключаемых дисплеев, а также требования основного софта - это позволит максимально эффективно использовать потенциал карты.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Nvidia T1000 4GB GDDR6 (900-5G172-2250-000)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NVIDIA
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Quadro T1000
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1065
Частота видеопамяти
10000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
12
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
Mini DisplayPort
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание

NVIDIA T1000 4GB GDDR6 - профессиональная видеокарта на архитектуре NVIDIA Turing с 4 ГБ GDDR6 и 128-битной шиной, ориентированная на компактные рабочие станции, CAD, 3D-моделирование и многомониторные конфигурации. Модель сочетает низкопрофильный дизайн с поддержкой современных профессиональных приложений и драйверов.

Для кого и под какие задачи

T1000 4GB подойдёт инженерам, дизайнерам, монтажёрам и специалистам по визуализации, работающим с 2D/3D-моделями, чертежами, анимацией и видео. Карта также удобна для офисов и студий, где требуется несколько 4K/5K-мониторов и стабильная отрисовка интерфейса профессионального софта в компактных корпусах.

Производительность и память

GPU Turing с 896 CUDA-ядрами обеспечивает до 2,5 TFLOPS одинарной точности, чего достаточно для широкого спектра профессиональных задач, включая рендеринг, моделирование и редактирование видео. 4 ГБ GDDR6 с пропускной способностью до 160 ГБ/с и 128-битным интерфейсом дают хороший запас для сложных сцен и многослойных проектов в высоком разрешении.

Охлаждение и конструкция

T1000 выполнена в низкопрофильном варианте и может поставляться с соответствующими планками, что облегчает установку в SFF-корпуса. Однослотовый активный кулер и умеренное энергопотребление позволяют поддерживать стабильные температуры при длительной нагрузке без серьёзного увеличения шума.

Подключения и интеграция

Карта оснащена четырьмя mini DisplayPort 1.4, поддерживающими до четырёх 5K- или двух 8K-дисплеев на одну карту. Интерфейс PCIe 3.0 x16 и отсутствие необходимости в дополнительном питании упрощают интеграцию в существующие рабочие станции.

Важные нюансы перед покупкой

T1000 4GB раскрывает свои сильные стороны в профессиональных рабочих процессах: CAD, DCC, видео и многомониторной работе, где важны стабильность, драйверы и поддержка высоких разрешений. При проектировании рабочей станции полезно заранее учесть количество и тип подключаемых дисплеев, а также требования основного софта - это позволит максимально эффективно использовать потенциал карты.



Теги товара: NVIDIA GeForce
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Отзывы


Видеокарта Nvidia T1000 4GB GDDR6 (900-5G172-2250-000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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