Описание товара Видеокарта Nvidia T1000 4GB GDDR6 (900-5G172-2250-000)

NVIDIA T1000 4GB GDDR6 - профессиональная видеокарта на архитектуре NVIDIA Turing с 4 ГБ GDDR6 и 128-битной шиной, ориентированная на компактные рабочие станции, CAD, 3D-моделирование и многомониторные конфигурации. Модель сочетает низкопрофильный дизайн с поддержкой современных профессиональных приложений и драйверов.

Для кого и под какие задачи

T1000 4GB подойдёт инженерам, дизайнерам, монтажёрам и специалистам по визуализации, работающим с 2D/3D-моделями, чертежами, анимацией и видео. Карта также удобна для офисов и студий, где требуется несколько 4K/5K-мониторов и стабильная отрисовка интерфейса профессионального софта в компактных корпусах.

Производительность и память

GPU Turing с 896 CUDA-ядрами обеспечивает до 2,5 TFLOPS одинарной точности, чего достаточно для широкого спектра профессиональных задач, включая рендеринг, моделирование и редактирование видео. 4 ГБ GDDR6 с пропускной способностью до 160 ГБ/с и 128-битным интерфейсом дают хороший запас для сложных сцен и многослойных проектов в высоком разрешении.

Охлаждение и конструкция

T1000 выполнена в низкопрофильном варианте и может поставляться с соответствующими планками, что облегчает установку в SFF-корпуса. Однослотовый активный кулер и умеренное энергопотребление позволяют поддерживать стабильные температуры при длительной нагрузке без серьёзного увеличения шума.

Подключения и интеграция

Карта оснащена четырьмя mini DisplayPort 1.4, поддерживающими до четырёх 5K- или двух 8K-дисплеев на одну карту. Интерфейс PCIe 3.0 x16 и отсутствие необходимости в дополнительном питании упрощают интеграцию в существующие рабочие станции.

Важные нюансы перед покупкой

T1000 4GB раскрывает свои сильные стороны в профессиональных рабочих процессах: CAD, DCC, видео и многомониторной работе, где важны стабильность, драйверы и поддержка высоких разрешений. При проектировании рабочей станции полезно заранее учесть количество и тип подключаемых дисплеев, а также требования основного софта - это позволит максимально эффективно использовать потенциал карты.