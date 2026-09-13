Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLE OC-8GD)

GIGABYTE GeForce RTX 5060 EAGLE OC 8G - видеокарта среднего класса на архитектуре NVIDIA Blackwell, рассчитанная на продвинутый Full HD- и QHD-гейминг с использованием DLSS 4 и актуальных технологий RTX. Модификация EAGLE OC сочетает 8 ГБ GDDR7, 128-битную шину, заводской разгон до 2550 МГц и фирменное охлаждение WINDFORCE.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 EAGLE OC подходит геймерам, которые активно играют в современные ААА-игры в 1440p и хотят высокой детализации без постоянного "урезания" пресетов, а также используют трассировку лучей и DLSS 4 для повышения FPS. Для создателей контента карта даёт хороший баланс между ценой и производительностью в монтажных и графических приложениях с CUDA-ускорением, когда полноценные профессиональные решения ещё не оправданы по бюджету.

Архитектура и производительность

По спецификациям у RTX 5060 EAGLE OC 3840 CUDA-ядер и 8 ГБ GDDR7 с 128-битной шиной, память работает на 28 Гбит/с, обеспечивая высокую пропускную способность относительно предшествующих поколений. Буст-частота до 2550 МГц (референс 2497 МГц) даёт дополнительный запас по производительности, что особенно заметно в играх и приложениях, активно нагружающих GPU.

Подключения и охлаждение

Карта использует PCIe 5.0 и оснащена тремя DisplayPort 2.1a и одним HDMI 2.1b, что позволяет подключать актуальные мониторы с высокой частотой обновления и высоким разрешением вплоть до 8K. Охлаждение WINDFORCE с Hawk-вентиляторами, композитными тепловыми трубками и качественной термопастой поддерживает стабильные температуры при длительной нагрузке, при условии что корпус имеет достаточный приток воздуха.

Важные нюансы перед покупкой

GIGABYTE указывает рекомендованный блок питания 550 Вт и один 8-пиновый коннектор, поэтому при апгрейде старых систем важно проверить, выдержит ли существующий БП пиковое потребление и насколько он свежий по компонентной базе. Хотя RTX 5060 EAGLE OC и тянет многие игры в QHD с высоким качеством, для систем, рассчитанных на "честный" 4K с максимальными пресетами во всех новинках, логично сравнить её с RTX 5070 и выше, чтобы избежать постоянных компромиссов.