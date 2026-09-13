Видеокарта Palit RTX5060 INFINITY 2 OC 8GB GDDR7 (NE75060V19P1-GB2063L) 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2512 МГц
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Palit RTX5060 INFINITY 2 OC 8GB GDDR7 (NE75060V19P1-GB2063L) 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2512 МГц
Видеокарта Palit GeForce RTX 5060 Infinity 2 OC 8GB GDDR7 (NE75060V19P1-GB2063L) - компактная модель среднего класса для домашних и игровых ПК, где важны актуальные технологии NVIDIA и умеренное энергопотребление без перехода в тяжёлый high-end. Такой формат чаще выбирают под Full HD и 1440p с прицелом на современные движки и поддержку AI-функций в играх и приложениях.
Для кого и под какие задачи
Эта RTX 5060 подходит геймерам, которые хотят стабильный FPS в популярных тайтлах и готовы разумно настраивать графику, чтобы держать баланс между качеством и производительностью. Также карта уместна для домашнего монтажа и повседневной работы с контентом, когда важны аппаратные кодеки и поддержка современных API, а не максимальные цифры в каждом бенчмарке.
Архитектура и память
По спецификациям Palit здесь 8 ГБ GDDR7, 128-битная шина и скорость памяти 28 Gbps, что даёт пропускную способность 448 GB/s и хорошо ложится в типовые сценарии 1080p/1440p. Частоты заявлены как 2280 МГц (Graphics Clock) и до 2512 МГц (Boost), то есть это заводской OC без необходимости ручной настройки "с первого дня".
Подключения и охлаждение
Видеовыходы - HDMI 2.1b и три DisplayPort 2.1b, поэтому карта подходит и под современные мониторы с высокой герцовкой, и под подключение нескольких дисплеев в рабочем месте. Плата выполнена в 2-слотовом формате с размерами 262.1?126.3?40.1 мм, что обычно удобно для большинства mid-tower и части компактных корпусов.
Важные нюансы перед покупкой
Энергопотребление указано 145 Вт, питание - один 8-pin, а рекомендуемая мощность системы - 550 Вт, и это хороший ориентир, если сборка не предполагает "горячий" процессор и много накопителей. В 2025 году 8 ГБ VRAM остаются рабочим компромиссом, но в отдельных играх на 1440p может потребоваться аккуратнее выбирать текстуры и тяжёлые эффекты, чтобы избежать подфризов из-за нехватки памяти.
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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Видеокарта Palit GeForce RTX 5060 Infinity 2 OC 8GB GDDR7 (NE75060V19P1-GB2063L) - компактная модель среднего класса для домашних и игровых ПК, где важны актуальные технологии NVIDIA и умеренное энергопотребление без перехода в тяжёлый high-end. Такой формат чаще выбирают под Full HD и 1440p с прицелом на современные движки и поддержку AI-функций в играх и приложениях.
Для кого и под какие задачи
Эта RTX 5060 подходит геймерам, которые хотят стабильный FPS в популярных тайтлах и готовы разумно настраивать графику, чтобы держать баланс между качеством и производительностью. Также карта уместна для домашнего монтажа и повседневной работы с контентом, когда важны аппаратные кодеки и поддержка современных API, а не максимальные цифры в каждом бенчмарке.
Архитектура и память
По спецификациям Palit здесь 8 ГБ GDDR7, 128-битная шина и скорость памяти 28 Gbps, что даёт пропускную способность 448 GB/s и хорошо ложится в типовые сценарии 1080p/1440p. Частоты заявлены как 2280 МГц (Graphics Clock) и до 2512 МГц (Boost), то есть это заводской OC без необходимости ручной настройки "с первого дня".
Подключения и охлаждение
Видеовыходы - HDMI 2.1b и три DisplayPort 2.1b, поэтому карта подходит и под современные мониторы с высокой герцовкой, и под подключение нескольких дисплеев в рабочем месте. Плата выполнена в 2-слотовом формате с размерами 262.1?126.3?40.1 мм, что обычно удобно для большинства mid-tower и части компактных корпусов.
Важные нюансы перед покупкой
Энергопотребление указано 145 Вт, питание - один 8-pin, а рекомендуемая мощность системы - 550 Вт, и это хороший ориентир, если сборка не предполагает "горячий" процессор и много накопителей. В 2025 году 8 ГБ VRAM остаются рабочим компромиссом, но в отдельных играх на 1440p может потребоваться аккуратнее выбирать текстуры и тяжёлые эффекты, чтобы избежать подфризов из-за нехватки памяти.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
Отзывы о товаре Видеокарта Palit RTX5060 INFINITY 2 OC 8GB GDDR7 (NE75060V19P1-GB2063L) 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2512 МГц