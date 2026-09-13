Видеокарта Acer RX9060XT NITRO WHITE OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P02)
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Acer RX9060XT NITRO WHITE OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P02)
Acer Radeon RX 9060 XT Nitro White OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P02) - видеокарта в белом исполнении для аккуратных светлых сборок, рассчитанная на игры в 1080p/1440p и повседневные творческие задачи без "перегиба" по бюджету.
Для кого и под какие задачи
Эта версия особенно логична для тех, кто собирает ПК в белом корпусе с прозрачной боковой стенкой и хочет, чтобы железо выглядело цельно, а не как набор разномастных компонентов. При этом по назначению это всё та же игровая видеокарта среднего уровня: онлайн-шутеры, RPG, гонки, плюс стриминг и запись геймплея в разумных настройках. Если сценарий - только офис и браузер, переплата за дискретную графику обычно не окупается, лучше вложиться в монитор и эргономику рабочего места.
Производительность и память
Объём памяти 8 ГБ GDDR6 - типичный уровень для данного класса, который нормально чувствует себя в Full HD и во многих играх в 1440p, пока не выставлять текстуры "в потолок". В реальной эксплуатации полезно держать в голове, что на производительность влияет не только GPU, но и процессор, оперативная память и скорость SSD - особенно в проектах с подгрузкой ассетов. Для задач, где важна именно VRAM (крупные нейросетевые модели, тяжёлые 3D-сцены), разумнее смотреть решения с 12-16 ГБ.
Подключения, питание и охлаждение
В спецификациях для DP.Z4UWW.P02 часто указываются два DisplayPort и один HDMI, что покрывает большинство домашних сценариев с одним-двумя мониторами и дополнительным ТВ. Также встречается упоминание 128-битной шины памяти и двухвентиляторного охлаждения, поэтому для тихой работы особенно важна вентиляция корпуса и корректная кривая вентиляторов. Белые элементы обычно визуально сильнее "собирают" пыль, поэтому регулярная продувка и фильтры - не эстетика, а способ сохранить температуры и шум в норме.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой стоит трезво оценить, насколько белый дизайн важен именно в вашей сборке: иногда проще добиться "единого стиля" подсветкой и кабель-менеджментом, чем гнаться за редкими ревизиями. В играх с тяжёлой графикой не стоит рассчитывать на максимальные настройки без оглядки: 8 ГБ VRAM могут стать ограничением, и это нормальный компромисс класса. И как практическое правило для стабильности: лучше один раз аккуратно настроить питание и airflow, чем постоянно "догонять" проблемы разгонами и ручными профилями.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: AMD Radeon
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Acer Radeon RX 9060 XT Nitro White OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P02) - видеокарта в белом исполнении для аккуратных светлых сборок, рассчитанная на игры в 1080p/1440p и повседневные творческие задачи без "перегиба" по бюджету.
Для кого и под какие задачи
Эта версия особенно логична для тех, кто собирает ПК в белом корпусе с прозрачной боковой стенкой и хочет, чтобы железо выглядело цельно, а не как набор разномастных компонентов. При этом по назначению это всё та же игровая видеокарта среднего уровня: онлайн-шутеры, RPG, гонки, плюс стриминг и запись геймплея в разумных настройках. Если сценарий - только офис и браузер, переплата за дискретную графику обычно не окупается, лучше вложиться в монитор и эргономику рабочего места.
Производительность и память
Объём памяти 8 ГБ GDDR6 - типичный уровень для данного класса, который нормально чувствует себя в Full HD и во многих играх в 1440p, пока не выставлять текстуры "в потолок". В реальной эксплуатации полезно держать в голове, что на производительность влияет не только GPU, но и процессор, оперативная память и скорость SSD - особенно в проектах с подгрузкой ассетов. Для задач, где важна именно VRAM (крупные нейросетевые модели, тяжёлые 3D-сцены), разумнее смотреть решения с 12-16 ГБ.
Подключения, питание и охлаждение
В спецификациях для DP.Z4UWW.P02 часто указываются два DisplayPort и один HDMI, что покрывает большинство домашних сценариев с одним-двумя мониторами и дополнительным ТВ. Также встречается упоминание 128-битной шины памяти и двухвентиляторного охлаждения, поэтому для тихой работы особенно важна вентиляция корпуса и корректная кривая вентиляторов. Белые элементы обычно визуально сильнее "собирают" пыль, поэтому регулярная продувка и фильтры - не эстетика, а способ сохранить температуры и шум в норме.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой стоит трезво оценить, насколько белый дизайн важен именно в вашей сборке: иногда проще добиться "единого стиля" подсветкой и кабель-менеджментом, чем гнаться за редкими ревизиями. В играх с тяжёлой графикой не стоит рассчитывать на максимальные настройки без оглядки: 8 ГБ VRAM могут стать ограничением, и это нормальный компромисс класса. И как практическое правило для стабильности: лучше один раз аккуратно настроить питание и airflow, чем постоянно "догонять" проблемы разгонами и ручными профилями.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: AMD Radeon
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