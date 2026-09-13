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Видеокарта Acer RX9060XT NITRO WHITE OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P02) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Acer RX9060XT NITRO WHITE OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P02)

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Видеокарта Acer RX9060XT NITRO WHITE OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P02) - фото 1
Видеокарта Acer RX9060XT NITRO WHITE OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P02) - фото 2
Видеокарта Acer RX9060XT NITRO WHITE OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P02) - фото 3
Видеокарта Acer RX9060XT NITRO WHITE OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P02) - фото 4
Видеокарта Acer RX9060XT NITRO WHITE OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P02) - фото 5
Видеокарта Acer RX9060XT NITRO WHITE OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P02) - фото 6
Видеокарта Acer RX9060XT NITRO WHITE OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P02) - фото 7
Видеокарта Acer RX9060XT NITRO WHITE OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P02) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2530
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Acer RX9060XT NITRO WHITE OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P02) - фото 1
  • Видеокарта Acer RX9060XT NITRO WHITE OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P02) - фото 2
  • Видеокарта Acer RX9060XT NITRO WHITE OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P02) - фото 3
  • Видеокарта Acer RX9060XT NITRO WHITE OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P02) - фото 4
  • Видеокарта Acer RX9060XT NITRO WHITE OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P02) - фото 5
  • Видеокарта Acer RX9060XT NITRO WHITE OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P02) - фото 6
  • Видеокарта Acer RX9060XT NITRO WHITE OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P02) - фото 7
  • Видеокарта Acer RX9060XT NITRO WHITE OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P02) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719033
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2530
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
269
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х37х23
Вес, кг.
1.1

Описание товара Видеокарта Acer RX9060XT NITRO WHITE OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P02)

Acer Radeon RX 9060 XT Nitro White OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P02) - видеокарта в белом исполнении для аккуратных светлых сборок, рассчитанная на игры в 1080p/1440p и повседневные творческие задачи без "перегиба" по бюджету.

Для кого и под какие задачи

Эта версия особенно логична для тех, кто собирает ПК в белом корпусе с прозрачной боковой стенкой и хочет, чтобы железо выглядело цельно, а не как набор разномастных компонентов. При этом по назначению это всё та же игровая видеокарта среднего уровня: онлайн-шутеры, RPG, гонки, плюс стриминг и запись геймплея в разумных настройках. Если сценарий - только офис и браузер, переплата за дискретную графику обычно не окупается, лучше вложиться в монитор и эргономику рабочего места.

Производительность и память

Объём памяти 8 ГБ GDDR6 - типичный уровень для данного класса, который нормально чувствует себя в Full HD и во многих играх в 1440p, пока не выставлять текстуры "в потолок". В реальной эксплуатации полезно держать в голове, что на производительность влияет не только GPU, но и процессор, оперативная память и скорость SSD - особенно в проектах с подгрузкой ассетов. Для задач, где важна именно VRAM (крупные нейросетевые модели, тяжёлые 3D-сцены), разумнее смотреть решения с 12-16 ГБ.

Подключения, питание и охлаждение

В спецификациях для DP.Z4UWW.P02 часто указываются два DisplayPort и один HDMI, что покрывает большинство домашних сценариев с одним-двумя мониторами и дополнительным ТВ. Также встречается упоминание 128-битной шины памяти и двухвентиляторного охлаждения, поэтому для тихой работы особенно важна вентиляция корпуса и корректная кривая вентиляторов. Белые элементы обычно визуально сильнее "собирают" пыль, поэтому регулярная продувка и фильтры - не эстетика, а способ сохранить температуры и шум в норме.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой стоит трезво оценить, насколько белый дизайн важен именно в вашей сборке: иногда проще добиться "единого стиля" подсветкой и кабель-менеджментом, чем гнаться за редкими ревизиями. В играх с тяжёлой графикой не стоит рассчитывать на максимальные настройки без оглядки: 8 ГБ VRAM могут стать ограничением, и это нормальный компромисс класса. И как практическое правило для стабильности: лучше один раз аккуратно настроить питание и airflow, чем постоянно "догонять" проблемы разгонами и ручными профилями.



Теги товара: AMD Radeon

Отзывы о товаре Видеокарта Acer RX9060XT NITRO WHITE OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P02)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2530
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Разрядность шины памяти
128 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
269
Страна производитель
Китай
Описание

Acer Radeon RX 9060 XT Nitro White OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P02) - видеокарта в белом исполнении для аккуратных светлых сборок, рассчитанная на игры в 1080p/1440p и повседневные творческие задачи без "перегиба" по бюджету.

Для кого и под какие задачи

Эта версия особенно логична для тех, кто собирает ПК в белом корпусе с прозрачной боковой стенкой и хочет, чтобы железо выглядело цельно, а не как набор разномастных компонентов. При этом по назначению это всё та же игровая видеокарта среднего уровня: онлайн-шутеры, RPG, гонки, плюс стриминг и запись геймплея в разумных настройках. Если сценарий - только офис и браузер, переплата за дискретную графику обычно не окупается, лучше вложиться в монитор и эргономику рабочего места.

Производительность и память

Объём памяти 8 ГБ GDDR6 - типичный уровень для данного класса, который нормально чувствует себя в Full HD и во многих играх в 1440p, пока не выставлять текстуры "в потолок". В реальной эксплуатации полезно держать в голове, что на производительность влияет не только GPU, но и процессор, оперативная память и скорость SSD - особенно в проектах с подгрузкой ассетов. Для задач, где важна именно VRAM (крупные нейросетевые модели, тяжёлые 3D-сцены), разумнее смотреть решения с 12-16 ГБ.

Подключения, питание и охлаждение

В спецификациях для DP.Z4UWW.P02 часто указываются два DisplayPort и один HDMI, что покрывает большинство домашних сценариев с одним-двумя мониторами и дополнительным ТВ. Также встречается упоминание 128-битной шины памяти и двухвентиляторного охлаждения, поэтому для тихой работы особенно важна вентиляция корпуса и корректная кривая вентиляторов. Белые элементы обычно визуально сильнее "собирают" пыль, поэтому регулярная продувка и фильтры - не эстетика, а способ сохранить температуры и шум в норме.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой стоит трезво оценить, насколько белый дизайн важен именно в вашей сборке: иногда проще добиться "единого стиля" подсветкой и кабель-менеджментом, чем гнаться за редкими ревизиями. В играх с тяжёлой графикой не стоит рассчитывать на максимальные настройки без оглядки: 8 ГБ VRAM могут стать ограничением, и это нормальный компромисс класса. И как практическое правило для стабильности: лучше один раз аккуратно настроить питание и airflow, чем постоянно "догонять" проблемы разгонами и ручными профилями.



Теги товара: AMD Radeon
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