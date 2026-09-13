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Видеокарта Biostar PCI-E 4.0 RTX3060Ti-LHRi 8Gb купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Biostar PCI-E 4.0 RTX3060Ti-LHRi 8Gb

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Видеокарта Biostar PCI-E 4.0 RTX3060Ti-LHRi 8Gb - фото 1
Видеокарта Biostar PCI-E 4.0 RTX3060Ti-LHRi 8Gb - фото 2
Видеокарта Biostar PCI-E 4.0 RTX3060Ti-LHRi 8Gb - фото 3
Видеокарта Biostar PCI-E 4.0 RTX3060Ti-LHRi 8Gb - фото 4
Видеокарта Biostar PCI-E 4.0 RTX3060Ti-LHRi 8Gb - фото 5
Видеокарта Biostar PCI-E 4.0 RTX3060Ti-LHRi 8Gb - фото 6
Видеокарта Biostar PCI-E 4.0 RTX3060Ti-LHRi 8Gb - фото 7
Видеокарта Biostar PCI-E 4.0 RTX3060Ti-LHRi 8Gb - фото 8
Видеокарта Biostar PCI-E 4.0 RTX3060Ti-LHRi 8Gb - фото 9
Видеокарта Biostar PCI-E 4.0 RTX3060Ti-LHRi 8Gb - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 3060 Ti
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1410
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
242
  • Видеокарта Biostar PCI-E 4.0 RTX3060Ti-LHRi 8Gb - фото 1
  • Видеокарта Biostar PCI-E 4.0 RTX3060Ti-LHRi 8Gb - фото 2
  • Видеокарта Biostar PCI-E 4.0 RTX3060Ti-LHRi 8Gb - фото 3
  • Видеокарта Biostar PCI-E 4.0 RTX3060Ti-LHRi 8Gb - фото 4
  • Видеокарта Biostar PCI-E 4.0 RTX3060Ti-LHRi 8Gb - фото 5
  • Видеокарта Biostar PCI-E 4.0 RTX3060Ti-LHRi 8Gb - фото 6
  • Видеокарта Biostar PCI-E 4.0 RTX3060Ti-LHRi 8Gb - фото 7
  • Видеокарта Biostar PCI-E 4.0 RTX3060Ti-LHRi 8Gb - фото 8
  • Видеокарта Biostar PCI-E 4.0 RTX3060Ti-LHRi 8Gb - фото 9
  • Видеокарта Biostar PCI-E 4.0 RTX3060Ti-LHRi 8Gb - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714748
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Характеристики

Бренд
Biostar
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1410
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
256 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
242
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х23х7
Вес, кг.
1.17

Описание товара Видеокарта Biostar PCI-E 4.0 RTX3060Ti-LHRi 8Gb

Видеокарта biostar с мощным графическим процессором GeForce RTX 3060 Ti от NVIDIA создана для тех, кто не готов к компромиссам в производительности. 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с впечатляющей частотой 14000 МГц гарантируют быструю обработку графики и плавный игровой процесс даже в самых насыщенных визуальных сценах. Благодаря поддержке до 4-х мониторов и максимальному разрешению 7680x4320 вы сможете погрузиться в невероятно детализированное изображение и работать с большими визуальными проектами. Современный интерфейс PCI-E 4.0 обеспечивает высокую скорость обмена данными, а 8-нм техпроцесс и активное охлаждение поддерживают стабильную работу даже под нагрузкой. Компактный вес в 0,8 кг делает установку легкой и удобной для любых конфигураций. 256-битная шина памяти добавляет скорости в тяжелых задачах, чтобы вы всегда были на шаг впереди.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Biostar PCI-E 4.0 RTX3060Ti-LHRi 8Gb




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Biostar
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1410
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
242
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта biostar с мощным графическим процессором GeForce RTX 3060 Ti от NVIDIA создана для тех, кто не готов к компромиссам в производительности. 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с впечатляющей частотой 14000 МГц гарантируют быструю обработку графики и плавный игровой процесс даже в самых насыщенных визуальных сценах. Благодаря поддержке до 4-х мониторов и максимальному разрешению 7680x4320 вы сможете погрузиться в невероятно детализированное изображение и работать с большими визуальными проектами. Современный интерфейс PCI-E 4.0 обеспечивает высокую скорость обмена данными, а 8-нм техпроцесс и активное охлаждение поддерживают стабильную работу даже под нагрузкой. Компактный вес в 0,8 кг делает установку легкой и удобной для любых конфигураций. 256-битная шина памяти добавляет скорости в тяжелых задачах, чтобы вы всегда были на шаг впереди.


Теги товара: NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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