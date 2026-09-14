Top.Mail.Ru
Видеокарта Gigabyte RTX 5060 GV-N5060WF2-8GD 1.0 NV RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2497/28000/HDMIx1/DPx3 PCI-E 5.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокарта Gigabyte RTX 5060 GV-N5060WF2-8GD 1.0 NV RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2497/28000/HDMIx1/DPx3 PCI-E 5.0

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокарта Gigabyte RTX 5060 GV-N5060WF2-8GD 1.0 NV RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2497/28000/HDMIx1/DPx3 PCI-E 5.0 - фото 1
Видеокарта Gigabyte RTX 5060 GV-N5060WF2-8GD 1.0 NV RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2497/28000/HDMIx1/DPx3 PCI-E 5.0 - фото 2
Видеокарта Gigabyte RTX 5060 GV-N5060WF2-8GD 1.0 NV RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2497/28000/HDMIx1/DPx3 PCI-E 5.0 - фото 3
Видеокарта Gigabyte RTX 5060 GV-N5060WF2-8GD 1.0 NV RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2497/28000/HDMIx1/DPx3 PCI-E 5.0 - фото 4
Видеокарта Gigabyte RTX 5060 GV-N5060WF2-8GD 1.0 NV RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2497/28000/HDMIx1/DPx3 PCI-E 5.0 - фото 5
Видеокарта Gigabyte RTX 5060 GV-N5060WF2-8GD 1.0 NV RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2497/28000/HDMIx1/DPx3 PCI-E 5.0 - фото 6
Видеокарта Gigabyte RTX 5060 GV-N5060WF2-8GD 1.0 NV RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2497/28000/HDMIx1/DPx3 PCI-E 5.0 - фото 7
Видеокарта Gigabyte RTX 5060 GV-N5060WF2-8GD 1.0 NV RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2497/28000/HDMIx1/DPx3 PCI-E 5.0 - фото 8
Видеокарта Gigabyte RTX 5060 GV-N5060WF2-8GD 1.0 NV RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2497/28000/HDMIx1/DPx3 PCI-E 5.0 - фото 9
Видеокарта Gigabyte RTX 5060 GV-N5060WF2-8GD 1.0 NV RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2497/28000/HDMIx1/DPx3 PCI-E 5.0 - фото 10
Видеокарта Gigabyte RTX 5060 GV-N5060WF2-8GD 1.0 NV RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2497/28000/HDMIx1/DPx3 PCI-E 5.0 - фото 11
Видеокарта Gigabyte RTX 5060 GV-N5060WF2-8GD 1.0 NV RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2497/28000/HDMIx1/DPx3 PCI-E 5.0 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2497
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
199
  • Видеокарта Gigabyte RTX 5060 GV-N5060WF2-8GD 1.0 NV RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2497/28000/HDMIx1/DPx3 PCI-E 5.0 - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte RTX 5060 GV-N5060WF2-8GD 1.0 NV RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2497/28000/HDMIx1/DPx3 PCI-E 5.0 - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte RTX 5060 GV-N5060WF2-8GD 1.0 NV RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2497/28000/HDMIx1/DPx3 PCI-E 5.0 - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte RTX 5060 GV-N5060WF2-8GD 1.0 NV RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2497/28000/HDMIx1/DPx3 PCI-E 5.0 - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte RTX 5060 GV-N5060WF2-8GD 1.0 NV RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2497/28000/HDMIx1/DPx3 PCI-E 5.0 - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte RTX 5060 GV-N5060WF2-8GD 1.0 NV RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2497/28000/HDMIx1/DPx3 PCI-E 5.0 - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte RTX 5060 GV-N5060WF2-8GD 1.0 NV RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2497/28000/HDMIx1/DPx3 PCI-E 5.0 - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte RTX 5060 GV-N5060WF2-8GD 1.0 NV RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2497/28000/HDMIx1/DPx3 PCI-E 5.0 - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte RTX 5060 GV-N5060WF2-8GD 1.0 NV RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2497/28000/HDMIx1/DPx3 PCI-E 5.0 - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte RTX 5060 GV-N5060WF2-8GD 1.0 NV RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2497/28000/HDMIx1/DPx3 PCI-E 5.0 - фото 10
  • Видеокарта Gigabyte RTX 5060 GV-N5060WF2-8GD 1.0 NV RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2497/28000/HDMIx1/DPx3 PCI-E 5.0 - фото 11
  • Видеокарта Gigabyte RTX 5060 GV-N5060WF2-8GD 1.0 NV RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2497/28000/HDMIx1/DPx3 PCI-E 5.0 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735272
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2497
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
199
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.09

Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX 5060 GV-N5060WF2-8GD 1.0 NV RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2497/28000/HDMIx1/DPx3 PCI-E 5.0

Видеокарта GIGABYTE GV-N5060WF2-8GD базируется на графическом процессоре GeForce RTX 5060 с базовой частотой 2497 МГц. Компактные размеры (199?116?40 мм) делают её отличным выбором для большинства современных корпусов формата ATX. Вычислительные возможности Архитектура видеокарты включает 3840 ядер CUDA, обеспечивающих высокую производительность в играх и профессиональных приложениях. Благодаря современным технологиям, карта способна эффективно справляться с требовательными задачами. Память и пропускная способность Видеопамять объёмом 8 ГБ типа GDDR7 работает на эффективной частоте 28 Гбит/с. 128-разрядная шина памяти обеспечивает достаточную пропускную способность для работы с современными графическими приложениями. Интерфейсы и подключение Набор видеовыходов включает три порта DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b, что позволяет подключать до четырёх мониторов одновременно. Поддерживается максимальное разрешение 7680?4320 пикселей. Питание и совместимость Система питания реализована через один 8-контактный разъём. Для стабильной работы рекомендуется использовать блок питания мощностью не менее 450 Вт. Видеокарта использует интерфейс PCI-E 5.0. Программная поддержка Программное обеспечение поддерживает актуальные версии графических API: DirectX 12 и OpenGL 4.6. Это обеспечивает совместимость с большинством современных игр и профессиональных приложений.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX 5060 GV-N5060WF2-8GD 1.0 NV RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2497/28000/HDMIx1/DPx3 PCI-E 5.0




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2497
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
199
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта GIGABYTE GV-N5060WF2-8GD базируется на графическом процессоре GeForce RTX 5060 с базовой частотой 2497 МГц. Компактные размеры (199?116?40 мм) делают её отличным выбором для большинства современных корпусов формата ATX. Вычислительные возможности Архитектура видеокарты включает 3840 ядер CUDA, обеспечивающих высокую производительность в играх и профессиональных приложениях. Благодаря современным технологиям, карта способна эффективно справляться с требовательными задачами. Память и пропускная способность Видеопамять объёмом 8 ГБ типа GDDR7 работает на эффективной частоте 28 Гбит/с. 128-разрядная шина памяти обеспечивает достаточную пропускную способность для работы с современными графическими приложениями. Интерфейсы и подключение Набор видеовыходов включает три порта DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b, что позволяет подключать до четырёх мониторов одновременно. Поддерживается максимальное разрешение 7680?4320 пикселей. Питание и совместимость Система питания реализована через один 8-контактный разъём. Для стабильной работы рекомендуется использовать блок питания мощностью не менее 450 Вт. Видеокарта использует интерфейс PCI-E 5.0. Программная поддержка Программное обеспечение поддерживает актуальные версии графических API: DirectX 12 и OpenGL 4.6. Это обеспечивает совместимость с большинством современных игр и профессиональных приложений.


Теги товара: NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Gigabyte RTX 5060 GV-N5060WF2-8GD 1.0 NV RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2497/28000/HDMIx1/DPx3 PCI-E 5.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...