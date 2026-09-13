Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR6 (ZT-B50500Q-10M)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR6 (ZT-B50500Q-10M)
**Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR6 128bit 3xDP HDMI 2FAN MEDIUM PACK** Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC — это стильное и мощное решение для игровых систем. Она оснащена двумя вентиляторами и активным охлаждением, что обеспечивает эффективное рассеивание тепла и стабильную работу даже при высоких нагрузках. **Основные характеристики:** * Производитель графического процессора: NVIDIA. * Модель графического процессора: RTX 5050. * Тип видеопамяти: GDDR6. * Объём видеопамяти: 8 ГБ. * Разрядность шины видеопамяти: 128 бит. * Максимальное разрешение: 7680x4320. * Количество занимаемых слотов: 2. * Разъёмы дополнительного питания: 8pin. * Количество DisplayPort: 3. * Количество HDMI: 1. * Длина видеокарты (PCB): 220,5 мм. **Преимущества:** * **Высокая производительность:** идеально подходит для игр и требовательных приложений. * **Стильный дизайн:** белый цвет и компактный размер делают видеокарту отличным выбором для современных систем. * **Эффективное охлаждение:** два вентилятора обеспечивают надёжное охлаждение и тихую работу. * **Поддержка нескольких мониторов:** можно подключить до четырёх мониторов одновременно. Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC — это отличный выбор для тех, кто ищет мощное и стильное решение для своей игровой системы.
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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