Видеокарта Palit RTX5060 DUAL OC 8GB GDDR7 (NE75060S19P1-GB2063D)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Palit RTX5060 DUAL OC 8GB GDDR7 (NE75060S19P1-GB2063D)
Palit GeForce RTX 5060 Dual OC 8GB - видеокарта среднего класса на архитектуре NVIDIA Blackwell с двухвентиляторным охлаждением и акцентом на тихий Full HD- и QHD-гейминг. Модель NE75060S19P1-GB2063D использует 8 ГБ GDDR7, 128-битную шину и компактный двухслотовый корпус длиной примерно 262 мм, подходящий даже для относительно небольших корпусов.
Для кого и под какие задачи
RTX 5060 Dual OC подойдёт геймерам, которые играют в современные проекты в 1080p и 1440p с использованием DLSS 4 и умеренной трассировки лучей, не стремясь к максимальным пресетам в 4K. Для домашних и рабочих систем карта обеспечивает комфортную работу в мультимедийных и графических приложениях с CUDA-ускорением, сохраняя умеренное энергопотребление и уровень шума.
Архитектура и производительность
По спецификациям у Palit RTX 5060 Dual OC 3840 CUDA-ядер, 8 ГБ GDDR7 и 128-битная шина; память работает на 28 Гбит/с с суммарной пропускной способностью около 448 ГБ/с. Буст-частота GPU достигает примерно 2497-2535 МГц, что даёт хороший запас для QHD-гейминга и делает карту заметно быстрее решений прошлого поколения в том же классе.
Подключения и охлаждение
Карта использует интерфейс PCIe 5.0 и оснащена тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, поддерживая конфигурации с несколькими мониторами и 4K-панелями. Два 95-мм вентилятора и компактный радиатор обеспечивают эффективное охлаждение при TDP порядка 145 Вт, а металлическая backplate улучшает жёсткость платы и внешний вид.
Важные нюансы перед покупкой
Palit рекомендует блок питания мощностью не менее 550 Вт с одним 8-пиновым коннектором, поэтому при апгрейде важно учитывать не только номинал, но и реальное качество БП. Хотя RTX 5060 Dual OC уверенно справляется с 1080p и большинством QHD-сценариев, для долгосрочного 4K-гейминга с максимальными пресетами и тяжёлыми RT-эффектами имеет смысл рассмотреть более старшие видеокарты серии RTX 50.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
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Palit GeForce RTX 5060 Dual OC 8GB - видеокарта среднего класса на архитектуре NVIDIA Blackwell с двухвентиляторным охлаждением и акцентом на тихий Full HD- и QHD-гейминг. Модель NE75060S19P1-GB2063D использует 8 ГБ GDDR7, 128-битную шину и компактный двухслотовый корпус длиной примерно 262 мм, подходящий даже для относительно небольших корпусов.
Для кого и под какие задачи
RTX 5060 Dual OC подойдёт геймерам, которые играют в современные проекты в 1080p и 1440p с использованием DLSS 4 и умеренной трассировки лучей, не стремясь к максимальным пресетам в 4K. Для домашних и рабочих систем карта обеспечивает комфортную работу в мультимедийных и графических приложениях с CUDA-ускорением, сохраняя умеренное энергопотребление и уровень шума.
Архитектура и производительность
По спецификациям у Palit RTX 5060 Dual OC 3840 CUDA-ядер, 8 ГБ GDDR7 и 128-битная шина; память работает на 28 Гбит/с с суммарной пропускной способностью около 448 ГБ/с. Буст-частота GPU достигает примерно 2497-2535 МГц, что даёт хороший запас для QHD-гейминга и делает карту заметно быстрее решений прошлого поколения в том же классе.
Подключения и охлаждение
Карта использует интерфейс PCIe 5.0 и оснащена тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, поддерживая конфигурации с несколькими мониторами и 4K-панелями. Два 95-мм вентилятора и компактный радиатор обеспечивают эффективное охлаждение при TDP порядка 145 Вт, а металлическая backplate улучшает жёсткость платы и внешний вид.
Важные нюансы перед покупкой
Palit рекомендует блок питания мощностью не менее 550 Вт с одним 8-пиновым коннектором, поэтому при апгрейде важно учитывать не только номинал, но и реальное качество БП. Хотя RTX 5060 Dual OC уверенно справляется с 1080p и большинством QHD-сценариев, для долгосрочного 4K-гейминга с максимальными пресетами и тяжёлыми RT-эффектами имеет смысл рассмотреть более старшие видеокарты серии RTX 50.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
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