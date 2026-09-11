Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G
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Характеристики
Описание товара Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G
Серия Ventus ориентирована на скорость, поэтому в конструкции этих видеокарт нет ничего лишнего. За их охлаждение отвечает кулер с двумя вентиляторами, а строгий дизайн гармонично впишется в любую компьютерную сборку. Не все печатные платы одинаково хороши. MSI плата отличается более мощной системой питания и другими инженерными решениями, которые в конечном счете приводят к более стабильной работе устройства. Используя графический процессор GeForce RTX 30-й серии, представляющей 2-ое поколение чипов NVIDIA RTX, видеокарты GeForce RTX 30-й серии готовы обеспечить фантастическую игровую производительность за счет улучшенных вычислительных блоков: RT-ядер, тензорных ядер и потоковых мультипроцессоров. Они поддерживают трассировку лучей в режиме реального времени и передовые технологии искусственного интеллекта.
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Теги товара: Для игр в Full HD, Игровые, NVIDIA GeForce
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Теги товара: Для игр в Full HD, Игровые, NVIDIA GeForce
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