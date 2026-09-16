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Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2325
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
85 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739029
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Описание товара Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB PA-RTX5070 WHITE OC 12GB PALIT
Благодаря белоснежному кожуху и задней пластине, серия WHITE идеально интегрируется в компьютерные сборки светлых тонов, делая вашу систему такой же стильной, как и по производительности. Каждая модель, разработанная для обеспечения высокой мощности и визуального эффекта, включает в себя оптимизированные системы охлаждения, которые сочетают в себе эффективность охлаждения и стильный дизайн.
Композитная тепловая трубка использует две передовые технологии — канавчатую и спеченную порошковую структуру, — которые работают в гармонии для повышения тепловой эффективности. Оптимальный состав медного порошка используется для повышения теплоотдачи до 32%, гарантируя, что ваш графический процессор сохранит максимальную производительность даже в условиях высокой мощности.
RTX — самая передовая платформа для технологий трассировки лучей и нейронного рендеринга, которые кардинально меняют наши игровые и творческие подходы. Более 700 игр и приложений используют RTX для обеспечения реалистичной графики и невероятно высокой производительности благодаря передовым функциям искусственного интеллекта, таким как многокадровая генерация DLSS.
Благодаря белоснежному кожуху и задней пластине, серия WHITE идеально интегрируется в компьютерные сборки светлых тонов, делая вашу систему такой же стильной, как и по производительности. Каждая модель, разработанная для обеспечения высокой мощности и визуального эффекта, включает в себя оптимизированные системы охлаждения, которые сочетают в себе эффективность охлаждения и стильный дизайн.
Композитная тепловая трубка использует две передовые технологии — канавчатую и спеченную порошковую структуру, — которые работают в гармонии для повышения тепловой эффективности. Оптимальный состав медного порошка используется для повышения теплоотдачи до 32%, гарантируя, что ваш графический процессор сохранит максимальную производительность даже в условиях высокой мощности.
RTX — самая передовая платформа для технологий трассировки лучей и нейронного рендеринга, которые кардинально меняют наши игровые и творческие подходы. Более 700 игр и приложений используют RTX для обеспечения реалистичной графики и невероятно высокой производительности благодаря передовым функциям искусственного интеллекта, таким как многокадровая генерация DLSS.
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