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Видеокарта Palit RTX5070 INFINITY 3 OC 12GB GDDR7 (NE75070S19K9-GB2050S ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Palit RTX5070 INFINITY 3 OC 12GB GDDR7 (NE75070S19K9-GB2050S )

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Видеокарта Palit RTX5070 INFINITY 3 OC 12GB GDDR7 (NE75070S19K9-GB2050S ) - фото 1
Видеокарта Palit RTX5070 INFINITY 3 OC 12GB GDDR7 (NE75070S19K9-GB2050S ) - фото 2
Видеокарта Palit RTX5070 INFINITY 3 OC 12GB GDDR7 (NE75070S19K9-GB2050S ) - фото 3
Видеокарта Palit RTX5070 INFINITY 3 OC 12GB GDDR7 (NE75070S19K9-GB2050S ) - фото 4
Видеокарта Palit RTX5070 INFINITY 3 OC 12GB GDDR7 (NE75070S19K9-GB2050S ) - фото 5
Видеокарта Palit RTX5070 INFINITY 3 OC 12GB GDDR7 (NE75070S19K9-GB2050S ) - фото 6
Видеокарта Palit RTX5070 INFINITY 3 OC 12GB GDDR7 (NE75070S19K9-GB2050S ) - фото 7
Видеокарта Palit RTX5070 INFINITY 3 OC 12GB GDDR7 (NE75070S19K9-GB2050S ) - фото 8
Видеокарта Palit RTX5070 INFINITY 3 OC 12GB GDDR7 (NE75070S19K9-GB2050S ) - фото 9
Видеокарта Palit RTX5070 INFINITY 3 OC 12GB GDDR7 (NE75070S19K9-GB2050S ) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2325
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Palit RTX5070 INFINITY 3 OC 12GB GDDR7 (NE75070S19K9-GB2050S ) - фото 1
  • Видеокарта Palit RTX5070 INFINITY 3 OC 12GB GDDR7 (NE75070S19K9-GB2050S ) - фото 2
  • Видеокарта Palit RTX5070 INFINITY 3 OC 12GB GDDR7 (NE75070S19K9-GB2050S ) - фото 3
  • Видеокарта Palit RTX5070 INFINITY 3 OC 12GB GDDR7 (NE75070S19K9-GB2050S ) - фото 4
  • Видеокарта Palit RTX5070 INFINITY 3 OC 12GB GDDR7 (NE75070S19K9-GB2050S ) - фото 5
  • Видеокарта Palit RTX5070 INFINITY 3 OC 12GB GDDR7 (NE75070S19K9-GB2050S ) - фото 6
  • Видеокарта Palit RTX5070 INFINITY 3 OC 12GB GDDR7 (NE75070S19K9-GB2050S ) - фото 7
  • Видеокарта Palit RTX5070 INFINITY 3 OC 12GB GDDR7 (NE75070S19K9-GB2050S ) - фото 8
  • Видеокарта Palit RTX5070 INFINITY 3 OC 12GB GDDR7 (NE75070S19K9-GB2050S ) - фото 9
  • Видеокарта Palit RTX5070 INFINITY 3 OC 12GB GDDR7 (NE75070S19K9-GB2050S ) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 060 руб. 
Начислим 1425 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722809
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеокарта Palit RTX5070 INFINITY 3 OC 12GB GDDR7 (NE75070S19K9-GB2050S )
89 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2325
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
292
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х44х40
Вес, кг.
13

Описание товара Видеокарта Palit RTX5070 INFINITY 3 OC 12GB GDDR7 (NE75070S19K9-GB2050S )

Видеокарта Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 OC экономит место, уменьшает беспорядок и предлагают большую портативность. Карта разработана с учетом этой цели — обеспечить мощность высокопроизводительного графического процессора в форм-факторе, который помещается в компактные корпуса ПК.

Отзывы о товаре Видеокарта Palit RTX5070 INFINITY 3 OC 12GB GDDR7 (NE75070S19K9-GB2050S )




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2325
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
292
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 OC экономит место, уменьшает беспорядок и предлагают большую портативность. Карта разработана с учетом этой цели — обеспечить мощность высокопроизводительного графического процессора в форм-факторе, который помещается в компактные корпуса ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Palit RTX5070 INFINITY 3 OC 12GB GDDR7 (NE75070S19K9-GB2050S ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 89060 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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