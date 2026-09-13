Описание товара Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M)

ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Twin Edge OC 8GB - компактная двухвентиляторная видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell, ориентированная на сборки формата SFF и mid-tower с акцентом на Full HD- и QHD-гейминг. Модель ZT-B50600E-10M использует 8 ГБ GDDR7, 128-битную шину и укороченную плату длиной около 22 см, что упрощает установку в компактные корпуса.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 Twin Edge OC подойдёт игрокам, которые хотят собрать аккуратный системный блок или небольшой ПК и рассчитывают на комфортный FPS в современных играх в 1080p и 1440p с использованием DLSS 4 и трассировки лучей. Для домашних и рабочих систем карта подходит как универсальный акселератор для приложений с CUDA-ускорением, мультимедиа и лёгкого монтажа, если объёма 8 ГБ VRAM достаточно под типичные проекты.

Архитектура и производительность

По спецификациям у ZOTAC RTX 5060 Twin Edge OC 3840 CUDA-ядер, 8 ГБ GDDR7 и 128-битная шина, память работает на 28 Гбит/с. Частота GPU в разгоне достигает примерно 2497-2527 МГц, а TDP порядка 145 Вт даёт уверенную производительность в QHD при адекватных настройках и использовании DLSS 4 в тяжёлых сценах с RT.

Подключения и охлаждение

Карта использует интерфейс PCI Express 5.0 x8 и оснащена тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, что позволяет подключать до четырёх мониторов, включая 4K-панели с высокой частотой кадров. Двухвентиляторная система охлаждения с компактным 2-слотовым радиатором рассчитана на заявленный теплопакет; при нормальном airflow она удерживает температуру в комфортных пределах, но в очень тесных корпусах важно обеспечить приток воздуха.

Важные нюансы перед покупкой

Рекомендованный блок питания для RTX 5060 Twin Edge OC - 550 Вт с одним 8-пиновым коннектором, поэтому для офисных и домашних систем с бюджетными БП стоит заранее убедиться в качестве и запасе по линиям. Компактный корпус удобен для SFF-сборок, но при длительных игровых сессиях в жарком помещении карта будет чувствительна к общей температуре внутри корпуса, поэтому имеет смысл предусмотреть хотя бы один фронтальный вентилятор на вдув.