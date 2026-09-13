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Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G INSPIRE 2X OC) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G INSPIRE 2X OC)

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Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G INSPIRE 2X OC) - фото 1
Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G INSPIRE 2X OC) - фото 2
Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G INSPIRE 2X OC) - фото 3
Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G INSPIRE 2X OC) - фото 4
Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G INSPIRE 2X OC) - фото 5
Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G INSPIRE 2X OC) - фото 6
Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G INSPIRE 2X OC) - фото 7
Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G INSPIRE 2X OC) - фото 8
Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G INSPIRE 2X OC) - фото 9
Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G INSPIRE 2X OC) - фото 10
Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G INSPIRE 2X OC) - фото 11
Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G INSPIRE 2X OC) - фото 12
Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G INSPIRE 2X OC) - фото 13
Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G INSPIRE 2X OC) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2535
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G INSPIRE 2X OC) - фото 1
  • Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G INSPIRE 2X OC) - фото 2
  • Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G INSPIRE 2X OC) - фото 3
  • Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G INSPIRE 2X OC) - фото 4
  • Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G INSPIRE 2X OC) - фото 5
  • Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G INSPIRE 2X OC) - фото 6
  • Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G INSPIRE 2X OC) - фото 7
  • Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G INSPIRE 2X OC) - фото 8
  • Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G INSPIRE 2X OC) - фото 9
  • Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G INSPIRE 2X OC) - фото 10
  • Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G INSPIRE 2X OC) - фото 11
  • Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G INSPIRE 2X OC) - фото 12
  • Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G INSPIRE 2X OC) - фото 13
  • Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G INSPIRE 2X OC) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718470
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2535
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
204
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х46х31
Вес, кг.
1.1

Описание товара Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G INSPIRE 2X OC)

**Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE 2X OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL** — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и производительность в играх. **Основные характеристики:** * **Производитель графического процессора:** NVIDIA. * **Модель:** RTX 5060. * **Тип видеопамяти:** GDDR7. * **Объём видеопамяти:** 8 ГБ. * **Разрядность шины видеопамяти:** 128 бит. * **Максимальное разрешение:** 7680x4320. * **Количество занимаемых слотов:** 2. * **Длина видеокарты (PCB):** 204 мм. * **Тип охлаждения:** активное. * **Количество вентиляторов:** 2. **Преимущества:** * **Заводской разгон (Overclocking):** да, что обеспечивает дополнительную производительность. * **Максимальное разрешение 7680x4320:** идеально подходит для мониторов с высоким разрешением. * **Три разъёма DisplayPort и один HDMI:** возможность подключения до четырёх мониторов одновременно. * **Разъёмы дополнительного питания 8pin:** надёжное питание для стабильной работы. Эта видеокарта станет отличным выбором для тех, кто хочет получить максимальную производительность и качество графики в играх. Она подойдёт как для профессиональных геймеров, так и для любителей.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G INSPIRE 2X OC)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2535
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
204
Страна производитель
Китай
Описание
**Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE 2X OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL** — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и производительность в играх. **Основные характеристики:** * **Производитель графического процессора:** NVIDIA. * **Модель:** RTX 5060. * **Тип видеопамяти:** GDDR7. * **Объём видеопамяти:** 8 ГБ. * **Разрядность шины видеопамяти:** 128 бит. * **Максимальное разрешение:** 7680x4320. * **Количество занимаемых слотов:** 2. * **Длина видеокарты (PCB):** 204 мм. * **Тип охлаждения:** активное. * **Количество вентиляторов:** 2. **Преимущества:** * **Заводской разгон (Overclocking):** да, что обеспечивает дополнительную производительность. * **Максимальное разрешение 7680x4320:** идеально подходит для мониторов с высоким разрешением. * **Три разъёма DisplayPort и один HDMI:** возможность подключения до четырёх мониторов одновременно. * **Разъёмы дополнительного питания 8pin:** надёжное питание для стабильной работы. Эта видеокарта станет отличным выбором для тех, кто хочет получить максимальную производительность и качество графики в играх. Она подойдёт как для профессиональных геймеров, так и для любителей.


Теги товара: NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G INSPIRE 2X OC) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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