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Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE ITX OC 8GB GDDR7 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE ITX OC 8GB GDDR7

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Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE ITX OC 8GB GDDR7 - фото 1
Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE ITX OC 8GB GDDR7 - фото 2
Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE ITX OC 8GB GDDR7 - фото 3
Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE ITX OC 8GB GDDR7 - фото 4
Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE ITX OC 8GB GDDR7 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2280
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE ITX OC 8GB GDDR7 - фото 1
  • Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE ITX OC 8GB GDDR7 - фото 2
  • Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE ITX OC 8GB GDDR7 - фото 3
  • Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE ITX OC 8GB GDDR7 - фото 4
  • Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE ITX OC 8GB GDDR7 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717807
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2280
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
145
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х43х27
Вес, кг.
14.32

Описание товара Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE ITX OC 8GB GDDR7

Видеокарта MSI GeForce RTX 5060 INSPIRE ITX OC выделяется качественной элементной базой повышенной надежности и мощными техническими характеристиками. MSI GeForce RTX 5060 INSPIRE ITX OC оборудована кулером воздушного охлаждения с одним вентиляторами. Он создает интенсивный поток воздуха и быстро рассеивает тепло от внутренних компонентов. Вывод изображения на мониторы выполняется посредством HDMI и DisplayPort разъемов.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта MSI RTX5060 INSPIRE ITX OC 8GB GDDR7




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2280
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
145
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта MSI GeForce RTX 5060 INSPIRE ITX OC выделяется качественной элементной базой повышенной надежности и мощными техническими характеристиками. MSI GeForce RTX 5060 INSPIRE ITX OC оборудована кулером воздушного охлаждения с одним вентиляторами. Он создает интенсивный поток воздуха и быстро рассеивает тепло от внутренних компонентов. Вывод изображения на мониторы выполняется посредством HDMI и DisplayPort разъемов.


Теги товара: NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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