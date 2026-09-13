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Видеокарта MSI RTX5050 GAMING 8GB GDDR6 (RTX 5050 8G GAMING) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта MSI RTX5050 GAMING 8GB GDDR6 (RTX 5050 8G GAMING)

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Видеокарта MSI RTX5050 GAMING 8GB GDDR6 (RTX 5050 8G GAMING) - фото 1
Видеокарта MSI RTX5050 GAMING 8GB GDDR6 (RTX 5050 8G GAMING) - фото 2
Видеокарта MSI RTX5050 GAMING 8GB GDDR6 (RTX 5050 8G GAMING) - фото 3
Видеокарта MSI RTX5050 GAMING 8GB GDDR6 (RTX 5050 8G GAMING) - фото 4
Видеокарта MSI RTX5050 GAMING 8GB GDDR6 (RTX 5050 8G GAMING) - фото 5
Видеокарта MSI RTX5050 GAMING 8GB GDDR6 (RTX 5050 8G GAMING) - фото 6
Видеокарта MSI RTX5050 GAMING 8GB GDDR6 (RTX 5050 8G GAMING) - фото 7
Видеокарта MSI RTX5050 GAMING 8GB GDDR6 (RTX 5050 8G GAMING) - фото 8
Видеокарта MSI RTX5050 GAMING 8GB GDDR6 (RTX 5050 8G GAMING) - фото 9
Видеокарта MSI RTX5050 GAMING 8GB GDDR6 (RTX 5050 8G GAMING) - фото 10
Видеокарта MSI RTX5050 GAMING 8GB GDDR6 (RTX 5050 8G GAMING) - фото 11
Видеокарта MSI RTX5050 GAMING 8GB GDDR6 (RTX 5050 8G GAMING) - фото 12
Видеокарта MSI RTX5050 GAMING 8GB GDDR6 (RTX 5050 8G GAMING) - фото 13
Видеокарта MSI RTX5050 GAMING 8GB GDDR6 (RTX 5050 8G GAMING) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2572
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта MSI RTX5050 GAMING 8GB GDDR6 (RTX 5050 8G GAMING) - фото 1
  • Видеокарта MSI RTX5050 GAMING 8GB GDDR6 (RTX 5050 8G GAMING) - фото 2
  • Видеокарта MSI RTX5050 GAMING 8GB GDDR6 (RTX 5050 8G GAMING) - фото 3
  • Видеокарта MSI RTX5050 GAMING 8GB GDDR6 (RTX 5050 8G GAMING) - фото 4
  • Видеокарта MSI RTX5050 GAMING 8GB GDDR6 (RTX 5050 8G GAMING) - фото 5
  • Видеокарта MSI RTX5050 GAMING 8GB GDDR6 (RTX 5050 8G GAMING) - фото 6
  • Видеокарта MSI RTX5050 GAMING 8GB GDDR6 (RTX 5050 8G GAMING) - фото 7
  • Видеокарта MSI RTX5050 GAMING 8GB GDDR6 (RTX 5050 8G GAMING) - фото 8
  • Видеокарта MSI RTX5050 GAMING 8GB GDDR6 (RTX 5050 8G GAMING) - фото 9
  • Видеокарта MSI RTX5050 GAMING 8GB GDDR6 (RTX 5050 8G GAMING) - фото 10
  • Видеокарта MSI RTX5050 GAMING 8GB GDDR6 (RTX 5050 8G GAMING) - фото 11
  • Видеокарта MSI RTX5050 GAMING 8GB GDDR6 (RTX 5050 8G GAMING) - фото 12
  • Видеокарта MSI RTX5050 GAMING 8GB GDDR6 (RTX 5050 8G GAMING) - фото 13
  • Видеокарта MSI RTX5050 GAMING 8GB GDDR6 (RTX 5050 8G GAMING) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718468
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2572
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
202
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х20х8
Вес, г.
837

Описание товара Видеокарта MSI RTX5050 GAMING 8GB GDDR6 (RTX 5050 8G GAMING)

Представляем вашему вниманию видеокарту MSI, разработанную для геймеров и профессионалов, которым важна производительность и надежность. Эта мощная видеокарта оснащена графическим процессором GeForce RTX 5050 от NVIDIA и поддерживает интерфейс подключения PCI-E 5.0, что обеспечивает максимальную скорость передачи данных и оптимальную производительность в современных играх и приложениях. Собранная в Китае, но с соблюдением самых высоких мировых стандартов, видеокарта MSI оснащена 8 Гб видеопамяти типа GDDR6 с частотой 20000 МГц. Такое сочетание гарантирует высокую скорость обработки графики и поддержку разрешения до 7680x4320 пикселей, позволяя подключить до четырех мониторов для многоэкранной работы или игр. Активная система охлаждения эффективно справляется с тепловыми нагрузками, обеспечивая стабильную работу даже при максимальных нагрузках. Техпроцесс в 5 нанометров свидетельствует о передовом уровне технологии, используемой в производстве GPU, что обеспечивает не только высокую производительность, но и энергоэффективность. Среди разъемов присутствуют HDMI и несколько DisplayPort, обеспечивающие широкие возможности подключения и совместимость с множеством устройств. Видеокарта MSI с графическим процессором частотой 2572 МГц и разрядностью шины памяти 128 бит станет отличным выбором как для геймеров, так и для профессиональных пользователей, требующих от оборудования максимальных возможностей.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта MSI RTX5050 GAMING 8GB GDDR6 (RTX 5050 8G GAMING)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2572
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
202
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию видеокарту MSI, разработанную для геймеров и профессионалов, которым важна производительность и надежность. Эта мощная видеокарта оснащена графическим процессором GeForce RTX 5050 от NVIDIA и поддерживает интерфейс подключения PCI-E 5.0, что обеспечивает максимальную скорость передачи данных и оптимальную производительность в современных играх и приложениях. Собранная в Китае, но с соблюдением самых высоких мировых стандартов, видеокарта MSI оснащена 8 Гб видеопамяти типа GDDR6 с частотой 20000 МГц. Такое сочетание гарантирует высокую скорость обработки графики и поддержку разрешения до 7680x4320 пикселей, позволяя подключить до четырех мониторов для многоэкранной работы или игр. Активная система охлаждения эффективно справляется с тепловыми нагрузками, обеспечивая стабильную работу даже при максимальных нагрузках. Техпроцесс в 5 нанометров свидетельствует о передовом уровне технологии, используемой в производстве GPU, что обеспечивает не только высокую производительность, но и энергоэффективность. Среди разъемов присутствуют HDMI и несколько DisplayPort, обеспечивающие широкие возможности подключения и совместимость с множеством устройств. Видеокарта MSI с графическим процессором частотой 2572 МГц и разрядностью шины памяти 128 бит станет отличным выбором как для геймеров, так и для профессиональных пользователей, требующих от оборудования максимальных возможностей.


Теги товара: NVIDIA GeForce
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