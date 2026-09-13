Видеокарта MSI RTX 5060 8G SHADOW 2X OC
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Характеристики
Описание товара Видеокарта MSI RTX 5060 8G SHADOW 2X OC
Видеокарта MSI GeForce RTX 5060 8G SHADOW 2X OC – это производительное решение для геймеров, обеспечивающее плавный и детализированный игровой процесс. Благодаря передовым технологиям NVIDIA и эффективной системе охлаждения, эта модель станет отличным выбором для апгрейда или сборки игрового ПК. 5-е поколение тензорных ядер – ускоренный ИИ-рендеринг Благодаря усовершенствованным тензорным ядрам 5-го поколения видеокарта обеспечивает максимальную производительность в задачах с искусственным интеллектом , включая DLSS 4 и FP4-ускорение . Это позволяет повысить FPS без потери качества изображения, делая игры ещё более плавными и детализированными. Новые потоковые мультипроцессоры – оптимизация для нейронных шейдеров Архитектура NVIDIA Ada Lovelace включает усовершенствованные мультипроцессоры , оптимизированные для работы с нейронными шейдерами. Это обеспечивает высокую энергоэффективность и улучшенную производительность в современных играх с продвинутыми эффектами. 4-е поколение ядер RT – реалистичная трассировка лучей С ядрами трассировки лучей 4-го поколения карта демонстрирует революционную детализацию освещения, теней и отражений . Технология поддерживает мегагеометрию , позволяя обрабатывать сложные сцены с высокой точностью, что особенно важно в играх с RTX-эффектами. Эффективное охлаждение SHADOW 2X Система охлаждения SHADOW 2X с двумя вентиляторами Twin Frozr обеспечивает низкие температуры и минимальный шум даже под нагрузкой. Это гарантирует стабильную работу и долгий срок службы видеокарты. 8 ГБ GDDR6 – высокая скорость и отзывчивость Объём 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с высокой пропускной способностью позволяет комфортно играть в QHD-разрешении и справляться с требовательными текстурами в современных проектах.
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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