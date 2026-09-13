Описание товара Видеокарта Asus RX7600 DUAL EVO OC 8GB GDDR6 128bit (90YV0LD0-M0NA00)

Видеокарта Asus Dual Radeon RX 7600 EVO OC 8GB GDDR6 - игровая видеокарта среднего уровня на архитектуре AMD RDNA 3 с 8 ГБ GDDR6 и 128-битной шиной, ориентированная на уверенный Full HD-гейминг и сборки с акцентом на энергоэффективность. Модель подходит для актуальных игр в 1080p с высокими настройками графики и использует двухвентиляторный кулер Dual с упором на тихую работу под нагрузкой.

Для кого и под какие задачи

Эта видеокарта подойдёт геймерам, собирающим сбалансированный ПК для игр в Full HD при высоких или близких к максимальным настройках, а также стримерам начального уровня и владельцам VR-гарнитур базового сегмента. RX 7600 EVO OC логична в сборках на базе современных Ryzen или Core с упором на шутеры, MOBA, онлайн-проекты и ААА-игры в 1080p без ориентира на ультра-настройки трассировки лучей.

Производительность и память

AMD Radeon RX 7600 оснащена 2048 потоковыми процессорами и работает с частотой до 2715 МГц в режиме Boost, что обеспечивает высокий FPS в популярных играх при разумном энергопотреблении. Видеопамять 8 ГБ GDDR6 с эффективной частотой 18 Гбит/с и 128-битной шиной даёт достаточную пропускную способность для Full HD и части проектов в 1440p при аккуратных настройках текстур.

Охлаждение и конструкция

Двухвентиляторная система охлаждения Dual с 2,5-слотовым радиатором рассчитана на стабильную работу под длительной игровой нагрузкой, сохраняя приемлемые температуры и уровень шума. Технология 0dB позволяет вентиляторам останавливаться в простое и при лёгкой нагрузке, что делает систему практически бесшумной в офисных и мультимедийных сценариях.

Подключения и требования к системе

Карта подключается по интерфейсу PCI Express 4.0 и поддерживает до четырёх одновременных дисплеев с максимальным цифровым разрешением 7680?4320, что позволяет строить многомониторные рабочие места и использовать 4K-панели. Набор портов обычно включает один HDMI 2.1 и несколько DisplayPort 1.4a, а для питания требуется один 8-контактный разъём и блок питания мощностью от 550 Вт, что важно учитывать при апгрейде.

Важные нюансы перед покупкой

RX 7600 EVO OC оптимизирована под 1080p: в 1440p и особенно с активной трассировкой лучей может потребоваться заметное снижение настроек, чтобы сохранить комфортный FPS. Перед покупкой стоит убедиться, что корпус поддерживает установку 2,5-слотовой карты нужной длины и что текущий блок питания с запасом покрывает суммарное потребление системы, особенно при разгоне процессора.