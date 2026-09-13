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Видеокарта Asus RX7600 DUAL EVO OC 8GB GDDR6 128bit (90YV0LD0-M0NA00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Asus RX7600 DUAL EVO OC 8GB GDDR6 128bit (90YV0LD0-M0NA00)

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Видеокарта Asus RX7600 DUAL EVO OC 8GB GDDR6 128bit (90YV0LD0-M0NA00) - фото 1
Видеокарта Asus RX7600 DUAL EVO OC 8GB GDDR6 128bit (90YV0LD0-M0NA00) - фото 2
Видеокарта Asus RX7600 DUAL EVO OC 8GB GDDR6 128bit (90YV0LD0-M0NA00) - фото 3
Видеокарта Asus RX7600 DUAL EVO OC 8GB GDDR6 128bit (90YV0LD0-M0NA00) - фото 4
Видеокарта Asus RX7600 DUAL EVO OC 8GB GDDR6 128bit (90YV0LD0-M0NA00) - фото 5
Видеокарта Asus RX7600 DUAL EVO OC 8GB GDDR6 128bit (90YV0LD0-M0NA00) - фото 6
Видеокарта Asus RX7600 DUAL EVO OC 8GB GDDR6 128bit (90YV0LD0-M0NA00) - фото 7
Видеокарта Asus RX7600 DUAL EVO OC 8GB GDDR6 128bit (90YV0LD0-M0NA00) - фото 8
Видеокарта Asus RX7600 DUAL EVO OC 8GB GDDR6 128bit (90YV0LD0-M0NA00) - фото 9
Видеокарта Asus RX7600 DUAL EVO OC 8GB GDDR6 128bit (90YV0LD0-M0NA00) - фото 10
Видеокарта Asus RX7600 DUAL EVO OC 8GB GDDR6 128bit (90YV0LD0-M0NA00) - фото 11
Видеокарта Asus RX7600 DUAL EVO OC 8GB GDDR6 128bit (90YV0LD0-M0NA00) - фото 12
Видеокарта Asus RX7600 DUAL EVO OC 8GB GDDR6 128bit (90YV0LD0-M0NA00) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Radeon RX 7600
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1720
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта Asus RX7600 DUAL EVO OC 8GB GDDR6 128bit (90YV0LD0-M0NA00) - фото 1
  • Видеокарта Asus RX7600 DUAL EVO OC 8GB GDDR6 128bit (90YV0LD0-M0NA00) - фото 2
  • Видеокарта Asus RX7600 DUAL EVO OC 8GB GDDR6 128bit (90YV0LD0-M0NA00) - фото 3
  • Видеокарта Asus RX7600 DUAL EVO OC 8GB GDDR6 128bit (90YV0LD0-M0NA00) - фото 4
  • Видеокарта Asus RX7600 DUAL EVO OC 8GB GDDR6 128bit (90YV0LD0-M0NA00) - фото 5
  • Видеокарта Asus RX7600 DUAL EVO OC 8GB GDDR6 128bit (90YV0LD0-M0NA00) - фото 6
  • Видеокарта Asus RX7600 DUAL EVO OC 8GB GDDR6 128bit (90YV0LD0-M0NA00) - фото 7
  • Видеокарта Asus RX7600 DUAL EVO OC 8GB GDDR6 128bit (90YV0LD0-M0NA00) - фото 8
  • Видеокарта Asus RX7600 DUAL EVO OC 8GB GDDR6 128bit (90YV0LD0-M0NA00) - фото 9
  • Видеокарта Asus RX7600 DUAL EVO OC 8GB GDDR6 128bit (90YV0LD0-M0NA00) - фото 10
  • Видеокарта Asus RX7600 DUAL EVO OC 8GB GDDR6 128bit (90YV0LD0-M0NA00) - фото 11
  • Видеокарта Asus RX7600 DUAL EVO OC 8GB GDDR6 128bit (90YV0LD0-M0NA00) - фото 12
  • Видеокарта Asus RX7600 DUAL EVO OC 8GB GDDR6 128bit (90YV0LD0-M0NA00) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717651
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 7600
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1720
Частота видеопамяти
18000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
6
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
232
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х39х25
Вес, кг.
10.42

Описание товара Видеокарта Asus RX7600 DUAL EVO OC 8GB GDDR6 128bit (90YV0LD0-M0NA00)

Видеокарта Asus Dual Radeon RX 7600 EVO OC 8GB GDDR6 - игровая видеокарта среднего уровня на архитектуре AMD RDNA 3 с 8 ГБ GDDR6 и 128-битной шиной, ориентированная на уверенный Full HD-гейминг и сборки с акцентом на энергоэффективность. Модель подходит для актуальных игр в 1080p с высокими настройками графики и использует двухвентиляторный кулер Dual с упором на тихую работу под нагрузкой.

Для кого и под какие задачи

Эта видеокарта подойдёт геймерам, собирающим сбалансированный ПК для игр в Full HD при высоких или близких к максимальным настройках, а также стримерам начального уровня и владельцам VR-гарнитур базового сегмента. RX 7600 EVO OC логична в сборках на базе современных Ryzen или Core с упором на шутеры, MOBA, онлайн-проекты и ААА-игры в 1080p без ориентира на ультра-настройки трассировки лучей.

Производительность и память

AMD Radeon RX 7600 оснащена 2048 потоковыми процессорами и работает с частотой до 2715 МГц в режиме Boost, что обеспечивает высокий FPS в популярных играх при разумном энергопотреблении. Видеопамять 8 ГБ GDDR6 с эффективной частотой 18 Гбит/с и 128-битной шиной даёт достаточную пропускную способность для Full HD и части проектов в 1440p при аккуратных настройках текстур.

Охлаждение и конструкция

Двухвентиляторная система охлаждения Dual с 2,5-слотовым радиатором рассчитана на стабильную работу под длительной игровой нагрузкой, сохраняя приемлемые температуры и уровень шума. Технология 0dB позволяет вентиляторам останавливаться в простое и при лёгкой нагрузке, что делает систему практически бесшумной в офисных и мультимедийных сценариях.

Подключения и требования к системе

Карта подключается по интерфейсу PCI Express 4.0 и поддерживает до четырёх одновременных дисплеев с максимальным цифровым разрешением 7680?4320, что позволяет строить многомониторные рабочие места и использовать 4K-панели. Набор портов обычно включает один HDMI 2.1 и несколько DisplayPort 1.4a, а для питания требуется один 8-контактный разъём и блок питания мощностью от 550 Вт, что важно учитывать при апгрейде.

Важные нюансы перед покупкой

RX 7600 EVO OC оптимизирована под 1080p: в 1440p и особенно с активной трассировкой лучей может потребоваться заметное снижение настроек, чтобы сохранить комфортный FPS. Перед покупкой стоит убедиться, что корпус поддерживает установку 2,5-слотовой карты нужной длины и что текущий блок питания с запасом покрывает суммарное потребление системы, особенно при разгоне процессора.

Отзывы о товаре Видеокарта Asus RX7600 DUAL EVO OC 8GB GDDR6 128bit (90YV0LD0-M0NA00)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 7600
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1720
Частота видеопамяти
18000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
6
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
232
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание

Видеокарта Asus Dual Radeon RX 7600 EVO OC 8GB GDDR6 - игровая видеокарта среднего уровня на архитектуре AMD RDNA 3 с 8 ГБ GDDR6 и 128-битной шиной, ориентированная на уверенный Full HD-гейминг и сборки с акцентом на энергоэффективность. Модель подходит для актуальных игр в 1080p с высокими настройками графики и использует двухвентиляторный кулер Dual с упором на тихую работу под нагрузкой.

Для кого и под какие задачи

Эта видеокарта подойдёт геймерам, собирающим сбалансированный ПК для игр в Full HD при высоких или близких к максимальным настройках, а также стримерам начального уровня и владельцам VR-гарнитур базового сегмента. RX 7600 EVO OC логична в сборках на базе современных Ryzen или Core с упором на шутеры, MOBA, онлайн-проекты и ААА-игры в 1080p без ориентира на ультра-настройки трассировки лучей.

Производительность и память

AMD Radeon RX 7600 оснащена 2048 потоковыми процессорами и работает с частотой до 2715 МГц в режиме Boost, что обеспечивает высокий FPS в популярных играх при разумном энергопотреблении. Видеопамять 8 ГБ GDDR6 с эффективной частотой 18 Гбит/с и 128-битной шиной даёт достаточную пропускную способность для Full HD и части проектов в 1440p при аккуратных настройках текстур.

Охлаждение и конструкция

Двухвентиляторная система охлаждения Dual с 2,5-слотовым радиатором рассчитана на стабильную работу под длительной игровой нагрузкой, сохраняя приемлемые температуры и уровень шума. Технология 0dB позволяет вентиляторам останавливаться в простое и при лёгкой нагрузке, что делает систему практически бесшумной в офисных и мультимедийных сценариях.

Подключения и требования к системе

Карта подключается по интерфейсу PCI Express 4.0 и поддерживает до четырёх одновременных дисплеев с максимальным цифровым разрешением 7680?4320, что позволяет строить многомониторные рабочие места и использовать 4K-панели. Набор портов обычно включает один HDMI 2.1 и несколько DisplayPort 1.4a, а для питания требуется один 8-контактный разъём и блок питания мощностью от 550 Вт, что важно учитывать при апгрейде.

Важные нюансы перед покупкой

RX 7600 EVO OC оптимизирована под 1080p: в 1440p и особенно с активной трассировкой лучей может потребоваться заметное снижение настроек, чтобы сохранить комфортный FPS. Перед покупкой стоит убедиться, что корпус поддерживает установку 2,5-слотовой карты нужной длины и что текущий блок питания с запасом покрывает суммарное потребление системы, особенно при разгоне процессора.

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