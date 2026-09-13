Видеокарта Asus RX7600 DUAL EVO OC 8GB GDDR6 128bit (90YV0LD0-M0NA00)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Asus RX7600 DUAL EVO OC 8GB GDDR6 128bit (90YV0LD0-M0NA00)
Видеокарта Asus Dual Radeon RX 7600 EVO OC 8GB GDDR6 - игровая видеокарта среднего уровня на архитектуре AMD RDNA 3 с 8 ГБ GDDR6 и 128-битной шиной, ориентированная на уверенный Full HD-гейминг и сборки с акцентом на энергоэффективность. Модель подходит для актуальных игр в 1080p с высокими настройками графики и использует двухвентиляторный кулер Dual с упором на тихую работу под нагрузкой.
Для кого и под какие задачи
Эта видеокарта подойдёт геймерам, собирающим сбалансированный ПК для игр в Full HD при высоких или близких к максимальным настройках, а также стримерам начального уровня и владельцам VR-гарнитур базового сегмента. RX 7600 EVO OC логична в сборках на базе современных Ryzen или Core с упором на шутеры, MOBA, онлайн-проекты и ААА-игры в 1080p без ориентира на ультра-настройки трассировки лучей.
Производительность и память
AMD Radeon RX 7600 оснащена 2048 потоковыми процессорами и работает с частотой до 2715 МГц в режиме Boost, что обеспечивает высокий FPS в популярных играх при разумном энергопотреблении. Видеопамять 8 ГБ GDDR6 с эффективной частотой 18 Гбит/с и 128-битной шиной даёт достаточную пропускную способность для Full HD и части проектов в 1440p при аккуратных настройках текстур.
Охлаждение и конструкция
Двухвентиляторная система охлаждения Dual с 2,5-слотовым радиатором рассчитана на стабильную работу под длительной игровой нагрузкой, сохраняя приемлемые температуры и уровень шума. Технология 0dB позволяет вентиляторам останавливаться в простое и при лёгкой нагрузке, что делает систему практически бесшумной в офисных и мультимедийных сценариях.
Подключения и требования к системе
Карта подключается по интерфейсу PCI Express 4.0 и поддерживает до четырёх одновременных дисплеев с максимальным цифровым разрешением 7680?4320, что позволяет строить многомониторные рабочие места и использовать 4K-панели. Набор портов обычно включает один HDMI 2.1 и несколько DisplayPort 1.4a, а для питания требуется один 8-контактный разъём и блок питания мощностью от 550 Вт, что важно учитывать при апгрейде.
Важные нюансы перед покупкой
RX 7600 EVO OC оптимизирована под 1080p: в 1440p и особенно с активной трассировкой лучей может потребоваться заметное снижение настроек, чтобы сохранить комфортный FPS. Перед покупкой стоит убедиться, что корпус поддерживает установку 2,5-слотовой карты нужной длины и что текущий блок питания с запасом покрывает суммарное потребление системы, особенно при разгоне процессора.
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Видеокарта Asus Dual Radeon RX 7600 EVO OC 8GB GDDR6 - игровая видеокарта среднего уровня на архитектуре AMD RDNA 3 с 8 ГБ GDDR6 и 128-битной шиной, ориентированная на уверенный Full HD-гейминг и сборки с акцентом на энергоэффективность. Модель подходит для актуальных игр в 1080p с высокими настройками графики и использует двухвентиляторный кулер Dual с упором на тихую работу под нагрузкой.
Для кого и под какие задачи
Эта видеокарта подойдёт геймерам, собирающим сбалансированный ПК для игр в Full HD при высоких или близких к максимальным настройках, а также стримерам начального уровня и владельцам VR-гарнитур базового сегмента. RX 7600 EVO OC логична в сборках на базе современных Ryzen или Core с упором на шутеры, MOBA, онлайн-проекты и ААА-игры в 1080p без ориентира на ультра-настройки трассировки лучей.
Производительность и память
AMD Radeon RX 7600 оснащена 2048 потоковыми процессорами и работает с частотой до 2715 МГц в режиме Boost, что обеспечивает высокий FPS в популярных играх при разумном энергопотреблении. Видеопамять 8 ГБ GDDR6 с эффективной частотой 18 Гбит/с и 128-битной шиной даёт достаточную пропускную способность для Full HD и части проектов в 1440p при аккуратных настройках текстур.
Охлаждение и конструкция
Двухвентиляторная система охлаждения Dual с 2,5-слотовым радиатором рассчитана на стабильную работу под длительной игровой нагрузкой, сохраняя приемлемые температуры и уровень шума. Технология 0dB позволяет вентиляторам останавливаться в простое и при лёгкой нагрузке, что делает систему практически бесшумной в офисных и мультимедийных сценариях.
Подключения и требования к системе
Карта подключается по интерфейсу PCI Express 4.0 и поддерживает до четырёх одновременных дисплеев с максимальным цифровым разрешением 7680?4320, что позволяет строить многомониторные рабочие места и использовать 4K-панели. Набор портов обычно включает один HDMI 2.1 и несколько DisplayPort 1.4a, а для питания требуется один 8-контактный разъём и блок питания мощностью от 550 Вт, что важно учитывать при апгрейде.
Важные нюансы перед покупкой
RX 7600 EVO OC оптимизирована под 1080p: в 1440p и особенно с активной трассировкой лучей может потребоваться заметное снижение настроек, чтобы сохранить комфортный FPS. Перед покупкой стоит убедиться, что корпус поддерживает установку 2,5-слотовой карты нужной длины и что текущий блок питания с запасом покрывает суммарное потребление системы, особенно при разгоне процессора.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc
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