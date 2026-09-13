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Видеокарта NVIDIA RTX A1000 8GB(BULK) with ATX and LP brackets PN: 900-5G172-2280-000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта NVIDIA RTX A1000 8GB(BULK) with ATX and LP brackets PN: 900-5G172-2280-000

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Видеокарта NVIDIA RTX A1000 8GB(BULK) with ATX and LP brackets PN: 900-5G172-2280-000 - фото 1
Видеокарта NVIDIA RTX A1000 8GB(BULK) with ATX and LP brackets PN: 900-5G172-2280-000 - фото 2
Видеокарта NVIDIA RTX A1000 8GB(BULK) with ATX and LP brackets PN: 900-5G172-2280-000 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Radeon RTX A1000
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
727
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта NVIDIA RTX A1000 8GB(BULK) with ATX and LP brackets PN: 900-5G172-2280-000 - фото 1
  • Видеокарта NVIDIA RTX A1000 8GB(BULK) with ATX and LP brackets PN: 900-5G172-2280-000 - фото 2
  • Видеокарта NVIDIA RTX A1000 8GB(BULK) with ATX and LP brackets PN: 900-5G172-2280-000 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706483
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Характеристики

Бренд
NVIDIA
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Radeon RTX A1000
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
727
Частота видеопамяти
12000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DisplayPort
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х19х8
Вес, г.
160

Описание товара Видеокарта NVIDIA RTX A1000 8GB(BULK) with ATX and LP brackets PN: 900-5G172-2280-000

NVIDIA RTX A1000 8GB - профессиональная видеокарта для компактных рабочих станций, где нужно больше запаса по памяти и производительности, чем у базовых моделей, но без перехода в тяжёлый и горячий класс старших workstation-GPU. Это low-profile решение с активным охлаждением, часто поставляется с креплениями под ATX и LP, поэтому удобно для апгрейда готовых рабочих ПК и тонких корпусов.

Для кого и под какие задачи

RTX A1000 хорошо подходит для инженеров, дизайнеров и специалистов по контенту, которым нужно ускорение в CAD/DCC-приложениях, более комфортная работа с несколькими мониторами и запас под многозадачность. Она также уместна для "лёгкой" визуализации и работы с AI-инструментами на уровне прототипов, когда важно ускорение на GPU, но инфраструктура и бюджеты не предполагают старшие RTX-решения.

Аппаратные возможности и память

По спецификациям RTX A1000 построена на Ampere и имеет 2 304 CUDA-ядра, 72 Tensor-ядра, 18 RT-ядер и 8 ГБ GDDR6 на 128-битной шине. Потребление заявлено на уровне 50 Вт, что делает карту удобной для компактных рабочих станций, где нет места под двух-трёхслотовые системы охлаждения и лишние кабели питания.

Подключения и рабочая среда

В типовой конфигурации у RTX A1000 предусмотрены четыре Mini DisplayPort 1.4a, поэтому карта хорошо подходит под рабочие места с несколькими экранами, когда нужно разделить задачи между мониторами и держать много окон одновременно. В реальных проектах это часто оказывается важнее "пиковых FPS": удобство интерфейса и стабильность вывода картинки дают более ощутимый прирост продуктивности.

Важные нюансы перед покупкой

8 ГБ памяти - хороший объём для компактной рабочей станции, но для крупных сборок, тяжёлых сцен и серьёзного GPU-рендера его может быть мало, и тогда логичнее смотреть на карты с 16-24 ГБ и выше. Также стоит заранее проверить совместимость корпуса по высоте и доступ к слотам: low-profile карты удобны, но в некоторых OEM-системах есть ограничения по длине платы и по тому, как проложены кабели внутри.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта NVIDIA RTX A1000 8GB(BULK) with ATX and LP brackets PN: 900-5G172-2280-000




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Характеристики
Бренд
NVIDIA
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Radeon RTX A1000
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
727
Частота видеопамяти
12000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DisplayPort
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Описание

NVIDIA RTX A1000 8GB - профессиональная видеокарта для компактных рабочих станций, где нужно больше запаса по памяти и производительности, чем у базовых моделей, но без перехода в тяжёлый и горячий класс старших workstation-GPU. Это low-profile решение с активным охлаждением, часто поставляется с креплениями под ATX и LP, поэтому удобно для апгрейда готовых рабочих ПК и тонких корпусов.

Для кого и под какие задачи

RTX A1000 хорошо подходит для инженеров, дизайнеров и специалистов по контенту, которым нужно ускорение в CAD/DCC-приложениях, более комфортная работа с несколькими мониторами и запас под многозадачность. Она также уместна для "лёгкой" визуализации и работы с AI-инструментами на уровне прототипов, когда важно ускорение на GPU, но инфраструктура и бюджеты не предполагают старшие RTX-решения.

Аппаратные возможности и память

По спецификациям RTX A1000 построена на Ampere и имеет 2 304 CUDA-ядра, 72 Tensor-ядра, 18 RT-ядер и 8 ГБ GDDR6 на 128-битной шине. Потребление заявлено на уровне 50 Вт, что делает карту удобной для компактных рабочих станций, где нет места под двух-трёхслотовые системы охлаждения и лишние кабели питания.

Подключения и рабочая среда

В типовой конфигурации у RTX A1000 предусмотрены четыре Mini DisplayPort 1.4a, поэтому карта хорошо подходит под рабочие места с несколькими экранами, когда нужно разделить задачи между мониторами и держать много окон одновременно. В реальных проектах это часто оказывается важнее "пиковых FPS": удобство интерфейса и стабильность вывода картинки дают более ощутимый прирост продуктивности.

Важные нюансы перед покупкой

8 ГБ памяти - хороший объём для компактной рабочей станции, но для крупных сборок, тяжёлых сцен и серьёзного GPU-рендера его может быть мало, и тогда логичнее смотреть на карты с 16-24 ГБ и выше. Также стоит заранее проверить совместимость корпуса по высоте и доступ к слотам: low-profile карты удобны, но в некоторых OEM-системах есть ограничения по длине платы и по тому, как проложены кабели внутри.



Теги товара: NVIDIA GeForce
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Отзывы


Видеокарта NVIDIA RTX A1000 8GB(BULK) with ATX and LP brackets PN: 900-5G172-2280-000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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