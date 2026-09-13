Видеокарта NVIDIA RTX A1000 8GB(BULK) with ATX and LP brackets PN: 900-5G172-2280-000
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Видеокарта NVIDIA RTX A1000 8GB(BULK) with ATX and LP brackets PN: 900-5G172-2280-000
NVIDIA RTX A1000 8GB - профессиональная видеокарта для компактных рабочих станций, где нужно больше запаса по памяти и производительности, чем у базовых моделей, но без перехода в тяжёлый и горячий класс старших workstation-GPU. Это low-profile решение с активным охлаждением, часто поставляется с креплениями под ATX и LP, поэтому удобно для апгрейда готовых рабочих ПК и тонких корпусов.
Для кого и под какие задачи
RTX A1000 хорошо подходит для инженеров, дизайнеров и специалистов по контенту, которым нужно ускорение в CAD/DCC-приложениях, более комфортная работа с несколькими мониторами и запас под многозадачность. Она также уместна для "лёгкой" визуализации и работы с AI-инструментами на уровне прототипов, когда важно ускорение на GPU, но инфраструктура и бюджеты не предполагают старшие RTX-решения.
Аппаратные возможности и память
По спецификациям RTX A1000 построена на Ampere и имеет 2 304 CUDA-ядра, 72 Tensor-ядра, 18 RT-ядер и 8 ГБ GDDR6 на 128-битной шине. Потребление заявлено на уровне 50 Вт, что делает карту удобной для компактных рабочих станций, где нет места под двух-трёхслотовые системы охлаждения и лишние кабели питания.
Подключения и рабочая среда
В типовой конфигурации у RTX A1000 предусмотрены четыре Mini DisplayPort 1.4a, поэтому карта хорошо подходит под рабочие места с несколькими экранами, когда нужно разделить задачи между мониторами и держать много окон одновременно. В реальных проектах это часто оказывается важнее "пиковых FPS": удобство интерфейса и стабильность вывода картинки дают более ощутимый прирост продуктивности.
Важные нюансы перед покупкой
8 ГБ памяти - хороший объём для компактной рабочей станции, но для крупных сборок, тяжёлых сцен и серьёзного GPU-рендера его может быть мало, и тогда логичнее смотреть на карты с 16-24 ГБ и выше. Также стоит заранее проверить совместимость корпуса по высоте и доступ к слотам: low-profile карты удобны, но в некоторых OEM-системах есть ограничения по длине платы и по тому, как проложены кабели внутри.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 50 000 руб.12500 руб. в СплитВидеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D)
-
В наличииЦена 50 420 руб.12605 руб. в СплитВидеокарта Palit PCIE16 RTX 5060 8Gb PA-RTX 5060 WHITE OC 8Gb бе...
-
В наличииЦена 52 110 руб.13028 руб. в СплитВидеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FA...
-
В наличииЦена 57 070 руб.14268 руб. в СплитВидеокарта Asus GeForce RTX 5060 Ti Prime OC 8GB <90YV0MP0-M0NA0...
-
В наличииЦена 80 070 руб.20018 руб. в СплитВидеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 NITRO+ GAMING OC 16GB GDD...
-
В наличииЦена 81 010 руб.20253 руб. в СплитВидеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime 12GB <90YV0M11-M0NA00>
-
В наличииЦена 87 460 руб.21865 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX5070 12GB PA-RTX5070 INFINITY 3 OC 12GB PAL...
-
В наличииЦена 88 220 руб.22055 руб. в СплитВидеокарта Asus RTX5070 PRIME OC 12Gb GDDR7 192bit (90YV0M10-M0N...
-
В наличииЦена 88 500 руб.22125 руб. в СплитВидеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime OC 12GB white <90YV0M19-M...
-
В наличииЦена 90 460 руб.22615 руб. в СплитВидеокарта Palit RTX5070 INFINITY 3 OC 12GB GDDR7 (NE75070S19K9-...
-
В наличииЦена 91 260 руб.22815 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD GIGABYTE
-
В наличииЦена 126 690 руб.31673 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX2080 8GB GDDR6 RTX2080M8D6-C AETINA
NVIDIA RTX A1000 8GB - профессиональная видеокарта для компактных рабочих станций, где нужно больше запаса по памяти и производительности, чем у базовых моделей, но без перехода в тяжёлый и горячий класс старших workstation-GPU. Это low-profile решение с активным охлаждением, часто поставляется с креплениями под ATX и LP, поэтому удобно для апгрейда готовых рабочих ПК и тонких корпусов.
Для кого и под какие задачи
RTX A1000 хорошо подходит для инженеров, дизайнеров и специалистов по контенту, которым нужно ускорение в CAD/DCC-приложениях, более комфортная работа с несколькими мониторами и запас под многозадачность. Она также уместна для "лёгкой" визуализации и работы с AI-инструментами на уровне прототипов, когда важно ускорение на GPU, но инфраструктура и бюджеты не предполагают старшие RTX-решения.
Аппаратные возможности и память
По спецификациям RTX A1000 построена на Ampere и имеет 2 304 CUDA-ядра, 72 Tensor-ядра, 18 RT-ядер и 8 ГБ GDDR6 на 128-битной шине. Потребление заявлено на уровне 50 Вт, что делает карту удобной для компактных рабочих станций, где нет места под двух-трёхслотовые системы охлаждения и лишние кабели питания.
Подключения и рабочая среда
В типовой конфигурации у RTX A1000 предусмотрены четыре Mini DisplayPort 1.4a, поэтому карта хорошо подходит под рабочие места с несколькими экранами, когда нужно разделить задачи между мониторами и держать много окон одновременно. В реальных проектах это часто оказывается важнее "пиковых FPS": удобство интерфейса и стабильность вывода картинки дают более ощутимый прирост продуктивности.
Важные нюансы перед покупкой
8 ГБ памяти - хороший объём для компактной рабочей станции, но для крупных сборок, тяжёлых сцен и серьёзного GPU-рендера его может быть мало, и тогда логичнее смотреть на карты с 16-24 ГБ и выше. Также стоит заранее проверить совместимость корпуса по высоте и доступ к слотам: low-profile карты удобны, но в некоторых OEM-системах есть ограничения по длине платы и по тому, как проложены кабели внутри.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
Отзывы о товаре Видеокарта NVIDIA RTX A1000 8GB(BULK) with ATX and LP brackets PN: 900-5G172-2280-000