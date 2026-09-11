Видеокарта PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 Graphics Card (VCNT400-4GB-SB)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 Graphics Card (VCNT400-4GB-SB)
PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 (VCNT400-4GB-SB) - профессиональная видеокарта начального уровня на архитектуре NVIDIA Turing с 4 ГБ GDDR6 и 64-битной шиной, ориентированная на офисные и креативные рабочие станции с несколькими мониторами. Карта выполнена в однослотовом low-profile форм-факторе и устанавливается в PCI Express 3.0 x16 без дополнительного питания.
Для кого и под какие задачи
T400 4GB подойдёт дизайнерам, архитекторам, инженерам и офисным пользователям, которым нужно надёжное и экономичное решение для 2D/легкого 3D, работы в графических пакетах и многомониторных конфигураций. Она также востребована в компактных рабочих станциях и корпоративных ПК, где интегрированная графика уже не справляется с нагрузкой приложений и количеством дисплеев.
Производительность и память
GPU Turing с 384 CUDA-ядрами и производительностью около 1,1 TFLOPS FP32 обеспечивает заметный запас для сложных интерфейсов и базового 3D-моделирования. 4 ГБ GDDR6 с пропускной способностью до 80 ГБ/с и 64-битной шиной подходят для работы с несколькими экранами 4K, многослойной графикой и видеомонтажом в умеренных проектах.
Охлаждение и конструкция
Однослотовый низкопрофильный корпус и активный кулер позволяют устанавливать T400 даже в очень компактные корпуса, сохраняя место для других плат расширения. Теплопакет около 30 Вт делает карту почти незаметной нагрузкой для системы охлаждения и блока питания, что удобно для круглосуточных рабочих сценариев.
Подключения и интеграция
Карта оснащена тремя mini DisplayPort 1.4 с поддержкой до трёх дисплеев 4K@120 Гц или 5K@60 Гц с HDR, а также до одного 8K-монитора при соответствующей конфигурации. Интерфейс PCIe 3.0 x16, совместимость с современными ОС и профессиональными драйверами NVIDIA упрощают внедрение T400 в корпоративную инфраструктуру.
Важные нюансы перед покупкой
T400 4GB особенно удобна, когда требуется тихая и экономичная карта для трёх мониторов, графических пакетов и лёгкого 3D, при этом пространство в корпусе и мощность БП ограничены. При планировании системы удобно сразу продумать конфигурацию дисплеев и основные приложения: в таких условиях карта демонстрирует максимум пользы за счёт сочетания компактности, профессиональных драйверов и поддержки высоких разрешений.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
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PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 (VCNT400-4GB-SB) - профессиональная видеокарта начального уровня на архитектуре NVIDIA Turing с 4 ГБ GDDR6 и 64-битной шиной, ориентированная на офисные и креативные рабочие станции с несколькими мониторами. Карта выполнена в однослотовом low-profile форм-факторе и устанавливается в PCI Express 3.0 x16 без дополнительного питания.
Для кого и под какие задачи
T400 4GB подойдёт дизайнерам, архитекторам, инженерам и офисным пользователям, которым нужно надёжное и экономичное решение для 2D/легкого 3D, работы в графических пакетах и многомониторных конфигураций. Она также востребована в компактных рабочих станциях и корпоративных ПК, где интегрированная графика уже не справляется с нагрузкой приложений и количеством дисплеев.
Производительность и память
GPU Turing с 384 CUDA-ядрами и производительностью около 1,1 TFLOPS FP32 обеспечивает заметный запас для сложных интерфейсов и базового 3D-моделирования. 4 ГБ GDDR6 с пропускной способностью до 80 ГБ/с и 64-битной шиной подходят для работы с несколькими экранами 4K, многослойной графикой и видеомонтажом в умеренных проектах.
Охлаждение и конструкция
Однослотовый низкопрофильный корпус и активный кулер позволяют устанавливать T400 даже в очень компактные корпуса, сохраняя место для других плат расширения. Теплопакет около 30 Вт делает карту почти незаметной нагрузкой для системы охлаждения и блока питания, что удобно для круглосуточных рабочих сценариев.
Подключения и интеграция
Карта оснащена тремя mini DisplayPort 1.4 с поддержкой до трёх дисплеев 4K@120 Гц или 5K@60 Гц с HDR, а также до одного 8K-монитора при соответствующей конфигурации. Интерфейс PCIe 3.0 x16, совместимость с современными ОС и профессиональными драйверами NVIDIA упрощают внедрение T400 в корпоративную инфраструктуру.
Важные нюансы перед покупкой
T400 4GB особенно удобна, когда требуется тихая и экономичная карта для трёх мониторов, графических пакетов и лёгкого 3D, при этом пространство в корпусе и мощность БП ограничены. При планировании системы удобно сразу продумать конфигурацию дисплеев и основные приложения: в таких условиях карта демонстрирует максимум пользы за счёт сочетания компактности, профессиональных драйверов и поддержки высоких разрешений.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
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