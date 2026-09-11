Top.Mail.Ru
Видеокарта PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 Graphics Card (VCNT400-4GB-SB) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокарта PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 Graphics Card (VCNT400-4GB-SB)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокарта PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 Graphics Card (VCNT400-4GB-SB) - фото 1
Видеокарта PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 Graphics Card (VCNT400-4GB-SB) - фото 2
Видеокарта PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 Graphics Card (VCNT400-4GB-SB) - фото 3
Видеокарта PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 Graphics Card (VCNT400-4GB-SB) - фото 4
Видеокарта PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 Graphics Card (VCNT400-4GB-SB) - фото 5
Видеокарта PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 Graphics Card (VCNT400-4GB-SB) - фото 6
Видеокарта PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 Graphics Card (VCNT400-4GB-SB) - фото 7
Видеокарта PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 Graphics Card (VCNT400-4GB-SB) - фото 8
Видеокарта PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 Graphics Card (VCNT400-4GB-SB) - фото 9
Видеокарта PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 Graphics Card (VCNT400-4GB-SB) - фото 10
Видеокарта PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 Graphics Card (VCNT400-4GB-SB) - фото 11
Видеокарта PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 Graphics Card (VCNT400-4GB-SB) - фото 12
Видеокарта PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 Graphics Card (VCNT400-4GB-SB) - фото 13
Видеокарта PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 Graphics Card (VCNT400-4GB-SB) - фото 14
Видеокарта PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 Graphics Card (VCNT400-4GB-SB) - фото 15
Видеокарта PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 Graphics Card (VCNT400-4GB-SB) - фото 16
Видеокарта PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 Graphics Card (VCNT400-4GB-SB) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Quadro T400
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1070
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 Graphics Card (VCNT400-4GB-SB) - фото 1
  • Видеокарта PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 Graphics Card (VCNT400-4GB-SB) - фото 2
  • Видеокарта PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 Graphics Card (VCNT400-4GB-SB) - фото 3
  • Видеокарта PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 Graphics Card (VCNT400-4GB-SB) - фото 4
  • Видеокарта PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 Graphics Card (VCNT400-4GB-SB) - фото 5
  • Видеокарта PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 Graphics Card (VCNT400-4GB-SB) - фото 6
  • Видеокарта PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 Graphics Card (VCNT400-4GB-SB) - фото 7
  • Видеокарта PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 Graphics Card (VCNT400-4GB-SB) - фото 8
  • Видеокарта PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 Graphics Card (VCNT400-4GB-SB) - фото 9
  • Видеокарта PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 Graphics Card (VCNT400-4GB-SB) - фото 10
  • Видеокарта PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 Graphics Card (VCNT400-4GB-SB) - фото 11
  • Видеокарта PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 Graphics Card (VCNT400-4GB-SB) - фото 12
  • Видеокарта PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 Graphics Card (VCNT400-4GB-SB) - фото 13
  • Видеокарта PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 Graphics Card (VCNT400-4GB-SB) - фото 14
  • Видеокарта PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 Graphics Card (VCNT400-4GB-SB) - фото 15
  • Видеокарта PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 Graphics Card (VCNT400-4GB-SB) - фото 16
  • Видеокарта PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 Graphics Card (VCNT400-4GB-SB) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 543556
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PNY
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Quadro T400
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1070
Частота видеопамяти
4000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
14
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
Mini DisplayPort
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х18х8
Вес, г.
500

Описание товара Видеокарта PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 Graphics Card (VCNT400-4GB-SB)

PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 (VCNT400-4GB-SB) - профессиональная видеокарта начального уровня на архитектуре NVIDIA Turing с 4 ГБ GDDR6 и 64-битной шиной, ориентированная на офисные и креативные рабочие станции с несколькими мониторами. Карта выполнена в однослотовом low-profile форм-факторе и устанавливается в PCI Express 3.0 x16 без дополнительного питания.

Для кого и под какие задачи

T400 4GB подойдёт дизайнерам, архитекторам, инженерам и офисным пользователям, которым нужно надёжное и экономичное решение для 2D/легкого 3D, работы в графических пакетах и многомониторных конфигураций. Она также востребована в компактных рабочих станциях и корпоративных ПК, где интегрированная графика уже не справляется с нагрузкой приложений и количеством дисплеев.

Производительность и память

GPU Turing с 384 CUDA-ядрами и производительностью около 1,1 TFLOPS FP32 обеспечивает заметный запас для сложных интерфейсов и базового 3D-моделирования. 4 ГБ GDDR6 с пропускной способностью до 80 ГБ/с и 64-битной шиной подходят для работы с несколькими экранами 4K, многослойной графикой и видеомонтажом в умеренных проектах.

Охлаждение и конструкция

Однослотовый низкопрофильный корпус и активный кулер позволяют устанавливать T400 даже в очень компактные корпуса, сохраняя место для других плат расширения. Теплопакет около 30 Вт делает карту почти незаметной нагрузкой для системы охлаждения и блока питания, что удобно для круглосуточных рабочих сценариев.

Подключения и интеграция

Карта оснащена тремя mini DisplayPort 1.4 с поддержкой до трёх дисплеев 4K@120 Гц или 5K@60 Гц с HDR, а также до одного 8K-монитора при соответствующей конфигурации. Интерфейс PCIe 3.0 x16, совместимость с современными ОС и профессиональными драйверами NVIDIA упрощают внедрение T400 в корпоративную инфраструктуру.

Важные нюансы перед покупкой

T400 4GB особенно удобна, когда требуется тихая и экономичная карта для трёх мониторов, графических пакетов и лёгкого 3D, при этом пространство в корпусе и мощность БП ограничены. При планировании системы удобно сразу продумать конфигурацию дисплеев и основные приложения: в таких условиях карта демонстрирует максимум пользы за счёт сочетания компактности, профессиональных драйверов и поддержки высоких разрешений.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 Graphics Card (VCNT400-4GB-SB)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PNY
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Quadro T400
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1070
Частота видеопамяти
4000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
14
Разрядность шины памяти
64 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
Mini DisplayPort
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание

PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 (VCNT400-4GB-SB) - профессиональная видеокарта начального уровня на архитектуре NVIDIA Turing с 4 ГБ GDDR6 и 64-битной шиной, ориентированная на офисные и креативные рабочие станции с несколькими мониторами. Карта выполнена в однослотовом low-profile форм-факторе и устанавливается в PCI Express 3.0 x16 без дополнительного питания.

Для кого и под какие задачи

T400 4GB подойдёт дизайнерам, архитекторам, инженерам и офисным пользователям, которым нужно надёжное и экономичное решение для 2D/легкого 3D, работы в графических пакетах и многомониторных конфигураций. Она также востребована в компактных рабочих станциях и корпоративных ПК, где интегрированная графика уже не справляется с нагрузкой приложений и количеством дисплеев.

Производительность и память

GPU Turing с 384 CUDA-ядрами и производительностью около 1,1 TFLOPS FP32 обеспечивает заметный запас для сложных интерфейсов и базового 3D-моделирования. 4 ГБ GDDR6 с пропускной способностью до 80 ГБ/с и 64-битной шиной подходят для работы с несколькими экранами 4K, многослойной графикой и видеомонтажом в умеренных проектах.

Охлаждение и конструкция

Однослотовый низкопрофильный корпус и активный кулер позволяют устанавливать T400 даже в очень компактные корпуса, сохраняя место для других плат расширения. Теплопакет около 30 Вт делает карту почти незаметной нагрузкой для системы охлаждения и блока питания, что удобно для круглосуточных рабочих сценариев.

Подключения и интеграция

Карта оснащена тремя mini DisplayPort 1.4 с поддержкой до трёх дисплеев 4K@120 Гц или 5K@60 Гц с HDR, а также до одного 8K-монитора при соответствующей конфигурации. Интерфейс PCIe 3.0 x16, совместимость с современными ОС и профессиональными драйверами NVIDIA упрощают внедрение T400 в корпоративную инфраструктуру.

Важные нюансы перед покупкой

T400 4GB особенно удобна, когда требуется тихая и экономичная карта для трёх мониторов, графических пакетов и лёгкого 3D, при этом пространство в корпусе и мощность БП ограничены. При планировании системы удобно сразу продумать конфигурацию дисплеев и основные приложения: в таких условиях карта демонстрирует максимум пользы за счёт сочетания компактности, профессиональных драйверов и поддержки высоких разрешений.



Теги товара: NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта PNY NVIDIA T400 4GB GDDR6 Graphics Card (VCNT400-4GB-SB) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...