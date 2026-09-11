Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX3050 OC 6GB RTL (GV-N3050OC-6GL)

Gigabyte GeForce RTX 3050 OC Low Profile 6G (GV-N3050OC-6GL) - низкопрофильная видеокарта на RTX 3050 с 6 ГБ GDDR6, рассчитанная на компактные офисные и домашние системы SFF, которым нужны и аппаратное ускорение в графике, и возможность иногда запускать современные игры в Full HD. Благодаря укороченной плате и комплектным low-profile-кронштейнам эта модель вписывается в небольшие корпуса, не требуя апгрейда блока питания и сложного охлаждения.

Для кого и под какие задачи

RTX 3050 OC Low Profile 6G ориентирована на пользователей, которые собирают компактный рабочий ПК или медиацентр, но хотят иметь запас производительности для игр и тяжёлых приложений с ускорением через CUDA и NVENC. Она будет полезна разработчикам и создателям контента, работающим с кодом, рендерингом и монтажом на одном системном блоке малого форм-фактора, где ранее приходилось ограничиваться офисными GPU.

Картинка и скорость

Чип GeForce RTX 3050 с 2304 ядрами, 6 ГБ GDDR6 и 96-битной шиной памяти, разогнанный до 1477 МГц, обеспечивает уверенный уровень производительности для Full HD-игр с умеренными настройками и технологиями DLSS и RTX при необходимости. Поддержка DirectX 12 Ultimate и современных API даёт возможность запускать актуальные проекты и получать плавную картинку на мониторах до 4K, если не завышать требования к FPS.

Подключения и удобство

Карта использует интерфейс PCIe 4.0 и не требует отдельного разъёма питания, что упрощает интеграцию в готовые офисные ПК и компактные корпуса. На панели выведены два DisplayPort 1.4a и два HDMI 2.1, позволяющие подключать до четырёх дисплеев и гибко выстраивать рабочее место с несколькими мониторами или ТВ-панелями.

Важные нюансы перед покупкой

Низкопрофильный форм-фактор и двухслотовое охлаждение накладывают ограничения по теплу: в тесных корпусах важно обеспечить сквозной поток воздуха, иначе температура и шум могут вырасти под длительной нагрузкой. Для серьёзного 2K-гейминга с высоким FPS или тяжёлых проектов в 3D-рендеринге запас производительности RTX 3050 6GB может оказаться ограниченным, поэтому для таких сценариев стоит рассмотреть более старшие видеокарты.