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Видеокарта Afox GTX1660TI 6GB GDDR6 192bit DVI DP HDMI 2FAN RTL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Afox GTX1660TI 6GB GDDR6 192bit DVI DP HDMI 2FAN RTL

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Видеокарта Afox GTX1660TI 6GB GDDR6 192bit DVI DP HDMI 2FAN RTL - фото 1
Видеокарта Afox GTX1660TI 6GB GDDR6 192bit DVI DP HDMI 2FAN RTL - фото 2
Видеокарта Afox GTX1660TI 6GB GDDR6 192bit DVI DP HDMI 2FAN RTL - фото 3
Видеокарта Afox GTX1660TI 6GB GDDR6 192bit DVI DP HDMI 2FAN RTL - фото 4
Видеокарта Afox GTX1660TI 6GB GDDR6 192bit DVI DP HDMI 2FAN RTL - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GTX 1660 Ti
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1500
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта Afox GTX1660TI 6GB GDDR6 192bit DVI DP HDMI 2FAN RTL - фото 1
  • Видеокарта Afox GTX1660TI 6GB GDDR6 192bit DVI DP HDMI 2FAN RTL - фото 2
  • Видеокарта Afox GTX1660TI 6GB GDDR6 192bit DVI DP HDMI 2FAN RTL - фото 3
  • Видеокарта Afox GTX1660TI 6GB GDDR6 192bit DVI DP HDMI 2FAN RTL - фото 4
  • Видеокарта Afox GTX1660TI 6GB GDDR6 192bit DVI DP HDMI 2FAN RTL - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706498
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1660 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1500
Частота видеопамяти
12000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
12
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х25х8
Вес, кг.
1.12

Описание товара Видеокарта Afox GTX1660TI 6GB GDDR6 192bit DVI DP HDMI 2FAN RTL

Мощное устройство, которое обеспечит высокую производительность в играх и других графических приложениях.

Отзывы о товаре Видеокарта Afox GTX1660TI 6GB GDDR6 192bit DVI DP HDMI 2FAN RTL




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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1660 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1500
Частота видеопамяти
12000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
12
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Описание
Мощное устройство, которое обеспечит высокую производительность в играх и других графических приложениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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