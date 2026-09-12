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Кулер для процессора DeepCool AG500 BK ARGB (R-AG500-BKANMN-G-1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора DeepCool AG500 BK ARGB (R-AG500-BKANMN-G-1)

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Кулер для процессора DeepCool AG500 BK ARGB (R-AG500-BKANMN-G-1) - фото 1
Кулер для процессора DeepCool AG500 BK ARGB (R-AG500-BKANMN-G-1) - фото 2
Кулер для процессора DeepCool AG500 BK ARGB (R-AG500-BKANMN-G-1) - фото 3
Кулер для процессора DeepCool AG500 BK ARGB (R-AG500-BKANMN-G-1) - фото 4
Кулер для процессора DeepCool AG500 BK ARGB (R-AG500-BKANMN-G-1) - фото 5
Кулер для процессора DeepCool AG500 BK ARGB (R-AG500-BKANMN-G-1) - фото 6
Кулер для процессора DeepCool AG500 BK ARGB (R-AG500-BKANMN-G-1) - фото 7
Кулер для процессора DeepCool AG500 BK ARGB (R-AG500-BKANMN-G-1) - фото 8
Кулер для процессора DeepCool AG500 BK ARGB (R-AG500-BKANMN-G-1) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
200
  • Кулер для процессора DeepCool AG500 BK ARGB (R-AG500-BKANMN-G-1) - фото 1
  • Кулер для процессора DeepCool AG500 BK ARGB (R-AG500-BKANMN-G-1) - фото 2
  • Кулер для процессора DeepCool AG500 BK ARGB (R-AG500-BKANMN-G-1) - фото 3
  • Кулер для процессора DeepCool AG500 BK ARGB (R-AG500-BKANMN-G-1) - фото 4
  • Кулер для процессора DeepCool AG500 BK ARGB (R-AG500-BKANMN-G-1) - фото 5
  • Кулер для процессора DeepCool AG500 BK ARGB (R-AG500-BKANMN-G-1) - фото 6
  • Кулер для процессора DeepCool AG500 BK ARGB (R-AG500-BKANMN-G-1) - фото 7
  • Кулер для процессора DeepCool AG500 BK ARGB (R-AG500-BKANMN-G-1) - фото 8
  • Кулер для процессора DeepCool AG500 BK ARGB (R-AG500-BKANMN-G-1) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655866
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
200
Скорость вращения вентилятора
300-1850 об/мин
Уровень шума
29.4
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х14
Вес, кг.
1.07

Описание товара Кулер для процессора DeepCool AG500 BK ARGB (R-AG500-BKANMN-G-1)

DeepCool AG500 BK ARGB — это компактный однобашенный процессорный кулер, ориентированный на высокую производительность. Тепло от процессора, при помощи пяти медных трубок с технологией прямого контакта, отводится к радиатору, на котором установлен 120-мм вентилятор с ARGB и ШИМ. Эффективность. Кулер эффективно снижает температуру процессора и способен рассеять до 240 Вт тепловой энергии, чтобы справляться с процессорами последнего поколения. AG500 BK ARGB создан для игр в формате 4K и других сложных вычислительных нагрузок, чтобы максимально использовать возможности процессора сохраняя приемлемую температуру всех ядер. Вентилятор. Точно настроенный 120-мм ARGB ШИМ-вентилятор предназначен для оптимального баланса между максимальной производительностью под нагрузкой и бесшумной работой на минимальных оборотах. Высокая эффективность при сильном статическом давлении обеспечивает быстрый отвод тепла от радиатора. Превосходная совместимость. Конструкция со смещёнными тепловыми трубками обладает улучшенными характеристиками отвода тепла и лучшей совместимостью с крупногабаритными модулями памяти. Радиатор. Высококачественные алюминиевые ребра радиатора имеют плотную компановку для идеального отвода тепла, а также обладают уникальной эстетикой дизайна в виде шахматной доски. Простой и безопасный. Входящие в комплект монтажные кронштейны поддерживают платформы Intel и AMD благодаря простому пятиэтапному процессу установки, обеспечивающему плотное прилегание к крышке процессора. Смещенная конструкция тепловых трубок обеспечивает возможность установки кулера с уже смонтированным вентилятором.

Отзывы о товаре Кулер для процессора DeepCool AG500 BK ARGB (R-AG500-BKANMN-G-1)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
200
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
300-1850 об/мин
Уровень шума
29.4
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
DeepCool AG500 BK ARGB — это компактный однобашенный процессорный кулер, ориентированный на высокую производительность. Тепло от процессора, при помощи пяти медных трубок с технологией прямого контакта, отводится к радиатору, на котором установлен 120-мм вентилятор с ARGB и ШИМ. Эффективность. Кулер эффективно снижает температуру процессора и способен рассеять до 240 Вт тепловой энергии, чтобы справляться с процессорами последнего поколения. AG500 BK ARGB создан для игр в формате 4K и других сложных вычислительных нагрузок, чтобы максимально использовать возможности процессора сохраняя приемлемую температуру всех ядер. Вентилятор. Точно настроенный 120-мм ARGB ШИМ-вентилятор предназначен для оптимального баланса между максимальной производительностью под нагрузкой и бесшумной работой на минимальных оборотах. Высокая эффективность при сильном статическом давлении обеспечивает быстрый отвод тепла от радиатора. Превосходная совместимость. Конструкция со смещёнными тепловыми трубками обладает улучшенными характеристиками отвода тепла и лучшей совместимостью с крупногабаритными модулями памяти. Радиатор. Высококачественные алюминиевые ребра радиатора имеют плотную компановку для идеального отвода тепла, а также обладают уникальной эстетикой дизайна в виде шахматной доски. Простой и безопасный. Входящие в комплект монтажные кронштейны поддерживают платформы Intel и AMD благодаря простому пятиэтапному процессу установки, обеспечивающему плотное прилегание к крышке процессора. Смещенная конструкция тепловых трубок обеспечивает возможность установки кулера с уже смонтированным вентилятором.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для процессора DeepCool AG500 BK ARGB (R-AG500-BKANMN-G-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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