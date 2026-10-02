Видеокарта Afox GT1030 2GB GDDR5 AF1030-2048D5L5-V4
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Afox GT1030 2GB GDDR5 AF1030-2048D5L5-V4
Afox GeForce GT 1030 2GB GDDR5 (AF1030-2048D5L5-V4) - компактная офисно-мультимедийная видеокарта начального уровня на чипе NVIDIA GT 1030 с 2 ГБ GDDR5 и 64-битной шиной. Она предназначена для недорогих ПК, мультимедиа-центров и лёгких игр вместо устаревшей или отсутствующей встроенной графики.
Для каких задач
- Подходит для офисных задач, работы в браузере, просмотра видео вплоть до 4K и базового фото-/видеоредактирования.
- Тянет нетребовательные и старые игры в 720p-1080p на низких/средних настройках, но не рассчитана на современные тяжёлые ААА-проекты.
- Хороший вариант для апгрейда старых систем без встроенной графики или с устаревшими видеокартами, когда нужен HDMI/цифровой вывод и аппаратное ускорение.
Архитектура и память
- GPU: NVIDIA GeForce GT 1030 (архитектура Pascal) с 384 CUDA-ядрами и поддержкой DirectX 12, Vulkan и технологий NVIDIA GameWorks, GPU Boost 3.0.
- Частоты: базовая около 1228 МГц и Boost до 1468 МГц у версии Afox, обеспечивающие заметный прирост относительно встроенной графики.
- Память: 2 ГБ GDDR5, эффективная частота 6000 МГц, 64-битная шина - баланс между стоимостью и достаточной пропускной способностью для офисных и мультимедийных задач.
Охлаждение, форм-фактор и питание
- Чаще всего используется компактный одно-вентиляторный или низкопрофильный кулер (LP), обеспечивающий достаточное охлаждение при TDP около 30 Вт.
- Карта совместима с PCI Express 3.0 x16 и помещается даже в небольшие корпуса (SFF, mATX), что удобно для офисных и домашних мини-ПК.
- Энергопотребление низкое, дополнительное питание не требуется, достаточно качественного блока питания от 300 Вт.
Порты и мониторы
- Конфигурация портов обычно включает HDMI и DVI (либо HDMI+DP в других ревизиях), что позволяет подключать один-два современных монитора или ТВ.
- Максимальное цифровое разрешение - до 4K@60 Гц по HDMI 2.0/DVI-адаптерам, но оптимальный сценарий - один или два Full HD-монитора.
- Поддерживается HDCP и современные мультимедийные стандарты, обеспечивающие корректный вывод защищённого контента.
Важно знать перед покупкой
- GT 1030 - это не игровая карта; для регулярного гейминга в 1080p лучше рассматривать более мощные GPU (RTX 3050, RX 7600 и т.п.).
- Модель хорошо подходит в качестве "тихого" и экономичного решения для мультимедиа-центров и офисных машин с одним-двумя мониторами.
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Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
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Afox GeForce GT 1030 2GB GDDR5 (AF1030-2048D5L5-V4) - компактная офисно-мультимедийная видеокарта начального уровня на чипе NVIDIA GT 1030 с 2 ГБ GDDR5 и 64-битной шиной. Она предназначена для недорогих ПК, мультимедиа-центров и лёгких игр вместо устаревшей или отсутствующей встроенной графики.
Для каких задач
- Подходит для офисных задач, работы в браузере, просмотра видео вплоть до 4K и базового фото-/видеоредактирования.
- Тянет нетребовательные и старые игры в 720p-1080p на низких/средних настройках, но не рассчитана на современные тяжёлые ААА-проекты.
- Хороший вариант для апгрейда старых систем без встроенной графики или с устаревшими видеокартами, когда нужен HDMI/цифровой вывод и аппаратное ускорение.
Архитектура и память
- GPU: NVIDIA GeForce GT 1030 (архитектура Pascal) с 384 CUDA-ядрами и поддержкой DirectX 12, Vulkan и технологий NVIDIA GameWorks, GPU Boost 3.0.
- Частоты: базовая около 1228 МГц и Boost до 1468 МГц у версии Afox, обеспечивающие заметный прирост относительно встроенной графики.
- Память: 2 ГБ GDDR5, эффективная частота 6000 МГц, 64-битная шина - баланс между стоимостью и достаточной пропускной способностью для офисных и мультимедийных задач.
Охлаждение, форм-фактор и питание
- Чаще всего используется компактный одно-вентиляторный или низкопрофильный кулер (LP), обеспечивающий достаточное охлаждение при TDP около 30 Вт.
- Карта совместима с PCI Express 3.0 x16 и помещается даже в небольшие корпуса (SFF, mATX), что удобно для офисных и домашних мини-ПК.
- Энергопотребление низкое, дополнительное питание не требуется, достаточно качественного блока питания от 300 Вт.
Порты и мониторы
- Конфигурация портов обычно включает HDMI и DVI (либо HDMI+DP в других ревизиях), что позволяет подключать один-два современных монитора или ТВ.
- Максимальное цифровое разрешение - до 4K@60 Гц по HDMI 2.0/DVI-адаптерам, но оптимальный сценарий - один или два Full HD-монитора.
- Поддерживается HDCP и современные мультимедийные стандарты, обеспечивающие корректный вывод защищённого контента.
Важно знать перед покупкой
- GT 1030 - это не игровая карта; для регулярного гейминга в 1080p лучше рассматривать более мощные GPU (RTX 3050, RX 7600 и т.п.).
- Модель хорошо подходит в качестве "тихого" и экономичного решения для мультимедиа-центров и офисных машин с одним-двумя мониторами.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
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