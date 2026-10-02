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Видеокарта Afox GT1030 2GB GDDR5 AF1030-2048D5L5-V4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Afox GT1030 2GB GDDR5 AF1030-2048D5L5-V4

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Видеокарта Afox GT1030 2GB GDDR5 AF1030-2048D5L5-V4 - фото 1
Видеокарта Afox GT1030 2GB GDDR5 AF1030-2048D5L5-V4 - фото 2
Видеокарта Afox GT1030 2GB GDDR5 AF1030-2048D5L5-V4 - фото 3
Видеокарта Afox GT1030 2GB GDDR5 AF1030-2048D5L5-V4 - фото 4
Видеокарта Afox GT1030 2GB GDDR5 AF1030-2048D5L5-V4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 1030
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1228
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
3840x2160
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 1.0
  • Видеокарта Afox GT1030 2GB GDDR5 AF1030-2048D5L5-V4 - фото 1
  • Видеокарта Afox GT1030 2GB GDDR5 AF1030-2048D5L5-V4 - фото 2
  • Видеокарта Afox GT1030 2GB GDDR5 AF1030-2048D5L5-V4 - фото 3
  • Видеокарта Afox GT1030 2GB GDDR5 AF1030-2048D5L5-V4 - фото 4
  • Видеокарта Afox GT1030 2GB GDDR5 AF1030-2048D5L5-V4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649844
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 1030
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1228
Частота видеопамяти
6000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
3840x2160
Техпроцесс
14
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 1.0
Разъемы
DVI, HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
175
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х17х8
Вес, кг.
9.48

Описание товара Видеокарта Afox GT1030 2GB GDDR5 AF1030-2048D5L5-V4

Afox GeForce GT 1030 2GB GDDR5 (AF1030-2048D5L5-V4) - компактная офисно-мультимедийная видеокарта начального уровня на чипе NVIDIA GT 1030 с 2 ГБ GDDR5 и 64-битной шиной. Она предназначена для недорогих ПК, мультимедиа-центров и лёгких игр вместо устаревшей или отсутствующей встроенной графики.

Для каких задач

  • Подходит для офисных задач, работы в браузере, просмотра видео вплоть до 4K и базового фото-/видеоредактирования.
  • Тянет нетребовательные и старые игры в 720p-1080p на низких/средних настройках, но не рассчитана на современные тяжёлые ААА-проекты.
  • Хороший вариант для апгрейда старых систем без встроенной графики или с устаревшими видеокартами, когда нужен HDMI/цифровой вывод и аппаратное ускорение.

Архитектура и память

  • GPU: NVIDIA GeForce GT 1030 (архитектура Pascal) с 384 CUDA-ядрами и поддержкой DirectX 12, Vulkan и технологий NVIDIA GameWorks, GPU Boost 3.0.
  • Частоты: базовая около 1228 МГц и Boost до 1468 МГц у версии Afox, обеспечивающие заметный прирост относительно встроенной графики.
  • Память: 2 ГБ GDDR5, эффективная частота 6000 МГц, 64-битная шина - баланс между стоимостью и достаточной пропускной способностью для офисных и мультимедийных задач.

Охлаждение, форм-фактор и питание

  • Чаще всего используется компактный одно-вентиляторный или низкопрофильный кулер (LP), обеспечивающий достаточное охлаждение при TDP около 30 Вт.
  • Карта совместима с PCI Express 3.0 x16 и помещается даже в небольшие корпуса (SFF, mATX), что удобно для офисных и домашних мини-ПК.
  • Энергопотребление низкое, дополнительное питание не требуется, достаточно качественного блока питания от 300 Вт.

Порты и мониторы

  • Конфигурация портов обычно включает HDMI и DVI (либо HDMI+DP в других ревизиях), что позволяет подключать один-два современных монитора или ТВ.
  • Максимальное цифровое разрешение - до 4K@60 Гц по HDMI 2.0/DVI-адаптерам, но оптимальный сценарий - один или два Full HD-монитора.
  • Поддерживается HDCP и современные мультимедийные стандарты, обеспечивающие корректный вывод защищённого контента.

Важно знать перед покупкой

  • GT 1030 - это не игровая карта; для регулярного гейминга в 1080p лучше рассматривать более мощные GPU (RTX 3050, RX 7600 и т.п.).
  • Модель хорошо подходит в качестве "тихого" и экономичного решения для мультимедиа-центров и офисных машин с одним-двумя мониторами.

Отзывы о товаре Видеокарта Afox GT1030 2GB GDDR5 AF1030-2048D5L5-V4




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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 1030
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1228
Частота видеопамяти
6000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
3840x2160
Техпроцесс
14
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 1.0
Разъемы
DVI, HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
175
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Описание

Afox GeForce GT 1030 2GB GDDR5 (AF1030-2048D5L5-V4) - компактная офисно-мультимедийная видеокарта начального уровня на чипе NVIDIA GT 1030 с 2 ГБ GDDR5 и 64-битной шиной. Она предназначена для недорогих ПК, мультимедиа-центров и лёгких игр вместо устаревшей или отсутствующей встроенной графики.

Для каких задач

  • Подходит для офисных задач, работы в браузере, просмотра видео вплоть до 4K и базового фото-/видеоредактирования.
  • Тянет нетребовательные и старые игры в 720p-1080p на низких/средних настройках, но не рассчитана на современные тяжёлые ААА-проекты.
  • Хороший вариант для апгрейда старых систем без встроенной графики или с устаревшими видеокартами, когда нужен HDMI/цифровой вывод и аппаратное ускорение.

Архитектура и память

  • GPU: NVIDIA GeForce GT 1030 (архитектура Pascal) с 384 CUDA-ядрами и поддержкой DirectX 12, Vulkan и технологий NVIDIA GameWorks, GPU Boost 3.0.
  • Частоты: базовая около 1228 МГц и Boost до 1468 МГц у версии Afox, обеспечивающие заметный прирост относительно встроенной графики.
  • Память: 2 ГБ GDDR5, эффективная частота 6000 МГц, 64-битная шина - баланс между стоимостью и достаточной пропускной способностью для офисных и мультимедийных задач.

Охлаждение, форм-фактор и питание

  • Чаще всего используется компактный одно-вентиляторный или низкопрофильный кулер (LP), обеспечивающий достаточное охлаждение при TDP около 30 Вт.
  • Карта совместима с PCI Express 3.0 x16 и помещается даже в небольшие корпуса (SFF, mATX), что удобно для офисных и домашних мини-ПК.
  • Энергопотребление низкое, дополнительное питание не требуется, достаточно качественного блока питания от 300 Вт.

Порты и мониторы

  • Конфигурация портов обычно включает HDMI и DVI (либо HDMI+DP в других ревизиях), что позволяет подключать один-два современных монитора или ТВ.
  • Максимальное цифровое разрешение - до 4K@60 Гц по HDMI 2.0/DVI-адаптерам, но оптимальный сценарий - один или два Full HD-монитора.
  • Поддерживается HDCP и современные мультимедийные стандарты, обеспечивающие корректный вывод защищённого контента.

Важно знать перед покупкой

  • GT 1030 - это не игровая карта; для регулярного гейминга в 1080p лучше рассматривать более мощные GPU (RTX 3050, RX 7600 и т.п.).
  • Модель хорошо подходит в качестве "тихого" и экономичного решения для мультимедиа-центров и офисных машин с одним-двумя мониторами.
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Видеокарта Afox GT1030 2GB GDDR5 AF1030-2048D5L5-V4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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