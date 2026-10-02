Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel
Электрический перфоратор Denzel RHH-600-22 26602 мощностью 600 Вт, с патроном под хвостовик SDS-plus, развивает энергию удара 2,5 Дж и способен работать в 2-х режимах: сверление и сверление с ударом. Используется для получения отверстий в бетоне, камне, кирпиче, для штробления стен, а также сверления металла, пластика, древесины и других материалов. Максимальный диаметр сверления в бетоне составляет 22 мм, в древесине — 30 мм, в стали — 13 мм. Инструмент будет полезен любителям и профессионалам при выполнении ремонтно-строительных работ.
Преимущества
- Настройка оптимального режима — скорость вращения шпинделя и частота ударов плавно регулируются в диапазоне 0-1000 об/мин и 0-3900 уд/мин соответственно.
- Реверс — смена направления вращения оснастки облегчает извлечение застрявшего бура.
- Точность выполняемых работ — ограничитель глубины сверления позволяет получать одинаковые отверстия.
- Удобное использование — фиксация выключателя в нажатом положении избавляет от необходимости постоянно удерживать его.
- Легкая подготовка к работе — оснастка с хвостовиком SDS-plus быстро устанавливается в патрон, не выпадает и не проворачивается во время работы.
- Безопасность — предохранительная муфта блокирует вращение шпинделя в случае заклинивания оснастки, усиленная изоляция токопроводящих элементов предотвращает получение электротравмы.
- Мобильность — сетевой кабель длиной 3 м облегчает перемещение по рабочей зоне.
- Возможность работы при низкой температуре (от 0 ?) — кабель питания имеет надежную резиновую изоляцию.
- Комфортная работа — перфоратор весит 2,5 кг, обрезиненные рукоятки надежно лежат в руках и снижают уровень вибраций.
- Расширенный комплект поставки — к инструменту прилагаются буры, зубило и пика.
- Продуманное хранение и транспортировка — перфоратор с набором оснастки поставляется в надежном пластиковом кейсе.
- Гарантия 3 года — высокое качество перфоратора подтвержден
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
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Электрический перфоратор Denzel RHH-600-22 26602 мощностью 600 Вт, с патроном под хвостовик SDS-plus, развивает энергию удара 2,5 Дж и способен работать в 2-х режимах: сверление и сверление с ударом. Используется для получения отверстий в бетоне, камне, кирпиче, для штробления стен, а также сверления металла, пластика, древесины и других материалов. Максимальный диаметр сверления в бетоне составляет 22 мм, в древесине — 30 мм, в стали — 13 мм. Инструмент будет полезен любителям и профессионалам при выполнении ремонтно-строительных работ.
Преимущества
- Настройка оптимального режима — скорость вращения шпинделя и частота ударов плавно регулируются в диапазоне 0-1000 об/мин и 0-3900 уд/мин соответственно.
- Реверс — смена направления вращения оснастки облегчает извлечение застрявшего бура.
- Точность выполняемых работ — ограничитель глубины сверления позволяет получать одинаковые отверстия.
- Удобное использование — фиксация выключателя в нажатом положении избавляет от необходимости постоянно удерживать его.
- Легкая подготовка к работе — оснастка с хвостовиком SDS-plus быстро устанавливается в патрон, не выпадает и не проворачивается во время работы.
- Безопасность — предохранительная муфта блокирует вращение шпинделя в случае заклинивания оснастки, усиленная изоляция токопроводящих элементов предотвращает получение электротравмы.
- Мобильность — сетевой кабель длиной 3 м облегчает перемещение по рабочей зоне.
- Возможность работы при низкой температуре (от 0 ?) — кабель питания имеет надежную резиновую изоляцию.
- Комфортная работа — перфоратор весит 2,5 кг, обрезиненные рукоятки надежно лежат в руках и снижают уровень вибраций.
- Расширенный комплект поставки — к инструменту прилагаются буры, зубило и пика.
- Продуманное хранение и транспортировка — перфоратор с набором оснастки поставляется в надежном пластиковом кейсе.
- Гарантия 3 года — высокое качество перфоратора подтвержден
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Отзывы о товаре Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel