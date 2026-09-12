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Перфоратор сетевой DEKO ZKH950 в кейсе с набором из 5 буров SDS+, 1050 Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перфоратор сетевой DEKO ZKH950 в кейсе с набором из 5 буров SDS+, 1050 Вт

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Перфоратор сетевой DEKO ZKH950 в кейсе с набором из 5 буров SDS+, 1050 Вт - фото 1
Перфоратор сетевой DEKO ZKH950 в кейсе с набором из 5 буров SDS+, 1050 Вт - фото 2
Перфоратор сетевой DEKO ZKH950 в кейсе с набором из 5 буров SDS+, 1050 Вт - фото 3
Перфоратор сетевой DEKO ZKH950 в кейсе с набором из 5 буров SDS+, 1050 Вт - фото 4
Перфоратор сетевой DEKO ZKH950 в кейсе с набором из 5 буров SDS+, 1050 Вт - фото 5
Перфоратор сетевой DEKO ZKH950 в кейсе с набором из 5 буров SDS+, 1050 Вт - фото 6
Перфоратор сетевой DEKO ZKH950 в кейсе с набором из 5 буров SDS+, 1050 Вт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
  • Перфоратор сетевой DEKO ZKH950 в кейсе с набором из 5 буров SDS+, 1050 Вт - фото 1
  • Перфоратор сетевой DEKO ZKH950 в кейсе с набором из 5 буров SDS+, 1050 Вт - фото 2
  • Перфоратор сетевой DEKO ZKH950 в кейсе с набором из 5 буров SDS+, 1050 Вт - фото 3
  • Перфоратор сетевой DEKO ZKH950 в кейсе с набором из 5 буров SDS+, 1050 Вт - фото 4
  • Перфоратор сетевой DEKO ZKH950 в кейсе с набором из 5 буров SDS+, 1050 Вт - фото 5
  • Перфоратор сетевой DEKO ZKH950 в кейсе с набором из 5 буров SDS+, 1050 Вт - фото 6
  • Перфоратор сетевой DEKO ZKH950 в кейсе с набором из 5 буров SDS+, 1050 Вт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
4 720 руб.  5 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660804
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Перфораторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х30х12
Вес, кг.
4.93

Описание товара Перфоратор сетевой DEKO ZKH950 в кейсе с набором из 5 буров SDS+, 1050 Вт

Перфоратор сетевой DEKO ZKH950 функционирует в трех режимах: сверление, ударное сверление, долбление. Переключение между ними осуществляется при помощи тумблера сбоку на корпусе. Дополнительная рукоять способствует уверенному удержанию инструмента в руках. Наличие кейса решает вопрос хранения и транспортировки перфоратора.



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Отзывы о товаре Перфоратор сетевой DEKO ZKH950 в кейсе с набором из 5 буров SDS+, 1050 Вт




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Перфораторы
Страна производитель
Китай
Описание
Перфоратор сетевой DEKO ZKH950 функционирует в трех режимах: сверление, ударное сверление, долбление. Переключение между ними осуществляется при помощи тумблера сбоку на корпусе. Дополнительная рукоять способствует уверенному удержанию инструмента в руках. Наличие кейса решает вопрос хранения и транспортировки перфоратора.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Самовывоз
Доставка
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