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Картридж струйный Cactus CS-EPT973300 T9733 пурпурный (330мл) для Epson WorkForce WF-C869RD3TWFC/WF-C869RDTWF купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный Cactus CS-EPT973300 T9733 пурпурный (330мл) для Epson WorkForce WF-C869RD3TWFC/WF-C869RDTWF

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Картридж струйный Cactus CS-EPT973300 T9733 пурпурный (330мл) для Epson WorkForce WF-C869RD3TWFC/WF-C869RDTWF - фото 1
Картридж струйный Cactus CS-EPT973300 T9733 пурпурный (330мл) для Epson WorkForce WF-C869RD3TWFC/WF-C869RDTWF - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
  • Картридж струйный Cactus CS-EPT973300 T9733 пурпурный (330мл) для Epson WorkForce WF-C869RD3TWFC/WF-C869RDTWF - фото 1
  • Картридж струйный Cactus CS-EPT973300 T9733 пурпурный (330мл) для Epson WorkForce WF-C869RD3TWFC/WF-C869RDTWF - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648626
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Размеры в упаковке, см
30х16х3
Вес, г.
710

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT973300 T9733 пурпурный (330мл) для Epson WorkForce WF-C869RD3TWFC/WF-C869RDTWF

Струйный картридж Cactus CS-EPT973300 T9733 пурпурный предназначен для струйных принтеров и МФУ. Насыщенный цвет чернил обеспечивает высокое качество печати. Картридж легко устанавливается в оборудование.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-EPT973300 T9733 пурпурный (330мл) для Epson WorkForce WF-C869RD3TWFC/WF-C869RDTWF




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Описание
Струйный картридж Cactus CS-EPT973300 T9733 пурпурный предназначен для струйных принтеров и МФУ. Насыщенный цвет чернил обеспечивает высокое качество печати. Картридж легко устанавливается в оборудование.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-EPT973300 T9733 пурпурный (330мл) для Epson WorkForce WF-C869RD3TWFC/WF-C869RDTWF - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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