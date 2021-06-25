Картридж струйный Ricoh MP CW2200 (841636) голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394189
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х4
Вес, г.
254
Описание товара Картридж струйный Ricoh MP CW2200 (841636) голубой
Компания Ricoh, основанная в 1936 г., предоставляет решения в области управления документооборотом, консультационные услуги, аппаратное и программное обеспечение для компаний по всему миру. Здесь можно узнать о нашей богатой истории, философии компании и общественной деятельности, а также о наших наградах и сертификатах.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Компания Ricoh, основанная в 1936 г., предоставляет решения в области управления документооборотом, консультационные услуги, аппаратное и программное обеспечение для компаний по всему миру. Здесь можно узнать о нашей богатой истории, философии компании и общественной деятельности, а также о наших наградах и сертификатах.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Достоинства:
Идеальное решение для фотопечати
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Купил для печати фотографий - результат превзошел ожидания. Голубой цвет передает оттенки неба просто потрясающе. Картридж легко устанавливается, не течет, не засыхает. За свои деньги - просто находка!
Достоинства:
Экономичное решение!
Недостатки:
Не нашел
Комментарий:
Приобретаю уже второй картридж - полностью доволен результатом. Печать четкая, ресурс работы соответствует заявленному. Установка простая, все детали в комплекте. Отличный выбор для тех, кто хочет сэкономить без потери качества! Особенно порадовала поддержка магазина - быстро ответили на все вопросы при заказе.
Достоинства:
Экономичное решение!
Недостатки:
Не нашел
Комментарий:
Приобретаю уже второй картридж - полностью доволен результатом. Печать четкая, ресурс работы соответствует заявленному. Установка простая, все детали в комплекте. Отличный выбор для тех, кто хочет сэкономить без потери качества! Особенно порадовала поддержка магазина - быстро ответили на все вопросы при заказе.
Достоинства:
Профессиональное качество
Недостатки:
Нет!
Комментарий:
Используем в небольшой типографии для печати презентаций и рекламных материалов. Цвет ложится ровно, без разводов. Плотность печати оптимальная - изображения получаются насыщенными, но не перегруженными. Картридж работает стабильно даже после длительного простоя.
Достоинства:
Профессиональное качество
Недостатки:
Нет!
Комментарий:
Используем в небольшой типографии для печати презентаций и рекламных материалов. Цвет ложится ровно, без разводов. Плотность печати оптимальная - изображения получаются насыщенными, но не перегруженными. Картридж работает стабильно даже после длительного простоя.
Достоинства:
Надежное решение для бизнеса!
Недостатки:
Не нашла
Комментарий:
Как администратор офиса, постоянно ищу качественные расходники. Этот струйный картридж полностью соответствует ожиданиям - печать стабильная, расход экономичный. Даже при больших объемах работы качество не падает. Обязательно закажу еще!
Достоинства:
Отличная находка для офиса!
Недостатки:
нет
Комментарий:
Используем этот картридж уже второй месяц в Ricoh MP - печать четкая, цвета насыщенные. Особенно порадовала экономичность - одной заправки хватает надолго. Голубой цвет идеально сочетается с остальными цветами при печати документов. Доставка быстрая, упаковка целая.
Картридж струйный Ricoh MP CW2200 (841636) голубой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж струйный Ricoh MP CW2200 (841636) голубой
Достоинства:
Идеальное решение для фотопечати
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Купил для печати фотографий - результат превзошел ожидания. Голубой цвет передает оттенки неба просто потрясающе. Картридж легко устанавливается, не течет, не засыхает. За свои деньги - просто находка!
Достоинства:
Экономичное решение!
Недостатки:
Не нашел
Комментарий:
Приобретаю уже второй картридж - полностью доволен результатом. Печать четкая, ресурс работы соответствует заявленному. Установка простая, все детали в комплекте. Отличный выбор для тех, кто хочет сэкономить без потери качества! Особенно порадовала поддержка магазина - быстро ответили на все вопросы при заказе.
Достоинства:
Экономичное решение!
Недостатки:
Не нашел
Комментарий:
Приобретаю уже второй картридж - полностью доволен результатом. Печать четкая, ресурс работы соответствует заявленному. Установка простая, все детали в комплекте. Отличный выбор для тех, кто хочет сэкономить без потери качества! Особенно порадовала поддержка магазина - быстро ответили на все вопросы при заказе.
Достоинства:
Профессиональное качество
Недостатки:
Нет!
Комментарий:
Используем в небольшой типографии для печати презентаций и рекламных материалов. Цвет ложится ровно, без разводов. Плотность печати оптимальная - изображения получаются насыщенными, но не перегруженными. Картридж работает стабильно даже после длительного простоя.
Достоинства:
Профессиональное качество
Недостатки:
Нет!
Комментарий:
Используем в небольшой типографии для печати презентаций и рекламных материалов. Цвет ложится ровно, без разводов. Плотность печати оптимальная - изображения получаются насыщенными, но не перегруженными. Картридж работает стабильно даже после длительного простоя.
Достоинства:
Надежное решение для бизнеса!
Недостатки:
Не нашла
Комментарий:
Как администратор офиса, постоянно ищу качественные расходники. Этот струйный картридж полностью соответствует ожиданиям - печать стабильная, расход экономичный. Даже при больших объемах работы качество не падает. Обязательно закажу еще!
Достоинства:
Отличная находка для офиса!
Недостатки:
нет
Комментарий:
Используем этот картридж уже второй месяц в Ricoh MP - печать четкая, цвета насыщенные. Особенно порадовала экономичность - одной заправки хватает надолго. Голубой цвет идеально сочетается с остальными цветами при печати документов. Доставка быстрая, упаковка целая.