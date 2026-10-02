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Картридж струйный G&G GG-B6Y10A 771C желтый (775мл) для HP DesignJet Z6200 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный G&G GG-B6Y10A 771C желтый (775мл) для HP DesignJet Z6200

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Картридж струйный G&amp;G GG-B6Y10A 771C желтый (775мл) для HP DesignJet Z6200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645723
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Характеристики

Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
DesignJet Z6200
Совместимость
для HP
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
403

Описание товара Картридж струйный G&G GG-B6Y10A 771C желтый (775мл) для HP DesignJet Z6200

Картридж струйный GG GG-B6Y10A (HP 771 - B6Y10A) желтый 775 мл для струйного принтера HP DesignJet Z6200. Комплектация. Картридж струйный (775 мл) + упаковка.

Отзывы о товаре Картридж струйный G&G GG-B6Y10A 771C желтый (775мл) для HP DesignJet Z6200




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Характеристики
Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
DesignJet Z6200
Совместимость
для HP
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж струйный GG GG-B6Y10A (HP 771 - B6Y10A) желтый 775 мл для струйного принтера HP DesignJet Z6200. Комплектация. Картридж струйный (775 мл) + упаковка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный G&G GG-B6Y10A 771C желтый (775мл) для HP DesignJet Z6200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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