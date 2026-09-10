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Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 389783
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Описание товара Картридж струйный Epson T6921 (C13T692100)
Технология струйной печати Epson Micro Piezo обеспечила принтерам Epson мощное конкурентное преимущество: высокую надежность печатной головки, а также сочетание выдающегося качества со скоростью печати благодаря точному позиционированию капли. Первый струйный принтер на технологии Epson Micro Piezo — Epson Stylus 800 (1993) в октябре 1998 года стал первым цветным принтером, который полетел в космос на космическом корабле Discovery. Благодаря Micro Piezo имя Epson стало для пользователей во всем мире синонимом качественной печати. Компания также зарекомендовала себя как автор инновационных разработок в области чернил и бумаги. Технология Epson Micro Piezo и по сей день используется во всех печатных устройствах компании.
Технология струйной печати Epson Micro Piezo обеспечила принтерам Epson мощное конкурентное преимущество: высокую надежность печатной головки, а также сочетание выдающегося качества со скоростью печати благодаря точному позиционированию капли. Первый струйный принтер на технологии Epson Micro Piezo — Epson Stylus 800 (1993) в октябре 1998 года стал первым цветным принтером, который полетел в космос на космическом корабле Discovery. Благодаря Micro Piezo имя Epson стало для пользователей во всем мире синонимом качественной печати. Компания также зарекомендовала себя как автор инновационных разработок в области чернил и бумаги. Технология Epson Micro Piezo и по сей день используется во всех печатных устройствах компании.
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