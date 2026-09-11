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Печатающая головка HP OJ 6000/6500/7000/7500 / PS B209/B210/B109/B110/B010A (CN643A/CD868-30001/CD868-30002/CD869-30001) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Печатающая головка HP OJ 6000/6500/7000/7500 / PS B209/B210/B109/B110/B010A (CN643A/CD868-30001/CD868-30002/CD869-30001)

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Печатающая головка HP OJ 6000/6500/7000/7500 / PS B209/B210/B109/B110/B010A (CN643A/CD868-30001/CD868-30002/CD869-30001)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Печатающая головка
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 494748
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Печатающая головка
Поддерживаемые модели принтеров
OJ 6000, 6500, 7000, 7500 , PS B209, B210, B109, B110, B010A
Совместимость
для HP
Цвет
голубой, желтый, пурпурный, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х11
Вес, г.
200

Описание товара Печатающая головка HP OJ 6000/6500/7000/7500 / PS B209/B210/B109/B110/B010A (CN643A/CD868-30001/CD868-30002/CD869-30001)

Неизменно великолепное качество печати. Фирменная формула чернил на пигментной основе в струйном картридже позволяет получать профессиональные результаты легко и надежно, обеспечивая отличное соотношение цены и качества.

Отзывы о товаре Печатающая головка HP OJ 6000/6500/7000/7500 / PS B209/B210/B109/B110/B010A (CN643A/CD868-30001/CD868-30002/CD869-30001)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Печатающая головка
Поддерживаемые модели принтеров
OJ 6000, 6500, 7000, 7500 , PS B209, B210, B109, B110, B010A
Совместимость
для HP
Цвет
голубой, желтый, пурпурный, черный
Страна производитель
Китай
Описание
Неизменно великолепное качество печати. Фирменная формула чернил на пигментной основе в струйном картридже позволяет получать профессиональные результаты легко и надежно, обеспечивая отличное соотношение цены и качества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Печатающая головка HP OJ 6000/6500/7000/7500 / PS B209/B210/B109/B110/B010A (CN643A/CD868-30001/CD868-30002/CD869-30001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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