Печатающая головка HP OJ 6000/6500/7000/7500 / PS B209/B210/B109/B110/B010A (CN643A/CD868-30001/CD868-30002/CD869-30001)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Печатающая головка
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 494748
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Печатающая головка
Поддерживаемые модели принтеров
OJ 6000, 6500, 7000, 7500 , PS B209, B210, B109, B110, B010A
Совместимость
для HP
Цвет
голубой, желтый, пурпурный, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х11
Вес, г.
200
Описание товара Печатающая головка HP OJ 6000/6500/7000/7500 / PS B209/B210/B109/B110/B010A (CN643A/CD868-30001/CD868-30002/CD869-30001)
Неизменно великолепное качество печати. Фирменная формула чернил на пигментной основе в струйном картридже позволяет получать профессиональные результаты легко и надежно, обеспечивая отличное соотношение цены и качества.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Печатающая головка
Поддерживаемые модели принтеров
OJ 6000, 6500, 7000, 7500 , PS B209, B210, B109, B110, B010A
Совместимость
для HP
Цвет
голубой, желтый, пурпурный, черный
Страна производитель
Китай
Неизменно великолепное качество печати. Фирменная формула чернил на пигментной основе в струйном картридже позволяет получать профессиональные результаты легко и надежно, обеспечивая отличное соотношение цены и качества.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Печатающая головка HP OJ 6000/6500/7000/7500 / PS B209/B210/B109/B110/B010A (CN643A/CD868-30001/CD868-30002/CD869-30001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Печатающая головка HP OJ 6000/6500/7000/7500 / PS B209/B210/B109/B110/B010A (CN643A/CD868-30001/CD868-30002/CD869-30001)