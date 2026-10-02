Моющий пылесос Kitfort КТ-5162-1 черно-малиновый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Моющий пылесос Kitfort КТ-5162-1 черно-малиновый
Моющий пылесос для ковров и мягкой мебели КТ-5162 поможет очистить обивку дивана, кресел, сидений в машине и другой мягкой мебели, а также ковры и ковровые покрытия. Пылесос автоматически подаёт чистую воду на поверхность, а затем всасывает её с загрязнениями. Распылите небольшое количество воды, а затем прижмите всасывающее отверстие к мокрой поверхности и плавно перемещайте насадку. В комплекте есть 2 насадки – с ворсовой щёткой и без. Насадка с ворсовой щёткой хорошо подходит для очистки въевшихся загрязнений. Насадка без ворсовой щётки чуть меньше и удобна для очистки труднодоступных мест или несильных загрязнений.
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Теги товара: с контейнером, без мешка
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Теги товара: с контейнером, без мешка
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