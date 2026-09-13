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Пылесос Hyundai HYV-C3377 2400Вт белый/синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Hyundai HYV-C3377 2400Вт белый/синий

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Пылесос Hyundai HYV-C3377 2400Вт белый/синий - фото 1
Пылесос Hyundai HYV-C3377 2400Вт белый/синий - фото 2
Пылесос Hyundai HYV-C3377 2400Вт белый/синий - фото 3
Пылесос Hyundai HYV-C3377 2400Вт белый/синий - фото 4
Пылесос Hyundai HYV-C3377 2400Вт белый/синий - фото 5
Пылесос Hyundai HYV-C3377 2400Вт белый/синий - фото 6
Пылесос Hyundai HYV-C3377 2400Вт белый/синий - фото 7
Пылесос Hyundai HYV-C3377 2400Вт белый/синий - фото 8
Пылесос Hyundai HYV-C3377 2400Вт белый/синий - фото 9
Пылесос Hyundai HYV-C3377 2400Вт белый/синий - фото 10
Пылесос Hyundai HYV-C3377 2400Вт белый/синий - фото 11
Пылесос Hyundai HYV-C3377 2400Вт белый/синий - фото 12
Пылесос Hyundai HYV-C3377 2400Вт белый/синий - фото 13
Пылесос Hyundai HYV-C3377 2400Вт белый/синий - фото 14
Пылесос Hyundai HYV-C3377 2400Вт белый/синий - фото 15
Пылесос Hyundai HYV-C3377 2400Вт белый/синий - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, щетка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер для пыли
Емкость пылесборника
3.5 л
Уровень шума, дБ
88
Мощность всасывания, Вт
380
  • Пылесос Hyundai HYV-C3377 2400Вт белый/синий - фото 1
  • Пылесос Hyundai HYV-C3377 2400Вт белый/синий - фото 2
  • Пылесос Hyundai HYV-C3377 2400Вт белый/синий - фото 3
  • Пылесос Hyundai HYV-C3377 2400Вт белый/синий - фото 4
  • Пылесос Hyundai HYV-C3377 2400Вт белый/синий - фото 5
  • Пылесос Hyundai HYV-C3377 2400Вт белый/синий - фото 6
  • Пылесос Hyundai HYV-C3377 2400Вт белый/синий - фото 7
  • Пылесос Hyundai HYV-C3377 2400Вт белый/синий - фото 8
  • Пылесос Hyundai HYV-C3377 2400Вт белый/синий - фото 9
  • Пылесос Hyundai HYV-C3377 2400Вт белый/синий - фото 10
  • Пылесос Hyundai HYV-C3377 2400Вт белый/синий - фото 11
  • Пылесос Hyundai HYV-C3377 2400Вт белый/синий - фото 12
  • Пылесос Hyundai HYV-C3377 2400Вт белый/синий - фото 13
  • Пылесос Hyundai HYV-C3377 2400Вт белый/синий - фото 14
  • Пылесос Hyundai HYV-C3377 2400Вт белый/синий - фото 15
  • Пылесос Hyundai HYV-C3377 2400Вт белый/синий - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703914
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
синий
Прочее
фильтр тонкой очистки, НЕРА-фильтр
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, щетка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер для пыли
Емкость пылесборника
3.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
88
Функции и особенности
защита от перегрева
Потребляемая мощность, Вт
2400
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х37х36
Вес, кг.
8.19

Описание товара Пылесос Hyundai HYV-C3377 2400Вт белый/синий

Hyundai HYV-C3377 – это эргономичный пылесос, с которым сухая уборка станет эффективнее и будет занимать меньше времени. Корпус прибора сделан из трёхцветного прочного и лёгкого пластика. Он устойчив к повреждениям и лёгок, что способствует простоте перемещения. Для комфортной транспортировки прибора с места на место на его верхней части есть эргономичная ручка, а по бокам – пара колес. Также у него есть встроенная катушка для сетевого кабеля. Провод имеет длину 5 м и автоматически сматывается внутрь корпуса по нажатию соответствующей кнопки. В целом, управление данной моделью организовано таким образом, чтобы с ним мог быстро разобраться любой желающий. Этому способствует и наличие инструкции в комплекте с Hyundai HYV-C3377. Она полностью переведена на русский язык и отвечает на все возможные вопросы, которые могут появиться в процессе эксплуатации девайса. Для повышения вариативности использования трубка Hyundai HYV-C3377 изготовлена с применением телескопической технологии. Её длину можно подстроить под конкретный рост или отрегулировать для проникновения в самые труднодоступные зоны помещений, требующие особого внимания. Также в наборе с пылесосом поставляется сразу три различных по функционалу насадки. Каждая из них соответствует конкретной ситуации применения, а вместе они позволяют навести идеальный порядок в любых условиях. Мощность Hyundai HYV-C3377 варьируется при помощи кругового регулятора. Её максимальный порог – 2400 Вт, однако для всасывания это значения составляет 380 Вт. При этом уровень шума в любом выбранном режиме не будет превышать 88 дБ. Для повышения эффективности Hyundai HYV-C3377 оснащен циклоном.

Отзывы о товаре Пылесос Hyundai HYV-C3377 2400Вт белый/синий




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
синий
Прочее
фильтр тонкой очистки, НЕРА-фильтр
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, щетка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер для пыли
Емкость пылесборника
3.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
88
Функции и особенности
защита от перегрева
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
2400
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai HYV-C3377 – это эргономичный пылесос, с которым сухая уборка станет эффективнее и будет занимать меньше времени. Корпус прибора сделан из трёхцветного прочного и лёгкого пластика. Он устойчив к повреждениям и лёгок, что способствует простоте перемещения. Для комфортной транспортировки прибора с места на место на его верхней части есть эргономичная ручка, а по бокам – пара колес. Также у него есть встроенная катушка для сетевого кабеля. Провод имеет длину 5 м и автоматически сматывается внутрь корпуса по нажатию соответствующей кнопки. В целом, управление данной моделью организовано таким образом, чтобы с ним мог быстро разобраться любой желающий. Этому способствует и наличие инструкции в комплекте с Hyundai HYV-C3377. Она полностью переведена на русский язык и отвечает на все возможные вопросы, которые могут появиться в процессе эксплуатации девайса. Для повышения вариативности использования трубка Hyundai HYV-C3377 изготовлена с применением телескопической технологии. Её длину можно подстроить под конкретный рост или отрегулировать для проникновения в самые труднодоступные зоны помещений, требующие особого внимания. Также в наборе с пылесосом поставляется сразу три различных по функционалу насадки. Каждая из них соответствует конкретной ситуации применения, а вместе они позволяют навести идеальный порядок в любых условиях. Мощность Hyundai HYV-C3377 варьируется при помощи кругового регулятора. Её максимальный порог – 2400 Вт, однако для всасывания это значения составляет 380 Вт. При этом уровень шума в любом выбранном режиме не будет превышать 88 дБ. Для повышения эффективности Hyundai HYV-C3377 оснащен циклоном.
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Отзывы


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