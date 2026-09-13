Пылесос Hyundai HYV-C3377 2400Вт белый/синий
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Пылесос Hyundai HYV-C3377 2400Вт белый/синий
Hyundai HYV-C3377 – это эргономичный пылесос, с которым сухая уборка станет эффективнее и будет занимать меньше времени. Корпус прибора сделан из трёхцветного прочного и лёгкого пластика. Он устойчив к повреждениям и лёгок, что способствует простоте перемещения. Для комфортной транспортировки прибора с места на место на его верхней части есть эргономичная ручка, а по бокам – пара колес. Также у него есть встроенная катушка для сетевого кабеля. Провод имеет длину 5 м и автоматически сматывается внутрь корпуса по нажатию соответствующей кнопки. В целом, управление данной моделью организовано таким образом, чтобы с ним мог быстро разобраться любой желающий. Этому способствует и наличие инструкции в комплекте с Hyundai HYV-C3377. Она полностью переведена на русский язык и отвечает на все возможные вопросы, которые могут появиться в процессе эксплуатации девайса. Для повышения вариативности использования трубка Hyundai HYV-C3377 изготовлена с применением телескопической технологии. Её длину можно подстроить под конкретный рост или отрегулировать для проникновения в самые труднодоступные зоны помещений, требующие особого внимания. Также в наборе с пылесосом поставляется сразу три различных по функционалу насадки. Каждая из них соответствует конкретной ситуации применения, а вместе они позволяют навести идеальный порядок в любых условиях. Мощность Hyundai HYV-C3377 варьируется при помощи кругового регулятора. Её максимальный порог – 2400 Вт, однако для всасывания это значения составляет 380 Вт. При этом уровень шума в любом выбранном режиме не будет превышать 88 дБ. Для повышения эффективности Hyundai HYV-C3377 оснащен циклоном.
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Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
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Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
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