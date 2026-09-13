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Пылесос Hyundai HYV-C2645 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, красный/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Hyundai HYV-C2645 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, красный/черный

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Пылесос Hyundai HYV-C2645 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, красный/черный - фото 1
Пылесос Hyundai HYV-C2645 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, красный/черный - фото 2
Пылесос Hyundai HYV-C2645 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, красный/черный - фото 3
Пылесос Hyundai HYV-C2645 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, красный/черный - фото 4
Пылесос Hyundai HYV-C2645 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, красный/черный - фото 5
Пылесос Hyundai HYV-C2645 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, красный/черный - фото 6
Пылесос Hyundai HYV-C2645 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, красный/черный - фото 7
Пылесос Hyundai HYV-C2645 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, красный/черный - фото 8
Пылесос Hyundai HYV-C2645 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, красный/черный - фото 9
Пылесос Hyundai HYV-C2645 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, красный/черный - фото 10
Пылесос Hyundai HYV-C2645 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, красный/черный - фото 11
Пылесос Hyundai HYV-C2645 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, красный/черный - фото 12
Пылесос Hyundai HYV-C2645 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, красный/черный - фото 13
Пылесос Hyundai HYV-C2645 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, красный/черный - фото 14
Пылесос Hyundai HYV-C2645 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, красный/черный - фото 15
Пылесос Hyundai HYV-C2645 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, красный/черный - фото 16
Пылесос Hyundai HYV-C2645 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, красный/черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер для пыли
Емкость пылесборника
3.5 л
Уровень шума, дБ
79
Мощность всасывания, Вт
380
  • Пылесос Hyundai HYV-C2645 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, красный/черный - фото 1
  • Пылесос Hyundai HYV-C2645 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, красный/черный - фото 2
  • Пылесос Hyundai HYV-C2645 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, красный/черный - фото 3
  • Пылесос Hyundai HYV-C2645 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, красный/черный - фото 4
  • Пылесос Hyundai HYV-C2645 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, красный/черный - фото 5
  • Пылесос Hyundai HYV-C2645 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, красный/черный - фото 6
  • Пылесос Hyundai HYV-C2645 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, красный/черный - фото 7
  • Пылесос Hyundai HYV-C2645 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, красный/черный - фото 8
  • Пылесос Hyundai HYV-C2645 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, красный/черный - фото 9
  • Пылесос Hyundai HYV-C2645 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, красный/черный - фото 10
  • Пылесос Hyundai HYV-C2645 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, красный/черный - фото 11
  • Пылесос Hyundai HYV-C2645 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, красный/черный - фото 12
  • Пылесос Hyundai HYV-C2645 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, красный/черный - фото 13
  • Пылесос Hyundai HYV-C2645 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, красный/черный - фото 14
  • Пылесос Hyundai HYV-C2645 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, красный/черный - фото 15
  • Пылесос Hyundai HYV-C2645 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, красный/черный - фото 16
  • Пылесос Hyundai HYV-C2645 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, красный/черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703861
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
легко очищаемый пылесборник, место для хранения насадок, шланг
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер для пыли
Емкость пылесборника
3.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
79
Функции и особенности
возможность выключить ногой
Потребляемая мощность, Вт
2200
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х33х33
Вес, кг.
7.27

Описание товара Пылесос Hyundai HYV-C2645 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, красный/черный

Hyundai HYV-C2645 – это современный эргономичный пылесос, который не оставит от грязи на полу и следа. Мощный мотор внутри данной модели работает на 2200 Вт. Это дает прибору возможность убирать любой мусор с пола, даже плотный и сравнительно тяжелый. При этом всасывает грязь пылесос с мощностью 380 Вт, но её можно адаптировать под любые ситуации, то есть уменьшать и увеличивать в зависимости от выполняемой задачи. Для этого он оснащен специальным регулятором, находящимся на верхней части корпуса. В любом из доступных режимов Hyundai HYV-C2645 не производит много шума. Устройство изготовлено из высокотехнологичного пластика. Он обеспечивает небольшой вес Hyundai HYV-C2645 и высокую прочность. Качество сборки прибора выполнено с соблюдением всех стандартов качества. Объём пылесборника устройства составляет 3.5 л, которых хватает на несколько уборок без опорожнения ёмкости. Технология мультициклона позволяет быстро собрать весь мусор и не выпускать его наружу. Даже самые мелкие частицы пыли фильтруются этой системой.

Отзывы о товаре Пылесос Hyundai HYV-C2645 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, красный/черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
легко очищаемый пылесборник, место для хранения насадок, шланг
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер для пыли
Емкость пылесборника
3.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
79
Функции и особенности
возможность выключить ногой
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
2200
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai HYV-C2645 – это современный эргономичный пылесос, который не оставит от грязи на полу и следа. Мощный мотор внутри данной модели работает на 2200 Вт. Это дает прибору возможность убирать любой мусор с пола, даже плотный и сравнительно тяжелый. При этом всасывает грязь пылесос с мощностью 380 Вт, но её можно адаптировать под любые ситуации, то есть уменьшать и увеличивать в зависимости от выполняемой задачи. Для этого он оснащен специальным регулятором, находящимся на верхней части корпуса. В любом из доступных режимов Hyundai HYV-C2645 не производит много шума. Устройство изготовлено из высокотехнологичного пластика. Он обеспечивает небольшой вес Hyundai HYV-C2645 и высокую прочность. Качество сборки прибора выполнено с соблюдением всех стандартов качества. Объём пылесборника устройства составляет 3.5 л, которых хватает на несколько уборок без опорожнения ёмкости. Технология мультициклона позволяет быстро собрать весь мусор и не выпускать его наружу. Даже самые мелкие частицы пыли фильтруются этой системой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Hyundai HYV-C2645 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, красный/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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