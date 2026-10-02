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Моющий пылесос Kitfort КТ-5162-3 черно-желтый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Моющий пылесос Kitfort КТ-5162-3 черно-желтый

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Моющий пылесос Kitfort КТ-5162-3 черно-желтый - фото 1
Моющий пылесос Kitfort КТ-5162-3 черно-желтый - фото 2
Моющий пылесос Kitfort КТ-5162-3 черно-желтый - фото 3
Моющий пылесос Kitfort КТ-5162-3 черно-желтый - фото 4
Моющий пылесос Kitfort КТ-5162-3 черно-желтый - фото 5
Моющий пылесос Kitfort КТ-5162-3 черно-желтый - фото 6
Моющий пылесос Kitfort КТ-5162-3 черно-желтый - фото 7
Моющий пылесос Kitfort КТ-5162-3 черно-желтый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
  • Моющий пылесос Kitfort КТ-5162-3 черно-желтый - фото 1
  • Моющий пылесос Kitfort КТ-5162-3 черно-желтый - фото 2
  • Моющий пылесос Kitfort КТ-5162-3 черно-желтый - фото 3
  • Моющий пылесос Kitfort КТ-5162-3 черно-желтый - фото 4
  • Моющий пылесос Kitfort КТ-5162-3 черно-желтый - фото 5
  • Моющий пылесос Kitfort КТ-5162-3 черно-желтый - фото 6
  • Моющий пылесос Kitfort КТ-5162-3 черно-желтый - фото 7
  • Моющий пылесос Kitfort КТ-5162-3 черно-желтый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641860
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х34х22
Вес, кг.
4.3

Описание товара Моющий пылесос Kitfort КТ-5162-3 черно-желтый

Моющий пылесос для ковров и мягкой мебели КТ-5162 поможет очистить обивку дивана, кресел, сидений в машине и другой мягкой мебели, а также ковры и ковровые покрытия. Пылесос автоматически подаёт чистую воду на поверхность, а затем всасывает её с загрязнениями. Распылите небольшое количество воды, а затем прижмите всасывающее отверстие к мокрой поверхности и плавно перемещайте насадку. В комплекте есть 2 насадки – с ворсовой щёткой и без. Насадка с ворсовой щёткой хорошо подходит для очистки въевшихся загрязнений. Насадка без ворсовой щётки чуть меньше и удобна для очистки труднодоступных мест или несильных загрязнений.

Отзывы о товаре Моющий пылесос Kitfort КТ-5162-3 черно-желтый




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Описание
Моющий пылесос для ковров и мягкой мебели КТ-5162 поможет очистить обивку дивана, кресел, сидений в машине и другой мягкой мебели, а также ковры и ковровые покрытия. Пылесос автоматически подаёт чистую воду на поверхность, а затем всасывает её с загрязнениями. Распылите небольшое количество воды, а затем прижмите всасывающее отверстие к мокрой поверхности и плавно перемещайте насадку. В комплекте есть 2 насадки – с ворсовой щёткой и без. Насадка с ворсовой щёткой хорошо подходит для очистки въевшихся загрязнений. Насадка без ворсовой щётки чуть меньше и удобна для очистки труднодоступных мест или несильных загрязнений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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