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Пылесос Philips XB2022/01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Philips XB2022/01

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Пылесос Philips XB2022/01 - фото 1
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Пылесос Philips XB2022/01 - фото 10
Пылесос Philips XB2022/01 - фото 11
Пылесос Philips XB2022/01 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
  • Пылесос Philips XB2022/01 - фото 1
  • Пылесос Philips XB2022/01 - фото 2
  • Пылесос Philips XB2022/01 - фото 3
  • Пылесос Philips XB2022/01 - фото 4
  • Пылесос Philips XB2022/01 - фото 5
  • Пылесос Philips XB2022/01 - фото 6
  • Пылесос Philips XB2022/01 - фото 7
  • Пылесос Philips XB2022/01 - фото 8
  • Пылесос Philips XB2022/01 - фото 9
  • Пылесос Philips XB2022/01 - фото 10
  • Пылесос Philips XB2022/01 - фото 11
  • Пылесос Philips XB2022/01 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 606052
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х33х30
Вес, кг.
7.5

Описание товара Пылесос Philips XB2022/01

Пылесос Philips XB2022 предназначен для сухой уборки любых напольных покрытий: дерева, ламината, кафельной плитки, линолеума и ковров. Мощный мотор 1800 Вт помогает прибору наводить чистоту максимально эффективно. Модель поставляется с универсальной и щелевой насадками. Это значит, что функционал устройства значительно расширяется, и ему по плечу труднодоступные места: например, вдоль плинтусов и под диваном. Благодаря технологии Power Cyclone 4 собранный сор сбивается в плотный комок – опустошайте контейнер без надоедливых клубов пыли. О необходимости это сделать сообщит наглядный индикатор заполнения. Бытовой помощник оснащён системой фильтрации Super Clean Air. Она удерживает мельчайшие частицы загрязнений, очищая воздух в помещении. С 6-метровым сетевым шнуром вы сможете свободно маневрировать между предметами мебели. Важно, что кабель сматывается сам, поэтому вам не нужно будет тратить на это своё драгоценное время.

Отзывы о товаре Пылесос Philips XB2022/01




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Philips XB2022 предназначен для сухой уборки любых напольных покрытий: дерева, ламината, кафельной плитки, линолеума и ковров. Мощный мотор 1800 Вт помогает прибору наводить чистоту максимально эффективно. Модель поставляется с универсальной и щелевой насадками. Это значит, что функционал устройства значительно расширяется, и ему по плечу труднодоступные места: например, вдоль плинтусов и под диваном. Благодаря технологии Power Cyclone 4 собранный сор сбивается в плотный комок – опустошайте контейнер без надоедливых клубов пыли. О необходимости это сделать сообщит наглядный индикатор заполнения. Бытовой помощник оснащён системой фильтрации Super Clean Air. Она удерживает мельчайшие частицы загрязнений, очищая воздух в помещении. С 6-метровым сетевым шнуром вы сможете свободно маневрировать между предметами мебели. Важно, что кабель сматывается сам, поэтому вам не нужно будет тратить на это своё драгоценное время.
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Отзывы


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