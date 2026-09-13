Пылесос Hyundai HYV-C4500 с контейнером для сбора пыли, 2400 Вт темно-серый/серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Пылесос Hyundai HYV-C4500 с контейнером для сбора пыли, 2400 Вт темно-серый/серый
Hyundai HYV-C4500 – это пылесос, оснащенный системой тонкой очистки поступающего воздуха – мультициклон. Мотор, работающий внутри устройства, обладает общей мощностью 2400 Вт. На всасывание при этом работает до 380 Вт, но этот параметр легко регулируется с помощью специального органа, расположенного на корпусе устройства. Даже на самом сильном режиме работы пылесос не издаёт шума выше отметки в 88 дБ. Hyundai HYV-C4500 работает с контейнером для пыли, а его вместительный пылесборник имеет ёмкость 3.5 л. Она оптимальна, потому что не требует чистки после каждой уборки. Труба для всасывания воздуха девайса сделана так, чтобы её длину можно было легко варьировать – по телескопическому типу. Для неё в комплекте поставки прибора есть сразу 6 сменных насадок. Все они могут храниться в специальном месте, предусмотренном у данной модели. Эти детали значительно расширяют функционал применения устройства и повышают вариативность его применения. Также в наборе предусмотрена и щётка для чистки контейнера. Попадающий внутрь Hyundai HYV-C4500 воздух проходит несколько ступеней грубой и тонкой очистки через систему мультициклон. Она обеспечивает эффективное удержание пыли и мусора любого размера. Длина кабеля для организации питания Hyundai HYV-C4500 составляет 6 м. Он хранится внутри прочного и лёгкого пластикового корпуса прибора, на специальной катушке. Сматывается провод автоматически, нажатием всего одной кнопки. Вместе с пылесосом идёт подробное руководство по эксплуатации, полностью переведенное на русский язык. Инструкция подробно описывает все аспекты применения устройства. Для удобства перемещения у Hyundai HYV-C4500 есть пара колёс, которые легко едут по любой ровной поверхности, и эргономичная рукоятка.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитПылесос LG VK69662N
-
В наличииЦена 7 000 руб.1750 руб. в СплитПылесос Samsung SC-18M2110SB (VC18M2110SB/EV)
-
В наличииЦена 7 330 руб.1833 руб. в СплитПылесос Samsung SC-18M21A0SB
-
В наличииЦена 7 660 руб.1915 руб. в СплитПылесос Samsung SC-18M3120VB с контейнером для сбора пыли
-
В наличииЦена 7 770 руб.1943 руб. в СплитПылесос Samsung VC20M257AWR
-
В наличииЦена 7 960 руб.1990 руб. в СплитПылесос Samsung SC-18M31A0HP
-
В наличииЦена 8 500 руб.2125 руб. в СплитПылесос Samsung SC-18M21D0VG
-
В наличииЦена 8 750 руб.2188 руб. в СплитПылесос Samsung VCC8836V36 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт...
-
В наличииЦена 9 390 руб.2348 руб. в СплитПылесос Samsung VC18M31C0HG/EV 1800Вт черный
-
В наличииЦена 9 620 руб.2405 руб. в СплитПылесос Samsung VC15K4116VR/EV 1500Вт красный/черный
-
В наличииЦена 9 960 руб.2490 руб. в СплитПылесос Samsung VCC8835V37 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт...
-
В наличииЦена 10 370 руб.2593 руб. в СплитПылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Отзывы о товаре Пылесос Hyundai HYV-C4500 с контейнером для сбора пыли, 2400 Вт темно-серый/серый