Описание товара Пылесос Hyundai HYV-C4500 с контейнером для сбора пыли, 2400 Вт темно-серый/серый

Hyundai HYV-C4500 – это пылесос, оснащенный системой тонкой очистки поступающего воздуха – мультициклон. Мотор, работающий внутри устройства, обладает общей мощностью 2400 Вт. На всасывание при этом работает до 380 Вт, но этот параметр легко регулируется с помощью специального органа, расположенного на корпусе устройства. Даже на самом сильном режиме работы пылесос не издаёт шума выше отметки в 88 дБ. Hyundai HYV-C4500 работает с контейнером для пыли, а его вместительный пылесборник имеет ёмкость 3.5 л. Она оптимальна, потому что не требует чистки после каждой уборки. Труба для всасывания воздуха девайса сделана так, чтобы её длину можно было легко варьировать – по телескопическому типу. Для неё в комплекте поставки прибора есть сразу 6 сменных насадок. Все они могут храниться в специальном месте, предусмотренном у данной модели. Эти детали значительно расширяют функционал применения устройства и повышают вариативность его применения. Также в наборе предусмотрена и щётка для чистки контейнера. Попадающий внутрь Hyundai HYV-C4500 воздух проходит несколько ступеней грубой и тонкой очистки через систему мультициклон. Она обеспечивает эффективное удержание пыли и мусора любого размера. Длина кабеля для организации питания Hyundai HYV-C4500 составляет 6 м. Он хранится внутри прочного и лёгкого пластикового корпуса прибора, на специальной катушке. Сматывается провод автоматически, нажатием всего одной кнопки. Вместе с пылесосом идёт подробное руководство по эксплуатации, полностью переведенное на русский язык. Инструкция подробно описывает все аспекты применения устройства. Для удобства перемещения у Hyundai HYV-C4500 есть пара колёс, которые легко едут по любой ровной поверхности, и эргономичная рукоятка.