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Батарея аккумуляторная Makita BL1850B LXT 18В 5Ач Li-Ion (632G59-7) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея аккумуляторная Makita BL1850B LXT 18В 5Ач Li-Ion (632G59-7)

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Батарея аккумуляторная Makita BL1850B LXT 18В 5Ач Li-Ion (632G59-7) - фото 1
Батарея аккумуляторная Makita BL1850B LXT 18В 5Ач Li-Ion (632G59-7) - фото 2
Батарея аккумуляторная Makita BL1850B LXT 18В 5Ач Li-Ion (632G59-7) - фото 3
Батарея аккумуляторная Makita BL1850B LXT 18В 5Ач Li-Ion (632G59-7) - фото 4
Батарея аккумуляторная Makita BL1850B LXT 18В 5Ач Li-Ion (632G59-7) - фото 5
Батарея аккумуляторная Makita BL1850B LXT 18В 5Ач Li-Ion (632G59-7) - фото 6
Батарея аккумуляторная Makita BL1850B LXT 18В 5Ач Li-Ion (632G59-7) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
  • Батарея аккумуляторная Makita BL1850B LXT 18В 5Ач Li-Ion (632G59-7) - фото 1
  • Батарея аккумуляторная Makita BL1850B LXT 18В 5Ач Li-Ion (632G59-7) - фото 2
  • Батарея аккумуляторная Makita BL1850B LXT 18В 5Ач Li-Ion (632G59-7) - фото 3
  • Батарея аккумуляторная Makita BL1850B LXT 18В 5Ач Li-Ion (632G59-7) - фото 4
  • Батарея аккумуляторная Makita BL1850B LXT 18В 5Ач Li-Ion (632G59-7) - фото 5
  • Батарея аккумуляторная Makita BL1850B LXT 18В 5Ач Li-Ion (632G59-7) - фото 6
  • Батарея аккумуляторная Makita BL1850B LXT 18В 5Ач Li-Ion (632G59-7) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641114
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Вес, г.
700

Описание товара Батарея аккумуляторная Makita BL1850B LXT 18В 5Ач Li-Ion (632G59-7)

Эта батарея оснащена светодиодным индикатором. Он показывает состояние батареи. Если 1-й светодиод мигает, это означает, что аккумулятор необходимо зарядить. Если четыре светодиода мигают два на два, возможно, неисправен аккумулятор.



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Отзывы о товаре Батарея аккумуляторная Makita BL1850B LXT 18В 5Ач Li-Ion (632G59-7)




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Описание
Эта батарея оснащена светодиодным индикатором. Он показывает состояние батареи. Если 1-й светодиод мигает, это означает, что аккумулятор необходимо зарядить. Если четыре светодиода мигают два на два, возможно, неисправен аккумулятор.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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