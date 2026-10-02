Память оперативная Kingston 16GB DDR5 6000 DIMM FURY Beast RGB EXPO (KF560C36BBEAK2-16)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Kingston 16GB DDR5 6000 DIMM FURY Beast RGB EXPO (KF560C36BBEAK2-16)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти идеально подходит для геймеров и энтузиастов, которые собирают современную систему на базе платформы AMD AM5. Сбалансированные характеристики делают его отличным выбором для игр в высоком разрешении, потоковой трансляции и работы с требовательными приложениями, где важна высокая пропускная способность и низкая задержка. Для базовых офисных задач или простого сёрфинга в интернете такой объём и скорость будут избыточны, а вот для создания контента или профессиональных рабочих станций стоит рассмотреть комплекты большего объёма.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами память стандарта DDR5 в форм-факторе DIMM, предназначенная для установки в настольные компьютеры. Это современное поколение ОЗУ, которое пришло на смену DDR4, предлагая более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность. Важно помнить, что модули DDR5 физически и электрически не совместимы со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому ваш выбор материнской платы должен строго соответствовать этому поколению памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ, что в сумме даёт 16 ГБ оперативной памяти. Этого достаточно для комфортной игры, одновременной работы в нескольких программах и обработки фото. Номинальная частота памяти составляет 6000 МГц, что является оптимальным значением для платформы AMD Ryzen 7000, обеспечивая значительный прирост производительности в играх и приложениях по сравнению со стандартными частотами без разгона. В играх это выражается в более высокой и стабильной частоте кадров, особенно при использовании интегрированной графики процессора.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Основной тайминг модулей указан как CL36 при штатном напряжении, что для частоты 6000 МГц является хорошим балансом между скоростью и задержками. Ключевой особенностью данного комплекта является предустановленная поддержка профиля AMD EXPO, специально оптимизированного для процессоров Ryzen. Активация этого профиля в BIOS материнской платы позволит памяти автоматически работать на заявленных частотах и таймингах без необходимости ручного разгона, что максимально упрощает настройку системы.
Совместимость с платформой
Данная память создана для работы с новейшими процессорами AMD Ryzen серии 7000 и материнскими платами на сокете AM5 с чипсетами X670, B650 и их производными. Для корректной работы на частоте 6000 МГц рекомендуется обновить BIOS материнской платы до последней версии. Хотя модули DDR5 можно использовать и на некоторых платах Intel LGA 1700, профиль EXPO заточен под архитектуру AMD, поэтому для систем на Intel предпочтительнее искать комплекты с поддержкой профиля XMP 3.0.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло при высокой нагрузке, обеспечивая стабильность работы. Дизайн планок включает в себя адресуемую RGB-подсветку, которая позволяет создать яркую световую схему внутри корпуса. Подсветку можно синхронизировать с системами освещения материнских плат ведущих производителей через фирменное программное обеспечение, например, ASUS Aura Sync или MSI Mystic Light.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух абсолютно идентичных модулей, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую влияет на скорость отклика системы. Для правильной установки планки рекомендуется размещать их в слотах материнской платы, указанных в её руководстве, обычно это слоты A2 и B2. Докупать отдельный модуль к этому комплекту для увеличения объёма не рекомендуется во избежание проблем совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM стандарта DDR5 и поддерживает заявленную частоту памяти. Высокие частоты, такие как 6000 МГц, не гарантируются на всех платах, особенно на бюджетных моделях с базовыми чипсетами. Низкопрофильные радиаторы на этих планках сводят к минимуму риск конфликта с крупными процессорными кулерами, но всё же стоит проверить зазоры в вашей сборке. Этот комплект - отличный выбор для геймера, который хочет получить максимум от новой системы на AMD AM5 без лишних хлопот с настройкой.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти идеально подходит для геймеров и энтузиастов, которые собирают современную систему на базе платформы AMD AM5. Сбалансированные характеристики делают его отличным выбором для игр в высоком разрешении, потоковой трансляции и работы с требовательными приложениями, где важна высокая пропускная способность и низкая задержка. Для базовых офисных задач или простого сёрфинга в интернете такой объём и скорость будут избыточны, а вот для создания контента или профессиональных рабочих станций стоит рассмотреть комплекты большего объёма.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами память стандарта DDR5 в форм-факторе DIMM, предназначенная для установки в настольные компьютеры. Это современное поколение ОЗУ, которое пришло на смену DDR4, предлагая более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность. Важно помнить, что модули DDR5 физически и электрически не совместимы со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому ваш выбор материнской платы должен строго соответствовать этому поколению памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ, что в сумме даёт 16 ГБ оперативной памяти. Этого достаточно для комфортной игры, одновременной работы в нескольких программах и обработки фото. Номинальная частота памяти составляет 6000 МГц, что является оптимальным значением для платформы AMD Ryzen 7000, обеспечивая значительный прирост производительности в играх и приложениях по сравнению со стандартными частотами без разгона. В играх это выражается в более высокой и стабильной частоте кадров, особенно при использовании интегрированной графики процессора.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Основной тайминг модулей указан как CL36 при штатном напряжении, что для частоты 6000 МГц является хорошим балансом между скоростью и задержками. Ключевой особенностью данного комплекта является предустановленная поддержка профиля AMD EXPO, специально оптимизированного для процессоров Ryzen. Активация этого профиля в BIOS материнской платы позволит памяти автоматически работать на заявленных частотах и таймингах без необходимости ручного разгона, что максимально упрощает настройку системы.
Совместимость с платформой
Данная память создана для работы с новейшими процессорами AMD Ryzen серии 7000 и материнскими платами на сокете AM5 с чипсетами X670, B650 и их производными. Для корректной работы на частоте 6000 МГц рекомендуется обновить BIOS материнской платы до последней версии. Хотя модули DDR5 можно использовать и на некоторых платах Intel LGA 1700, профиль EXPO заточен под архитектуру AMD, поэтому для систем на Intel предпочтительнее искать комплекты с поддержкой профиля XMP 3.0.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло при высокой нагрузке, обеспечивая стабильность работы. Дизайн планок включает в себя адресуемую RGB-подсветку, которая позволяет создать яркую световую схему внутри корпуса. Подсветку можно синхронизировать с системами освещения материнских плат ведущих производителей через фирменное программное обеспечение, например, ASUS Aura Sync или MSI Mystic Light.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух абсолютно идентичных модулей, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую влияет на скорость отклика системы. Для правильной установки планки рекомендуется размещать их в слотах материнской платы, указанных в её руководстве, обычно это слоты A2 и B2. Докупать отдельный модуль к этому комплекту для увеличения объёма не рекомендуется во избежание проблем совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM стандарта DDR5 и поддерживает заявленную частоту памяти. Высокие частоты, такие как 6000 МГц, не гарантируются на всех платах, особенно на бюджетных моделях с базовыми чипсетами. Низкопрофильные радиаторы на этих планках сводят к минимуму риск конфликта с крупными процессорными кулерами, но всё же стоит проверить зазоры в вашей сборке. Этот комплект - отличный выбор для геймера, который хочет получить максимум от новой системы на AMD AM5 без лишних хлопот с настройкой.
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