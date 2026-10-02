Память оперативная AMD Radeon 32GB DDR5 5600 DIMM Entertainment Series Black (R5532G5600U2S-U)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная AMD Radeon 32GB DDR5 5600 DIMM Entertainment Series Black (R5532G5600U2S-U)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти идеально подойдёт для энтузиастов, которые собирают мощный мультимедийный или игровой ПК среднего-высокого уровня. Объём 32 ГБ и высокая частота закрывают потребности в комфортной игре в современных проектах с высокими настройками графики, одновременной работе с десятками вкладок в браузере, стримингом и лёгким монтажом. Он предлагает отличный баланс между ценой и производительностью, будучи избыточным для офисных задач, но при этом не претендуя на топовую нишу экстремального разгона.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, новейшего поколения для настольных компьютеров. DDR5 обеспечивает существенно возросшую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4 за счёт архитектурных улучшений. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что модули предназначены для установки в слоты стандартных материнских плат для настольных ПК и физически не подойдут для ноутбуков, где используются компактные SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ — этого более чем достаточно для абсолютного большинства современных игр и ресурсоёмких приложений. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что напрямую влияет на минимизацию задержек в играх, особенно когда используется мощная видеокарта, и на скорость отклика системы при работе с большими массивами данных, например, в профессиональных пакетах для монтажа или инженерного моделирования.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модули используют тайминги CL и работают на стандартном для DDR5 напряжении, обеспечивая хороший баланс между высокой частотой и низкой латентностью. Ключевая особенность — поддержка профиля AMD EXPO, разработанного специально для платформ на базе процессоров Ryzen. Активация этого профиля в BIOS материнской платы автоматически настраивает память на заявленные 5600 МГц, избавляя пользователя от сложностей ручного разгона и гарантируя стабильную работу.
Совместимость с платформой
Данная память оптимизирована для работы с современными платформами AMD на базе процессоров Ryzen 7000 серии и чипсетов AM5. Крайне важно помнить, что модули DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4, поэтому перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно DDR5. Для полной реализации заявленной частоты также рекомендуется свежая версия BIOS/UEFI материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планки оснащены стильными чёрными радиаторами, которые не только дополняют дизайн сборки, но и эффективно отводят тепло от чипов памяти при длительной высокой нагрузке, способствуя стабильности. Высота радиаторов умеренная, что минимизирует риск конфликта с установленными на процессор массивными башенными или СЖК-кулерами. Подсветка в этой модели отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных сборок без акцента на RGB-эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально настраивает систему на работу в двухканальном режиме. Этот режим вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, давая ощутимый прирост производительности в играх и приложениях. Для активации двухканального режима планки необходимо установить в правильные слоты на материнской плате, обычно обозначенные одним цветом, следуя инструкции к плате.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение — совместимость исключительно с платформами AM5 (DDR5). Убедитесь, что ваша материнская плата имеет необходимые слоты и поддерживает частоту 5600 МГц, иногда для этого требуется обновление BIOS. Для достижения заявленной скорости обязательно активируйте профиль AMD EXPO в настройках BIOS. Этот комплект — оптимальный выбор для сборки нового ПК на Ryzen 7000, где нужен солидный объём и высокая скорость из коробки. Если ваша задача — бюджетный апгрейд старой системы на DDR4 или максимальный разгон, следует рассмотреть другие варианты.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти идеально подойдёт для энтузиастов, которые собирают мощный мультимедийный или игровой ПК среднего-высокого уровня. Объём 32 ГБ и высокая частота закрывают потребности в комфортной игре в современных проектах с высокими настройками графики, одновременной работе с десятками вкладок в браузере, стримингом и лёгким монтажом. Он предлагает отличный баланс между ценой и производительностью, будучи избыточным для офисных задач, но при этом не претендуя на топовую нишу экстремального разгона.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, новейшего поколения для настольных компьютеров. DDR5 обеспечивает существенно возросшую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4 за счёт архитектурных улучшений. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что модули предназначены для установки в слоты стандартных материнских плат для настольных ПК и физически не подойдут для ноутбуков, где используются компактные SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ — этого более чем достаточно для абсолютного большинства современных игр и ресурсоёмких приложений. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что напрямую влияет на минимизацию задержек в играх, особенно когда используется мощная видеокарта, и на скорость отклика системы при работе с большими массивами данных, например, в профессиональных пакетах для монтажа или инженерного моделирования.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модули используют тайминги CL и работают на стандартном для DDR5 напряжении, обеспечивая хороший баланс между высокой частотой и низкой латентностью. Ключевая особенность — поддержка профиля AMD EXPO, разработанного специально для платформ на базе процессоров Ryzen. Активация этого профиля в BIOS материнской платы автоматически настраивает память на заявленные 5600 МГц, избавляя пользователя от сложностей ручного разгона и гарантируя стабильную работу.
Совместимость с платформой
Данная память оптимизирована для работы с современными платформами AMD на базе процессоров Ryzen 7000 серии и чипсетов AM5. Крайне важно помнить, что модули DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4, поэтому перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно DDR5. Для полной реализации заявленной частоты также рекомендуется свежая версия BIOS/UEFI материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планки оснащены стильными чёрными радиаторами, которые не только дополняют дизайн сборки, но и эффективно отводят тепло от чипов памяти при длительной высокой нагрузке, способствуя стабильности. Высота радиаторов умеренная, что минимизирует риск конфликта с установленными на процессор массивными башенными или СЖК-кулерами. Подсветка в этой модели отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных сборок без акцента на RGB-эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально настраивает систему на работу в двухканальном режиме. Этот режим вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, давая ощутимый прирост производительности в играх и приложениях. Для активации двухканального режима планки необходимо установить в правильные слоты на материнской плате, обычно обозначенные одним цветом, следуя инструкции к плате.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение — совместимость исключительно с платформами AM5 (DDR5). Убедитесь, что ваша материнская плата имеет необходимые слоты и поддерживает частоту 5600 МГц, иногда для этого требуется обновление BIOS. Для достижения заявленной скорости обязательно активируйте профиль AMD EXPO в настройках BIOS. Этот комплект — оптимальный выбор для сборки нового ПК на Ryzen 7000, где нужен солидный объём и высокая скорость из коробки. Если ваша задача — бюджетный апгрейд старой системы на DDR4 или максимальный разгон, следует рассмотреть другие варианты.
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