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Тонер-картридж G&G HP W2072A/117A желтый 0.7k с чипом купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер-картридж G&G HP W2072A/117A желтый 0.7k с чипом

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Тонер-картридж G&amp;G HP W2072A/117A желтый 0.7k с чипом
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
W2072A
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
700
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632571
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Характеристики

Бренд
G&G
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
W2072A
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
700

Описание товара Тонер-картридж G&G HP W2072A/117A желтый 0.7k с чипом

Тонер-картридж G&G HP W2072A/117A желтый 0.7k с чипом

Отзывы о товаре Тонер-картридж G&G HP W2072A/117A желтый 0.7k с чипом




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Характеристики
Бренд
G&G
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
W2072A
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
700
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер-картридж G&G HP W2072A/117A желтый 0.7k с чипом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж G&G HP W2072A/117A желтый 0.7k с чипом - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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