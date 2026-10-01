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Тонер-картридж G&G HP W2070A/117A черный 1k с чипом купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер-картридж G&G HP W2070A/117A черный 1k с чипом

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Тонер-картридж G&amp;G HP W2070A/117A черный 1k с чипом
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
W2070A
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
1350
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб. 
Начислим 16 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632569
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Тонер-картридж G&G HP W2070A/117A черный 1k с чипом
980 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
G&G
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
W2070A
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
1350
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
640

Описание товара Тонер-картридж G&G HP W2070A/117A черный 1k с чипом

Тонер-картридж G&G HP W2070A/117A черный 1k с чипом

Отзывы о товаре Тонер-картридж G&G HP W2070A/117A черный 1k с чипом




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Характеристики
Бренд
G&G
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
W2070A
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
1350
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер-картридж G&G HP W2070A/117A черный 1k с чипом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж G&G HP W2070A/117A черный 1k с чипом - купить по цене 980 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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