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Картридж G&G HP CF259X 10k с чипом (original reman chip) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж G&G HP CF259X 10k с чипом (original reman chip)

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Картридж G&amp;G HP CF259X 10k с чипом (original reman chip)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
CF259X
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
10000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 880 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632317
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Картридж G&G HP CF259X 10k с чипом (original reman chip)
2 880 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
CF259X
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
10000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
1.51

Описание товара Картридж G&G HP CF259X 10k с чипом (original reman chip)

Картридж G&G HP CF259X 10k с чипом (original reman chip)

Отзывы о товаре Картридж G&G HP CF259X 10k с чипом (original reman chip)




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Характеристики
Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
CF259X
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
10000
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж G&G HP CF259X 10k с чипом (original reman chip)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж G&G HP CF259X 10k с чипом (original reman chip) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2880 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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