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Тонер-картридж Konica Minolta bizhub C257i желтый TN227Y H ресурс 12K рс купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер-картридж Konica Minolta bizhub C257i желтый TN227Y H ресурс 12K рс

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Тонер-картридж Konica Minolta bizhub C257i желтый TN227Y H ресурс 12K рс
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
5 100 руб.  6 030 руб. 
Начислим 82 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 588439
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тонер-картридж Konica Minolta bizhub C257i желтый TN227Y H ресурс 12K рс
5 100 руб. -15%
6 030 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Konica-Minolta
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Размеры в упаковке, см
50х8х8
Вес, г.
500

Описание товара Тонер-картридж Konica Minolta bizhub C257i желтый TN227Y H ресурс 12K рс

Можно сказать, что коммерческие и корпоративные центры печати, профессиональные типографии и системы струйной печати прошли длинный путь, особенно если речь идет о цифровых системах для печати небольшими партиями и публикации динамических данных. Konica Minolta предлагает самые современные решения для печати. Вы можете подбирать печатные системы, услуги и вспомогательные материалы в соответствии с потребностями вашего бизнеса. В области профессиональной струйной печати мы поставляем широкий ассортимент промышленной продукции, в том числе головки для струйной печати, текстильные струйные принтеры и установки для струйной печати этикеток.

Отзывы о товаре Тонер-картридж Konica Minolta bizhub C257i желтый TN227Y H ресурс 12K рс




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Характеристики
Бренд
Konica-Minolta
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Описание
Можно сказать, что коммерческие и корпоративные центры печати, профессиональные типографии и системы струйной печати прошли длинный путь, особенно если речь идет о цифровых системах для печати небольшими партиями и публикации динамических данных. Konica Minolta предлагает самые современные решения для печати. Вы можете подбирать печатные системы, услуги и вспомогательные материалы в соответствии с потребностями вашего бизнеса. В области профессиональной струйной печати мы поставляем широкий ассортимент промышленной продукции, в том числе головки для струйной печати, текстильные струйные принтеры и установки для струйной печати этикеток.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж Konica Minolta bizhub C257i желтый TN227Y H ресурс 12K рс - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5100 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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