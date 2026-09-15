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SSD Накопитель SSD CBR 240GB SATA III (SSD-240GB-2.5-LT22) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD CBR 240GB SATA III (SSD-240GB-2.5-LT22)

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Накопитель SSD CBR 240GB SATA III (SSD-240GB-2.5-LT22)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625399
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Накопитель SSD CBR 240GB SATA III (SSD-240GB-2.5-LT22)
3 180 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CBR
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х4
Вес, г.
70

Описание товара Накопитель SSD CBR 240GB SATA III (SSD-240GB-2.5-LT22)

Накопитель SSD 240Gb CBR Lite SSD-240GB-2.5-LT22 - это надежное и производительное устройство, разработанное для использования внутри компьютеров и ноутбуков. С этим SSD вы получите высокую скорость работы, надежность хранения данных и улучшенную производительность вашей системы. Накопитель SSD обладает объемом 240GB, что позволяет хранить большое количество фотографий, видео, музыки и других файлов. Это идеальное решение для тех, кто ценит быструю загрузку приложений и операционной системы, а также требует большого объема памяти для хранения данных.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD CBR 240GB SATA III (SSD-240GB-2.5-LT22)




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Характеристики
Бренд
CBR
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
Накопитель SSD 240Gb CBR Lite SSD-240GB-2.5-LT22 - это надежное и производительное устройство, разработанное для использования внутри компьютеров и ноутбуков. С этим SSD вы получите высокую скорость работы, надежность хранения данных и улучшенную производительность вашей системы. Накопитель SSD обладает объемом 240GB, что позволяет хранить большое количество фотографий, видео, музыки и других файлов. Это идеальное решение для тех, кто ценит быструю загрузку приложений и операционной системы, а также требует большого объема памяти для хранения данных.


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Накопитель SSD CBR 240GB SATA III (SSD-240GB-2.5-LT22) - по цене 3180 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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