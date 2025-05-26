Описание товара Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G KN-2910

Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G KN-2910 - это мощный маршрутизатор, обладающий высокой производительностью и широкими функциональными возможностями. Устройство оснащено двухъядерным процессором MT7621A с тактовой частотой 880 МГц, а также 256 Мбайт оперативной памяти DDR3 и 128 Мбайт Flash-памяти с двойным образом. Маршрутизатор поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) с классом AC1200 и 5 дБи антеннами. В KN-2910 имеется 4 порта Ethernet с поддержкой скорости до 1 Гбит/с, кнопки Wi-Fi/WPS и FN, а также порты USB 2.0 для подключения различных устройств. Он также оснащен встроенным LTE-модемом ASR1803S для подключения по сетям 3G/4G. Устройство совместимо с Keenetic Linear или Plus DECT для поддержки телефонии. Маршрутизатор поддерживает функции Mesh Wi-Fi-системы, обеспечивая расширенное покрытие Wi-Fi сети. Скорость передачи данных по сети Wi-Fi составляет до 300 Мбит/с для 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с для 5 ГГц. KN-2910 поддерживает сети 4G и 3G, обеспечивая скорость до 150 Мбит/с (Cat.4) в сети 4G. Устройство также имеет сменные широкополосные антенны с разъемами SMA и слот для Nano-SIM карты. Оно поддерживает функции приема/передачи SMS и USSD-запросов. Маршрутизатор обладает широким набором функций и протоколов, включая бесшовный роуминг 802.11 k/r/v, MU-MIMO, Airtime Fairness, Beamforming и преднастроенную защиту Wi-Fi. Он поддерживает различные протоколы маршрутизации и соединения, а также функции VLAN, DHCP, NAT, IGMP, UPnP и многое другое. KN-2910 также предлагает различные функции и приложения, включая работу с USB-модемами сотовой сети, файловый сервер и персональное облако, поддержку различных файловых систем, торрент-клиент, принт-сервер и др. Устройство обладает удобными инструментами для диагностики и управления, такими как облачная система удаленного мониторинга и управления, мобильное приложение, веб-конфигуратор, командная строка (CLI) и другие. Физические характеристики KN-2910 включают компактные размеры (214 мм x 154 мм x 33 мм) и легкий вес (454 г). Устройство может работать в диапазоне температур от 0 до 40 °C при влажности окружающего воздуха от 20 до 95%. Оно поддерживает напряжение электропитания от 100 до 240 В при частоте 50/60 Гц.