Роутер Wi-Fi Mercusys MR47BE
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Роутер Wi-Fi Mercusys MR47BE
Wi-Fi роутер Mercusys MR47BE – отличный выбор для активных пользователей Интернета. Используя беспроводной маршрутизатор Mercusys MR47BE, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке зоны действия беспроводной сети. Оснащенный одним портом WAN 2,5 Гбит/с и тремя портами LAN 2,5 Гбит/с, MR47BE позволяет вам в полной мере использовать возможности широкополосного доступа. Подключите к этим портам ПК, Smart TV, игровые консоли или сетевые хранилища (NAS) для сверхскоростного проводного подключения.
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Теги товара: Mesh роутеры
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Теги товара: Mesh роутеры
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