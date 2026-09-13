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Роутер Wi-Fi Mercusys MR47BE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Роутер Wi-Fi Mercusys MR47BE

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Роутер Wi-Fi Mercusys MR47BE - фото 1
Роутер Wi-Fi Mercusys MR47BE - фото 2
Роутер Wi-Fi Mercusys MR47BE - фото 3
Роутер Wi-Fi Mercusys MR47BE - фото 4
Роутер Wi-Fi Mercusys MR47BE - фото 5
Роутер Wi-Fi Mercusys MR47BE - фото 6
Роутер Wi-Fi Mercusys MR47BE - фото 7
Роутер Wi-Fi Mercusys MR47BE - фото 8
Роутер Wi-Fi Mercusys MR47BE - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
574 Мбит/с
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Количество внешних антенн
6
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR47BE - фото 1
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR47BE - фото 2
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR47BE - фото 3
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR47BE - фото 4
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR47BE - фото 5
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR47BE - фото 6
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR47BE - фото 7
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR47BE - фото 8
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR47BE - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723622
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE9300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
574 Мбит/с
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Количество внешних антенн
6
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
локальное управление, мобильное приложение, Web-интерфейс
Сетевые протоколы и функции
VLAN, IGMP, QoS, UPnP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х4
Вес, кг.
1.8

Описание товара Роутер Wi-Fi Mercusys MR47BE

Wi-Fi роутер Mercusys MR47BE – отличный выбор для активных пользователей Интернета. Используя беспроводной маршрутизатор Mercusys MR47BE, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке зоны действия беспроводной сети. Оснащенный одним портом WAN 2,5 Гбит/с и тремя портами LAN 2,5 Гбит/с, MR47BE позволяет вам в полной мере использовать возможности широкополосного доступа. Подключите к этим портам ПК, Smart TV, игровые консоли или сетевые хранилища (NAS) для сверхскоростного проводного подключения.



Теги товара: Mesh роутеры

Отзывы о товаре Роутер Wi-Fi Mercusys MR47BE




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE9300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
574 Мбит/с
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Количество внешних антенн
6
Количество портов LAN
3
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
локальное управление, мобильное приложение, Web-интерфейс
Сетевые протоколы и функции
VLAN, IGMP, QoS, UPnP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi роутер Mercusys MR47BE – отличный выбор для активных пользователей Интернета. Используя беспроводной маршрутизатор Mercusys MR47BE, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке зоны действия беспроводной сети. Оснащенный одним портом WAN 2,5 Гбит/с и тремя портами LAN 2,5 Гбит/с, MR47BE позволяет вам в полной мере использовать возможности широкополосного доступа. Подключите к этим портам ПК, Smart TV, игровые консоли или сетевые хранилища (NAS) для сверхскоростного проводного подключения.


Теги товара: Mesh роутеры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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