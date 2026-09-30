Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К83 черная
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К83 черная
Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 1212 К83 не заставит хозяек затрачивать уйму времени на ее очистку даже от въевшихся загрязнений – а все благодаря тому, что рабочая панель выполнена с использованием эмалированной стали. Расположенные на корпусе механические переключатели обеспечат не только быстрый доступ к регулировке мощности, но также позволят активировать функцию электрического розжига. Чтобы вам не пришлось задумываться о диаметре используемой посуды, производитель позаботился о наличии чугунных решеток на поверхности Gefest ПВГ 1212 К83, гарантирующих ее повышенную устойчивость. Вам не придется столкнуться с чрезвычайными ситуациями в доме при внезапном угасании пламени одной из конфорок – технология газ-контроля приостановит подачу голубого топлива в автоматическом режиме.
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