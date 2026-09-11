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Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.32.63CB/G черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.32.63CB/G черная

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Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.32.63CB/G черная - фото 1
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.32.63CB/G черная - фото 2
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.32.63CB/G черная - фото 3
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.32.63CB/G черная - фото 4
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.32.63CB/G черная - фото 5
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.32.63CB/G черная - фото 6
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.32.63CB/G черная - фото 7
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.32.63CB/G черная - фото 8
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.32.63CB/G черная - фото 9
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.32.63CB/G черная - фото 10
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.32.63CB/G черная - фото 11
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.32.63CB/G черная - фото 12
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.32.63CB/G черная - фото 13
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.32.63CB/G черная - фото 14
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.32.63CB/G черная - фото 15
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.32.63CB/G черная - фото 16
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.32.63CB/G черная - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Мощность
4700
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.32.63CB/G черная - фото 1
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.32.63CB/G черная - фото 2
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.32.63CB/G черная - фото 3
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.32.63CB/G черная - фото 4
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.32.63CB/G черная - фото 5
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.32.63CB/G черная - фото 6
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.32.63CB/G черная - фото 7
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.32.63CB/G черная - фото 8
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.32.63CB/G черная - фото 9
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.32.63CB/G черная - фото 10
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.32.63CB/G черная - фото 11
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.32.63CB/G черная - фото 12
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.32.63CB/G черная - фото 13
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.32.63CB/G черная - фото 14
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.32.63CB/G черная - фото 15
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.32.63CB/G черная - фото 16
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.32.63CB/G черная - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595831
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Характеристики

Бренд
Maunfeld
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Мощность
4700
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
26x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
29х51.5 см
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
8.8

Описание товара Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.32.63CB/G черная

газовая на 2 конфорки, эмалированная сталь, мощность: 4700 Вт, газ-контроль, решетки: чугун, независимая установка, размеры (ШхГ): 29x51.5 см

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.32.63CB/G черная




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Maunfeld
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Мощность
4700
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
26x49 см
Развернуть
Габаритные размеры (ШхВхГ)
29х51.5 см
Страна производитель
Турция
Описание
газовая на 2 конфорки, эмалированная сталь, мощность: 4700 Вт, газ-контроль, решетки: чугун, независимая установка, размеры (ШхГ): 29x51.5 см
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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