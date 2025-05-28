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Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 601 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 601

35 Отзывы
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Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 601 - фото 1
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 601 - фото 2
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Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 601 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Материал корпуса
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 601 - фото 1
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 601 - фото 2
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 601 - фото 3
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 601 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 300 руб. 
Начислим 181 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 610828
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 601
11 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип
электрическая
Материал корпуса
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
55.5x50 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
4.7x55.5x52 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х64х11
Вес, кг.
12

Описание товара Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 601

Электрическая варочная поверхность Kuppersberg ECO 601 отличается лаконичным дизайном: разметка и пиктограммы не контрастируют с общим фоном, а металлической рамки по краю нет. Набор функций оптимальный: имеются все самые востребованные. Это девять уровней нагрева, индикация остаточного тепла, блокировка и защитное отключение. Стандартный набор дополнен таймером и возможностью постановки на паузу. Есть небольшой информационный дисплей. У Kuppersberg ECO 601 четыре конфорки двух диаметров с ленточными нагревательными элементами. Все они могут работать в экспресс-режиме. Особых требований к посуде для использования на этой варочной поверхности нет.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 601

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
очень долго нагревается, а как на греется уже не остановить)
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Эмир И.

Достоинства:


Комментарий:
пользуемся почти полгода, пока всё работает хорошо, царапины не появились, чайник вскипает быстро, квартирная мощность тока хватает, главное хорошую вилку прикупите
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Maksim

Достоинства:


Комментарий:
ещё не подключал, а так пришло целое, потом дополню когда установим
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Роман П.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично на первый взгляд.. но ещё подключить надо..
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная панель. Удобная в управлении. Нагревается моментально.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
классная варочная панель варит сама, качественный товар спасибо .
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Поверхность очень хорошая, быстро нагревается, вообще БОМБА! РЕКОМЕНДУЕМ!!!
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличная варочная панель. пока проверить нет возможности,потом дополним отзыв
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Лариса Б.

Достоинства:


Комментарий:
поставили , пользуюсь неделю
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Михаил Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла целая, хорошо упакованая. В работе не проверял.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Установили, понравилась, удобная. Товар хороший.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
Панель хорошая, упаковано хорошо, все работает уже больше 3 мес
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка- без замечаний. Красивая. Подключил для проверки - все работает. Надеюсь, прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Кирилл Я.

Достоинства:


Комментарий:
дошла отлично без повриждений, выглядит красиво еще не подключали что бы посмотреть в действии
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Ксения Д.

Достоинства:


Комментарий:
Установить пока не можем, пришло все целое. Потом дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
НаталиЯ К.

Достоинства:


Комментарий:
Приятная внешне паннель , да ещё и так не дорого! Рекомендую, буду заказывать ещё бытовую технику этого магазина!
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
плита хорошая, пользуемся на 100%
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Юлия Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хороша, комплектация полная. Еще не подключали, но надеюсь на качество!
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Маргарита М.

Достоинства:


Комментарий:
Варочная панель соответствует заявленным характеристикам, доставка в срок
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
саруев з.

Достоинства:


Комментарий:
все нормально пользуемся уже полгода активно
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Екатерина О.

Достоинства:


Комментарий:
панель понравилась, 4 мес в использовании, греет хорошо , быстро
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Людмила Т.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел хорошо упакован, целый, ни единого скола или царапины, не подключали.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Савина Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл в надлежащего качества, хорошо упакован.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Понравилось, очень красивая ! Смотрится стильно на кухне
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошего качества, очень удобная
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая панель, меня все устроило
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Анна П.

Достоинства:


Комментарий:
пока всё нравится, будем смотреть как будет в эксплуатации.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Денис Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую, очень хорошая добротная плита, проста в использовании,стильно смотрится, хорошо нагревается.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Илья К.

Достоинства:


Комментарий:
Надеюсь будет работать без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
Высокое качество техники Kuppersberg. Получили вовремя, без дефектов, хорошо упакована. Внешний вид и качество соответствует заявленному
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Варочная понравилась За свои деньги - топ Легкая в использовании
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Только установили, работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Сергей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Жена варочной панелью довольна!Нагреваются конфорки быстро, управление удобное. Посмотрим как будет работать в будущем.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Екатерина О.

Достоинства:


Комментарий:
варочная панель супер легко моется выглядит стильно
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2024
варвара н.

Достоинства:


Комментарий:
нужно сначала секунд 6-7 жать на кнопку анлок, а потом так же долго на включение. сначала ужасно расстроилась что так долго. но когда пару раз случайно облокотилась на панель голыми руками, возрадовалась что так)) теперь не ною) это хорошая защита от случайного включения. готовит отлично. чуть чуть воняла пластиком при первом использовании. потом нет. не пачкается. протираю обычной тряпкой. но я справедливости ради ничего особо кроме макарон и картошки не готовлю, так что не знаю как она с маслом и жаренным всяким)) в пользовании уже месяца два. все отлично!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип
электрическая
Материал корпуса
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Развернуть
Размер ниши для встраивания
55.5x50 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
4.7x55.5x52 см
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая варочная поверхность Kuppersberg ECO 601 отличается лаконичным дизайном: разметка и пиктограммы не контрастируют с общим фоном, а металлической рамки по краю нет. Набор функций оптимальный: имеются все самые востребованные. Это девять уровней нагрева, индикация остаточного тепла, блокировка и защитное отключение. Стандартный набор дополнен таймером и возможностью постановки на паузу. Есть небольшой информационный дисплей. У Kuppersberg ECO 601 четыре конфорки двух диаметров с ленточными нагревательными элементами. Все они могут работать в экспресс-режиме. Особых требований к посуде для использования на этой варочной поверхности нет.


Теги товара: сенсорные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
очень долго нагревается, а как на греется уже не остановить)
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Эмир И.

Достоинства:


Комментарий:
пользуемся почти полгода, пока всё работает хорошо, царапины не появились, чайник вскипает быстро, квартирная мощность тока хватает, главное хорошую вилку прикупите
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Maksim

Достоинства:


Комментарий:
ещё не подключал, а так пришло целое, потом дополню когда установим
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Роман П.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично на первый взгляд.. но ещё подключить надо..
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная панель. Удобная в управлении. Нагревается моментально.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
классная варочная панель варит сама, качественный товар спасибо .
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Поверхность очень хорошая, быстро нагревается, вообще БОМБА! РЕКОМЕНДУЕМ!!!
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличная варочная панель. пока проверить нет возможности,потом дополним отзыв
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Лариса Б.

Достоинства:


Комментарий:
поставили , пользуюсь неделю
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Михаил Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла целая, хорошо упакованая. В работе не проверял.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Установили, понравилась, удобная. Товар хороший.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
Панель хорошая, упаковано хорошо, все работает уже больше 3 мес
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка- без замечаний. Красивая. Подключил для проверки - все работает. Надеюсь, прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Кирилл Я.

Достоинства:


Комментарий:
дошла отлично без повриждений, выглядит красиво еще не подключали что бы посмотреть в действии
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Ксения Д.

Достоинства:


Комментарий:
Установить пока не можем, пришло все целое. Потом дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
НаталиЯ К.

Достоинства:


Комментарий:
Приятная внешне паннель , да ещё и так не дорого! Рекомендую, буду заказывать ещё бытовую технику этого магазина!
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
плита хорошая, пользуемся на 100%
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Юлия Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хороша, комплектация полная. Еще не подключали, но надеюсь на качество!
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Маргарита М.

Достоинства:


Комментарий:
Варочная панель соответствует заявленным характеристикам, доставка в срок
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
саруев з.

Достоинства:


Комментарий:
все нормально пользуемся уже полгода активно
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Екатерина О.

Достоинства:


Комментарий:
панель понравилась, 4 мес в использовании, греет хорошо , быстро
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Людмила Т.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел хорошо упакован, целый, ни единого скола или царапины, не подключали.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Савина Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл в надлежащего качества, хорошо упакован.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Понравилось, очень красивая ! Смотрится стильно на кухне
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошего качества, очень удобная
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая панель, меня все устроило
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Анна П.

Достоинства:


Комментарий:
пока всё нравится, будем смотреть как будет в эксплуатации.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Денис Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую, очень хорошая добротная плита, проста в использовании,стильно смотрится, хорошо нагревается.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Илья К.

Достоинства:


Комментарий:
Надеюсь будет работать без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
Высокое качество техники Kuppersberg. Получили вовремя, без дефектов, хорошо упакована. Внешний вид и качество соответствует заявленному
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Варочная понравилась За свои деньги - топ Легкая в использовании
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Только установили, работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Сергей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Жена варочной панелью довольна!Нагреваются конфорки быстро, управление удобное. Посмотрим как будет работать в будущем.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Екатерина О.

Достоинства:


Комментарий:
варочная панель супер легко моется выглядит стильно
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2024
варвара н.

Достоинства:


Комментарий:
нужно сначала секунд 6-7 жать на кнопку анлок, а потом так же долго на включение. сначала ужасно расстроилась что так долго. но когда пару раз случайно облокотилась на панель голыми руками, возрадовалась что так)) теперь не ною) это хорошая защита от случайного включения. готовит отлично. чуть чуть воняла пластиком при первом использовании. потом нет. не пачкается. протираю обычной тряпкой. но я справедливости ради ничего особо кроме макарон и картошки не готовлю, так что не знаю как она с маслом и жаренным всяким)) в пользовании уже месяца два. все отлично!


Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 601 - купить по цене 11300 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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